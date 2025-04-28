Công cụ tạo Instagram Story cho những câu chuyện IG đẹp mắt

Thiết kế những câu chuyện Instagram níu mắt người xem chỉ trong vài phút với trình tạo câu chuyện instagram của HeyGen. Chỉ cần dán một lời nhắc, tải lên hình ảnh hoặc đoạn clip, và AI sẽ tạo ra các slide câu chuyện hoạt hình, phụ đề, lời thoại, và xuất bản tối ưu hóa cho nền tảng—không cần kỹ năng thiết kế hay chỉnh sửa.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Tái sử dụng và mở rộng nội dung dạng dài

Tái sử dụng và mở rộng nội dung dạng dài

Trích xuất những điểm nổi bật từ video, podcast hoặc bài viết và chuyển đổi chúng thành những khoảnh khắc dài như câu chuyện nhằm thu hút người xem đến với nội dung đầy đủ.

Lời mời và nhắc nhở sự kiện

Lời mời và nhắc nhở sự kiện

Gửi lời mời động, đếm ngược và nhắc nhở RSVP mang cảm giác cao cấp mà không cần công việc thiết kế đắt đỏ.

Chiến dịch địa phương hóa quy mô lớn

Chiến dịch địa phương hóa quy mô lớn

Triển khai thông điệp và sáng tạo cụ thể theo khu vực một cách hàng loạt trong khi vẫn tuân thủ các nguyên tắc thương hiệu toàn cầu và đảm bảo độ chính xác về thời gian.

Nội dung hàng ngày và nguồn cấp dữ liệu của người sáng tạo

Nội dung hàng ngày và nguồn cấp dữ liệu của người sáng tạo

Giữ cho người theo dõi luôn tham gia bằng cách chia sẻ các video hướng dẫn nhanh, những đoạn clip hậu trường, hoặc chuỗi câu chuyện do nhân vật dẫn dắt sao cho giữ được phong cách hình ảnh nhất quán.

Hướng dẫn và học tập theo hạt giống kiến thức nhỏ

Hướng dẫn và học tập theo hạt giống kiến thức nhỏ

Chia bài học thành các slide câu chuyện theo trình tự với phụ đề và lời thoại—lý tưởng cho các mẹo nhanh và tổng kết bài học.

Ra mắt sản phẩm và khuyến mãi

Ra mắt sản phẩm và khuyến mãi

Tạo các đoạn giới thiệu, slide đếm ngược và câu chuyện kêu gọi hành động bằng cách vuốt lên để nổi bật các tính năng và thúc đẩy chuyển đổi.


Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Story Instagram Tốt nhất

HeyGen kết hợp thiết kế sinh sản, kiểm soát thương hiệu và xuất bản sẵn sàng để bạn có thể xuất bản nhiều Stories thực sự hiệu quả. Tạo các chiến dịch đồng nhất, tái sử dụng nội dung dài thành chuỗi story, và địa phương hóa các bộ story cho khán giả toàn cầu mà không cần đến đội ngũ thiết kế.


Tốc độ không đi kèm với sự thỏa hiệp

Biến ý tưởng thành chuỗi câu chuyện hoàn chỉnh trong vài phút. HeyGen tự động hóa bố cục, chuyển động và thời gian, giúp bạn chỉ mất vài phút để tạo ra các câu chuyện trên Instagram mà trước đây mất hàng giờ.

Sự nhất quán thương hiệu ở quy mô lớn

Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu—màu sắc, phông chữ, logo và mẫu—trên mọi câu chuyện. Sản xuất loạt câu chuyện đồng nhất và tái sử dụng mẫu để duy trì sự nhất quán.

Đầu ra được tối ưu hóa cho nền tảng, ưu tiên trên di động

Mỗi câu chuyện đều được điều chỉnh kích thước, chú thích và tạo hiệu ứng động cho giao diện di động. Xuất file MP4 dọc hoặc chuỗi hình ảnh sẵn sàng cho câu chuyện, tải nhanh và trông tuyệt vời trên Instagram, kèm theo stickers và biểu tượng.

Tạo truyện bằng trí tuệ nhân tạo

Mô tả tâm trạng, sự kiện, hoặc thông điệp và HeyGen sẽ soạn một chuỗi câu chuyện nhiều slide hoàn chỉnh với văn bản hoạt hình, hiệu ứng chuyển cảnh, và gợi ý cảnh. Tạo ra chuỗi quảng cáo, đếm ngược, hướng dẫn, hoặc thiệp mời sự kiện từ một lời nhắc đơn giản.

image to video

Mẫu có sẵn và bố cục thích ứng

Chọn từ các mẫu được tuyển chọn cho việc ra mắt, bán hàng, hướng dẫn, câu hỏi thường gặp, và hậu trường. Các mẫu tự động điều chỉnh để phù hợp với văn bản và tài sản của bạn cho sự phối hợp hoàn hảo trên mỗi slide.

A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Thiết kế chú thích đầu tiên & tự động hóa phụ đề

Các câu chuyện được thiết kế để tự động phát âm thanh. HeyGen tự động tạo phụ đề dễ đọc, định dạng chúng để tối đa hóa tính dễ đọc, và đặt chúng ở vị trí phù hợp nhất trên màn hình di động.

