Trình tạo Video Nền Tin Tức cho Nội dung Phát sóng

Tạo video nền tin tức chuyên nghiệp từ văn bản sử dụng nền tảng tạo video AI của HeyGen. Biến các tiêu đề, cập nhật và thông báo thành hình ảnh phong cách phát sóng sạch sẽ hỗ trợ kể chuyện trên màn hình mà không cần sản xuất studio hay thiết kế chuyển động thủ công.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Thử ngay công cụ chuyển đổi từ hình ảnh sang video miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Cập nhật tin tức nóng hổi

Cập nhật tin tức nóng hổi

Các đội ngũ truyền thông tạo ra các video nền tin tức nhanh chóng khi câu chuyện phát triển. Cập nhật tiêu đề và tạo lại mà không cần xây dựng lại hình ảnh dưới áp lực, đảm bảo cảnh quay vẫn giữ được chất lượng 4K.

Thông báo tin tức doanh nghiệp

Thông báo tin tức doanh nghiệp

Các tổ chức sử dụng video nền tin tức cho các thông điệp lãnh đạo, tóm tắt kết quả kinh doanh, và cập nhật chính sách đòi hỏi một bản trình bày trang trọng, đáng tin cậy.

Giao tiếp nội bộ

Giao tiếp nội bộ

Các đội ngũ nhân sự và vận hành chia sẻ các cập nhật công ty bằng cách sử dụng video nền tin tức mà cảm giác có cấu trúc và dễ theo dõi hơn so với các slide đơn giản.

Sự kiện giáo dục thời sự

Sự kiện giáo dục thời sự

Giáo viên và các cơ sở giáo dục trình bày các sự kiện hiện tại với các video nền tin tức giúp học sinh tập trung vào sự kiện mà không bị phân tâm bởi những hình ảnh rối rắm.

Bản tin tài chính và thị trường

Bản tin tài chính và thị trường

Các đội ngũ tài chính soạn báo cáo với những đoạn video tin tức nền để tăng cường tính chuyên nghiệp và rõ ràng trong những cập nhật dựa trên dữ liệu.

Thông tin cộng đồng và công cộng

Thông tin cộng đồng và công cộng

Các tổ chức công cộng chia sẻ cảnh báo và thông báo sử dụng video nền tin tức để truyền đạt sự khẩn cấp mà vẫn giữ được sự bình tĩnh và dễ đọc.

Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Video Nền Tin tức Tốt nhất

HeyGen được xây dựng cho video thông tin đầu tiên. Nó tạo ra các video nền tin tức nhấn mạnh vào sự rõ ràng, đáng tin cậy và nhịp độ, để người xem tập trung vào thông điệp, không bị phân tâm bởi hình ảnh.

Designed for information delivery

Các video nền tin tức ưu tiên tính dễ đọc, độ tương phản và chuyển động nhẹ nhàng, làm cho chúng trở nên lý tưởng cho các tiêu đề, cập nhật và bản tin nói.

Cập nhật nhanh chóng mà không cần thiết kế lại

Khi tin tức thay đổi, bạn chỉnh sửa văn bản và tạo lại. Không cần biểu đồ thời gian, không cần xây dựng đồ họa lại, và không có sự chậm trễ nào cho những cập nhật khẩn cấp.

Giữ giọng điệu chuyên nghiệp mặc định

Mỗi video nền tin tức đều tuân theo quy tắc phong cách phòng tin tức, giúp nội dung cảm thấy có thẩm quyền ngay cả khi không có một phòng thu thực tế.

Tạo nền dựa trên tiêu đề

Bắt đầu với một tiêu đề hoặc kịch bản ngắn và tạo ra một video nền tin tức hỗ trợ trực quan cho chủ đề. Chuyển động, bố cục và khoảng cách được tối ưu hóa để các lớp phủ văn bản và người dẫn chương trình luôn là điểm nhấn chính.

hình ảnh thành video

Chuyển động tinh tế và hình ảnh lặp đi lặp lại

Các video nền tin tức sử dụng hoạt hình nhẹ nhàng được thiết kế cho việc xem lâu dài. Các vòng lặp cảm giác liên tục và ổn định, tránh những chuyển động đột ngột làm phân tâm khỏi nội dung nói, đặc biệt là khi sử dụng vòng lặp nền.

