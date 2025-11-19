Bạn giữ quyền sở hữu đầy đủ đối với tất cả các video montage bạn tạo ra. Nội dung, dữ liệu đầu vào và video cuối cùng của bạn đều được giữ kín và có thể được chia sẻ hoặc công bố tự do mà không có bất kỳ hạn chế quyền sở hữu nào.