Voice cloning

Hình ảnh sang video và tài sản đồ họa động

Biến ảnh tĩnh, hình ảnh sản phẩm, hoặc poster thành các slide câu chuyện động với hiệu ứng parallax, chuyển động, và lớp phủ động. Sử dụng hình ảnh thành video để tạo nên những chuỗi câu chuyện hấp dẫn và phong phú hơn.

motion graphics photos to video

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ tạo Instagram Story

Biến ý tưởng của bạn thành sự sống động với Instagram Story Maker qua bốn bước đơn giản này.

Bước 1

Hãy nói cho HeyGen biết bạn cần gì

Nhập một lời nhắc, dán bản sao sự kiện, hoặc tải lên hình ảnh và đoạn clip ngắn. Chỉ định phong cách, độ dài và CTA.

Bước 2

Chọn một mẫu và giọng nói

Chọn một mẫu (quảng cáo, hướng dẫn, đếm ngược), lựa chọn bản ghi âm hoặc đường dẫn âm nhạc, và áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn.

Bước 3

Xem trước và tinh chỉnh với các lời nhắc

Điều chỉnh phụ đề, thời gian hiển thị, hoặc chuyển động bằng cách sử dụng các chỉ dẫn đơn giản bằng ngôn ngữ tự nhiên để tối ưu hóa câu chuyện trên Instagram của bạn. Tái tạo từng slide riêng lẻ hoặc toàn bộ bộ sưu tập.

Bước 4

Xuất bản và công bố

Xuất file MP4 dọc, chuỗi hình ảnh cho câu chuyện, hoặc GIFs sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi để tạo câu chuyện trên Instagram. Sử dụng tích hợp lên lịch hoặc tải xuống tài sản để đăng bài một cách thủ công.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Câu hỏi thường gặp về AI chuyển đổi Hình ảnh thành Video

Instagram story maker là gì?

Công cụ tạo câu chuyện Instagram là một công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi các lời nhắc, hình ảnh hoặc kịch bản thành chuỗi câu chuyện được hoạt hóa, tối ưu hóa cho di động. HeyGen tự động hóa bố cục, phụ đề, lời thoại và xuất bản, giúp bạn nhanh chóng có được những câu chuyện sẵn sàng xuất bản.

Tôi có cần kỹ năng thiết kế để sử dụng trình tạo câu chuyện Instagram của HeyGen không?

Không. HeyGen được xây dựng cho các nhà sáng tạo và đội ngũ không muốn học những công cụ thiết kế phức tạp. Chọn một mẫu hoặc mô tả ý tưởng của bạn và AI sẽ tự động xử lý cấu trúc, chuyển động và thời gian.

Tôi có thể giữ thương hiệu của mình nhất quán qua nhiều câu chuyện không?

Vâng, chúng tôi cũng hỗ trợ tạo các câu chuyện trên Instagram với nhiều định dạng khác nhau. Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu với màu sắc, phông chữ, logo và mẫu một lần và HeyGen sẽ áp dụng những quy tắc đó cho mọi câu chuyện, đảm bảo nhận diện thị giác nhất quán ở quy mô lớn.

Phụ đề và chú thích có tự động không?

Vâng. HeyGen tự động tạo phụ đề với phong cách và vị trí phù hợp cho di động để tối đa hóa khả năng đọc khi phát tự động không âm thanh. Bạn có thể chỉnh sửa từ ngữ và phong cách trước khi xuất.

Tôi có thể thêm nhạc hoặc lời thoại vào câu chuyện của mình không?

Tất nhiên. Thêm giọng đọc AI nghe tự nhiên, sao chép giọng nói của bạn, hoặc tải lên các bản nhạc. HeyGen sẽ tự động phối âm thanh để giọng nói và âm nhạc nghe tuyệt vời trên thiết bị di động.

Tôi có thể tạo những câu chuyện cá nhân hóa hoặc số lượng lớn không?

Vâng. Tải lên một tệp CSV chứa tên khách mời, ngày tháng, hoặc liên kết và HeyGen sẽ tạo ra các bộ truyện cá nhân hóa hàng loạt, thích hợp cho thiệp mời, chiến dịch địa phương hóa, hoặc tiếp cận quy mô lớn.


Các định dạng xuất khẩu nào được hỗ trợ?

Xuất file MP4 dọc được tối ưu hóa cho Instagram Stories, ảnh động GIF, hoặc chuỗi hình ảnh. HeyGen cũng cung cấp file phụ đề SRT và metadata được đề xuất cho các công cụ lập lịch.


Tôi có thể tạo ra một chuỗi câu chuyện nhanh như thế nào?

Hầu hết các bản nháp câu chuyện được tạo ra trong chưa đầy một phút. Thời gian render hoàn chỉnh phụ thuộc vào độ dài, độ phức tạp và kích thước lô. Việc chỉnh sửa và tái tạo nhanh chóng nên quy trình lặp lại diễn ra mượt mà.


Nội dung của tôi có an toàn không và ai là chủ sở hữu của các tài sản?

Bạn giữ quyền sở hữu đầy đủ đối với mọi tài sản bạn tạo ra. HeyGen lưu trữ và chuyển giao tài sản một cách an toàn; các gói doanh nghiệp bao gồm các tùy chọn kiểm soát truy cập nâng cao và lưu trữ riêng tư.


HeyGen có thể tái sử dụng các video dài thành chuỗi câu chuyện không?

Vâng. HeyGen rút trích những điểm nổi bật và chuyển đổi video dài hình thức thành nhiều slide câu chuyện, kèm theo phụ đề và gợi ý móc câu để tối đa hóa sự tương tác.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background