Một chiếc điện thoại thông minh hiển thị giao diện ứng dụng TikTok màu tối trên nền sáng rực rỡ của những ánh đèn neon màu hồng và xanh dương.

Bố cục cho phần dưới cùng và dải thông tin chạy

Hệ thống dành riêng các khu vực nhìn an toàn cho phần dưới cùng, phụ đề hoặc bảng tin. Điều này đảm bảo video nền tin tức hoạt động mượt mà với các lớp phủ và đồ họa trên màn hình.

Nhân bản giọng nói

Phong cách trực quan nhận thức chủ đề

Chọn phong cách phù hợp cho tin tức nóng hổi, cập nhật tài chính, thông tin nhanh về công nghệ, hoặc thông báo chung. Mỗi video nền tin tức thích ứng màu sắc, chuyển động và cấu trúc với nội dung đề cập.

chuyển đổi hình ảnh đồ họa chuyển động thành video

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng Công cụ Tạo Video Nền Tin Tức

Tạo video nền tin tức trong bốn bước đơn giản phù hợp với quy trình xuất bản nhanh chóng.

Bước 1

Thêm tiêu đề hoặc kịch bản

Nhập tiêu đề, chủ đề, hoặc kịch bản ngắn của bạn để tạo ra một video nền tin tức ấn tượng. HeyGen phân tích cấu trúc và chuẩn bị bố cục video nền tin tức.

Bước 2

Chọn kiểu tin tức

Chọn một phong cách trực quan phù hợp với chủ đề của bạn, như tin tức nóng hổi hoặc báo cáo tài chính. Chuyển động và bố cục sẽ được điều chỉnh tự động.

Bước 3

Áp dụng thương hiệu và khu vực văn bản

Thêm logo, màu sắc, và sở thích về vị trí đặt văn bản. Hình nền sẽ thích nghi nhưng vẫn đảm bảo thông tin dễ đọc.

Bước 4

Tạo và xuất

Xử lý video nền tin tức thành một tệp sẵn sàng để sử dụng cho phát sóng, truyền stream, hoặc phân phối nội bộ.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Video nền tin tức là gì?

Video nền tin tức là một phông nền chuyển động được thiết kế để hỗ trợ tin tức nói, tiêu đề hoặc văn bản trên màn hình. Nó tăng cường độ sâu hình ảnh đồng thời giữ sự chú ý vào thông tin.

Điều này khác với video nền chung chung như thế nào?

Nền chung chỉ mang tính trang trí. Video nền cho tin tức được cấu trúc để đảm bảo tính dễ đọc, các khu vực an toàn cho văn bản, và chuyển động êm dịu phù hợp với nội dung thông tin.

Tôi có thể cập nhật hình nền khi tin tức thay đổi không?

Vâng. Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề hoặc văn bản và tạo lại video nền tin tức ngay lập tức mà không cần thiết kế lại hình ảnh.

Cái này có phù hợp cho các buổi phát sóng trực tiếp không?

Các video nền tin tức hoạt động tốt cho cả phần trực tiếp và đã ghi hình, cung cấp một bộ phim chuyên nghiệp để nâng cao khả năng kể chuyện. Chúng được thiết kế để lặp lại một cách mượt mà và giữ ổn định về mặt hình ảnh.

Tôi có thể tùy chỉnh màu sắc và thương hiệu không?

Đúng. Bạn có thể áp dụng màu sắc thương hiệu, logo và sở thích bố cục để video nền tin tức phù hợp với tổ chức của bạn.

Cái này có áp dụng được cho các chủ đề khác nhau không?

Nền tảng hỗ trợ tin tức chung, tài chính, công nghệ, giáo dục và thông báo doanh nghiệp với hình ảnh phù hợp với từng chủ đề.

Tôi có thể xuất ra những định dạng nào?

Các video nền tin tức được xuất ra dưới dạng các tệp video tiêu chuẩn tương thích với phần mềm phát sóng, công cụ phát trực tuyến và các nền tảng trình bày.

Ai nên sử dụng công cụ tạo video nền tin tức?

Các đội ngũ truyền thông, công ty, giáo viên và tổ chức công cộng sử dụng video nền tin tức để trình bày các cập nhật một cách rõ ràng mà không cần sản xuất hoàn chỉnh trong studio.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background