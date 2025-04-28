Công cụ tạo Video Chân dung Sống động từ một Bức ảnh

Biến bất kỳ hình ảnh tĩnh nào thành video chân dung sống động sử dụng trình tạo video AI của HeyGen. Tải lên một bức ảnh và tạo ra chuyển động khuôn mặt, đồng bộ môi và biểu cảm thực tế thông qua AI, không cần máy quay, diễn viên, hay sản xuất video.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

Video đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới

Video đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới

Các video đào tạo truyền thống đòi hỏi phải có người thuyết trình và thời gian ghi hình. Video chân dung trực tiếp biến tài liệu và kịch bản thành nội dung đào tạo tập trung vào con người mà không cần quay phim.

Truyền thông doanh nghiệp

Truyền thông doanh nghiệp

Các nhà lãnh đạo có thể truyền đạt thông tin cập nhật mà không cần xuất hiện trước máy quay. Chân dung trực tiếp giúp truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng đồng thời duy trì sự chuyên nghiệp, cá nhân.

Các video giáo dục

Các video giáo dục

Tài liệu học tập tĩnh làm giảm sự tương tác. Video chân dung trực tiếp làm cho bài học trở nên sinh động, giúp người học ghi nhớ thông tin thông qua các tín hiệu hình ảnh và lời nói.

Tin nhắn video cá nhân hóa

Tin nhắn video cá nhân hóa

Tạo lời chào, thông báo hoặc tiếp cận cá nhân hóa bằng cách sử dụng chân dung sống động làm cho thông điệp của bạn trở nên sinh động. Tạo ra các video giao tiếp có thể mở rộng mà không cần ghi lại từng thông điệp riêng lẻ.

Nội dung lịch sử và lưu trữ

Nội dung lịch sử và lưu trữ

Mang hình ảnh lưu trữ đến với cuộc sống cho các bảo tàng, giáo dục, hoặc kể chuyện thông qua việc tạo hình động ấn tượng cho chân dung. Chân dung sống động thêm vào chuyển động và giọng nói trong khi vẫn tôn trọng hình ảnh gốc.

Nội dung hóa địa phương toàn cầu

Nội dung hóa địa phương toàn cầu

Việc địa phương hóa nội dung phim ảnh tốn kém. Các video chân dung trực tiếp có thể được dịch và tái tạo nhanh chóng, giữ cho bản sắc hình ảnh nhất quán xuyên suốt các khu vực.

Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Video Chân dung Trực tiếp Tốt nhất

HeyGen giúp việc tạo chân dung trực tiếp trở nên đơn giản, nhanh chóng và sẵn sàng cho sản xuất. Bằng cách chuyển đổi ảnh thành video biểu cảm, các đội ngũ tạo nội dung hướng đến con người mà không cần quay hình, quay lại hay quy trình hoạt hình phức tạp.

Chuyển đổi một ảnh thành video ngay lập tức

Tạo chân dung trực tiếp từ một hình ảnh đơn. Không cần quay phim, không cần thiết lập. Trí tuệ nhân tạo tạo ra chuyển động đầu tự nhiên, biểu cảm và lời nói phù hợp với kịch bản hoặc âm thanh của bạn, nâng cao trải nghiệm chân dung tổng thể.

Hoạt hình khuôn mặt chân thực

Các video chân dung trực tiếp bao gồm đồng bộ hóa môi chính xác, chuyển động mắt và thời gian biểu cảm, tạo ra kết quả đáng tin cậy phù hợp cho các trường hợp sử dụng trong kinh doanh, giáo dục và giao tiếp.

Tạo nội dung có khả năng mở rộng

Tạo và cập nhật chân dung trực tiếp trên quy mô lớn. Chỉnh sửa văn bản hoặc âm thanh và tái tạo video mà không cần hoạt hình lại hoặc xây dựng lại tài sản, sử dụng AI để cải thiện hoạt hình chân dung.

Chuyển đổi khuôn mặt từ ảnh sang video

Tải lên một chân dung và tạo ra một video chân dung sống động với các chuyển động khuôn mặt tự nhiên. HeyGen sẽ làm cho đầu cử động, biểu cảm và hình dạng miệng phù hợp với lời nói trong khi vẫn giữ nguyên bản sắc của bức ảnh gốc.

hình ảnh thành video

Chuyển động dựa trên kịch bản hoặc âm thanh

Tạo video chân dung trực tiếp sử dụng văn bản thành video hoặc âm thanh đã tải lên. Trí tuệ nhân tạo đồng bộ hóa hoạt ảnh khuôn mặt và động tác môi chính xác với nội dung nói để mang lại sự truyền đạt rõ ràng, đáng tin cậy.

Những khuôn mặt tươi cười trong các ô video với menu cho "Đại lý Video", "Kịch bản", và "Thêm PDF/PPT."

Hỗ trợ nhiều khuôn mặt và hình ảnh

Hoạt hình nhiều khuôn mặt trên các hình ảnh khác nhau trong khi duy trì tính nhất quán về mặt hình ảnh. Việc tạo chân dung trực tiếp hoạt động trên nhiều phong cách ảnh và tỷ lệ khung hình khác nhau mà không cần ghép nối thủ công.

Nhân bản giọng nói

Đầu ra chân dung trực tiếp đa ngôn ngữ

Dịch kịch bản và tạo video chân dung trực tiếp trong hơn 175 ngôn ngữ. Việc dịch video giữ nguyên chuyển động khuôn mặt và đồng bộ môi, cho phép nội dung được địa phương hóa từ một bức ảnh duy nhất.

chuyển đổi hình ảnh đồ họa chuyển động thành video

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng Công cụ Tạo Video Chân dung Trực tiếp

Tạo video chân dung trực tiếp thông qua quy trình làm việc bốn bước đơn giản biến một bức ảnh thành những đoạn video hoạt hình sinh động.

Bước 1

Tải lên một bức chân dung

Chọn một bức ảnh rõ nét với khuôn mặt hiện rõ. HeyGen tự động chuẩn bị hình ảnh cho việc hoạt hình chân dung trực tiếp, đảm bảo tích hợp mượt mà.

Bước 2

Thêm văn bản hoặc âm thanh

Dán kịch bản của bạn hoặc tải lên âm thanh. Hệ thống sẽ phân tích mẫu hình ngôn ngữ và thời gian để chuẩn bị chuyển động khuôn mặt.

Bước 3

Tùy chỉnh giao hàng

Điều chỉnh ngôn ngữ, phong cách giọng nói, phụ đề và nền. Áp dụng thương hiệu để phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn.

Bước 4

Tạo video

HeyGen tạo ra video chân dung trực tiếp với chuyển động, giọng nói và đồng bộ môi được đồng bộ hóa, sẵn sàng để tải xuống hoặc chia sẻ.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Chân dung sống là gì?

Chân dung sống động là một video được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo từ một bức ảnh đơn. Hình ảnh được làm sống động với các chuyển động khuôn mặt, biểu cảm và đồng bộ hóa môi để tạo ra một video nói chuyện chân thực.

Mức độ chân thực của các video chân dung trực tiếp là như thế nào?

HeyGen tạo ra các hoạt hình khuôn mặt tự nhiên với thời gian biểu và biểu cảm chính xác. Kết quả phù hợp cho việc đào tạo chuyên nghiệp, giao tiếp và sử dụng trong giáo dục, đặc biệt là với công nghệ chân dung trực tiếp.

Tôi có cần thiết bị ghi hình không?

Không. Video chân dung trực tiếp được tạo từ ảnh và văn bản hoặc âm thanh, làm cho giao tiếp trở nên sinh động hơn. Không cần máy ảnh, micro hay phòng thu.

Tôi có thể sử dụng giọng nói hoặc văn bản của mình không?

Đúng. Bạn có thể tải lên âm thanh hoặc sử dụng văn bản để tạo video. HeyGen sẽ tự động đồng bộ hóa chuyển động khuôn mặt với nội dung nói, làm tăng trải nghiệm chân dung trực tiếp.

Có thể tạo chân dung sống động bằng các ngôn ngữ khác nhau không?

Đúng. HeyGen hỗ trợ tạo video đa ngôn ngữ và tính năng dịch video, cho phép chân dung sống động nói được hơn 175 ngôn ngữ.

Tôi có thể cập nhật một video chân dung trực tiếp không?

Vâng. Chỉnh sửa kịch bản hoặc âm thanh và tạo lại video. Không cần phải làm lại hoạt hình hay tải lên hình ảnh mới.

Ảnh của tôi có an toàn không?

HeyGen tuân theo các phương pháp bảo mật theo tiêu chuẩn doanh nghiệp. Hình ảnh được tải lên và video được tạo ra vẫn giữ tính riêng tư và nằm dưới sự kiểm soát của bạn.

Những phương pháp tốt nhất cho video chân dung trực tiếp là gì?

Sử dụng những bức ảnh chụp từ phía trước rõ ràng và kịch bản ngắn gọn. Những thông điệp ngắn gọn, tập trung sẽ tạo ra kết quả chân dung trực tiếp tự nhiên và cuốn hút nhất, tối đa hóa sự giữ chân người xem.

