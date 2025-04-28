Thiết kế những câu chuyện Instagram níu mắt người xem chỉ trong vài phút với trình tạo câu chuyện instagram của HeyGen. Chỉ cần dán một lời nhắc, tải lên hình ảnh hoặc đoạn clip, và AI sẽ tạo ra các slide câu chuyện hoạt hình, phụ đề, lời thoại, và xuất bản tối ưu hóa cho nền tảng—không cần kỹ năng thiết kế hay chỉnh sửa.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Trích xuất những điểm nổi bật từ video, podcast hoặc bài viết và chuyển đổi chúng thành những khoảnh khắc dài như câu chuyện nhằm thu hút người xem đến với nội dung đầy đủ.
Gửi lời mời động, đếm ngược và nhắc nhở RSVP mang cảm giác cao cấp mà không cần công việc thiết kế đắt đỏ.
Triển khai thông điệp và sáng tạo cụ thể theo khu vực một cách hàng loạt trong khi vẫn tuân thủ các nguyên tắc thương hiệu toàn cầu và đảm bảo độ chính xác về thời gian.
Giữ cho người theo dõi luôn tham gia bằng cách chia sẻ các video hướng dẫn nhanh, những đoạn clip hậu trường, hoặc chuỗi câu chuyện do nhân vật dẫn dắt sao cho giữ được phong cách hình ảnh nhất quán.
Chia bài học thành các slide câu chuyện theo trình tự với phụ đề và lời thoại—lý tưởng cho các mẹo nhanh và tổng kết bài học.
Tạo các đoạn giới thiệu, slide đếm ngược và câu chuyện kêu gọi hành động bằng cách vuốt lên để nổi bật các tính năng và thúc đẩy chuyển đổi.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Story Instagram Tốt nhất
HeyGen kết hợp thiết kế sinh sản, kiểm soát thương hiệu và xuất bản sẵn sàng để bạn có thể xuất bản nhiều Stories thực sự hiệu quả. Tạo các chiến dịch đồng nhất, tái sử dụng nội dung dài thành chuỗi story, và địa phương hóa các bộ story cho khán giả toàn cầu mà không cần đến đội ngũ thiết kế.
Biến ý tưởng thành chuỗi câu chuyện hoàn chỉnh trong vài phút. HeyGen tự động hóa bố cục, chuyển động và thời gian, giúp bạn chỉ mất vài phút để tạo ra các câu chuyện trên Instagram mà trước đây mất hàng giờ.
Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu—màu sắc, phông chữ, logo và mẫu—trên mọi câu chuyện. Sản xuất loạt câu chuyện đồng nhất và tái sử dụng mẫu để duy trì sự nhất quán.
Mỗi câu chuyện đều được điều chỉnh kích thước, chú thích và tạo hiệu ứng động cho giao diện di động. Xuất file MP4 dọc hoặc chuỗi hình ảnh sẵn sàng cho câu chuyện, tải nhanh và trông tuyệt vời trên Instagram, kèm theo stickers và biểu tượng.
Tạo truyện bằng trí tuệ nhân tạo
Mô tả tâm trạng, sự kiện, hoặc thông điệp và HeyGen sẽ soạn một chuỗi câu chuyện nhiều slide hoàn chỉnh với văn bản hoạt hình, hiệu ứng chuyển cảnh, và gợi ý cảnh. Tạo ra chuỗi quảng cáo, đếm ngược, hướng dẫn, hoặc thiệp mời sự kiện từ một lời nhắc đơn giản.
Mẫu có sẵn và bố cục thích ứng
Chọn từ các mẫu được tuyển chọn cho việc ra mắt, bán hàng, hướng dẫn, câu hỏi thường gặp, và hậu trường. Các mẫu tự động điều chỉnh để phù hợp với văn bản và tài sản của bạn cho sự phối hợp hoàn hảo trên mỗi slide.
Thiết kế chú thích đầu tiên & tự động hóa phụ đề
Các câu chuyện được thiết kế để tự động phát âm thanh. HeyGen tự động tạo phụ đề dễ đọc, định dạng chúng để tối đa hóa tính dễ đọc, và đặt chúng ở vị trí phù hợp nhất trên màn hình di động.
Hình ảnh sang video và tài sản đồ họa động
Biến ảnh tĩnh, hình ảnh sản phẩm, hoặc poster thành các slide câu chuyện động với hiệu ứng parallax, chuyển động, và lớp phủ động. Sử dụng hình ảnh thành video để tạo nên những chuỗi câu chuyện hấp dẫn và phong phú hơn.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ tạo Instagram Story
Biến ý tưởng của bạn thành sự sống động với Instagram Story Maker qua bốn bước đơn giản này.
Nhập một lời nhắc, dán bản sao sự kiện, hoặc tải lên hình ảnh và đoạn clip ngắn. Chỉ định phong cách, độ dài và CTA.
Chọn một mẫu (quảng cáo, hướng dẫn, đếm ngược), lựa chọn bản ghi âm hoặc đường dẫn âm nhạc, và áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn.
Điều chỉnh phụ đề, thời gian hiển thị, hoặc chuyển động bằng cách sử dụng các chỉ dẫn đơn giản bằng ngôn ngữ tự nhiên để tối ưu hóa câu chuyện trên Instagram của bạn. Tái tạo từng slide riêng lẻ hoặc toàn bộ bộ sưu tập.
Xuất file MP4 dọc, chuỗi hình ảnh cho câu chuyện, hoặc GIFs sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi để tạo câu chuyện trên Instagram. Sử dụng tích hợp lên lịch hoặc tải xuống tài sản để đăng bài một cách thủ công.
Công cụ tạo câu chuyện Instagram là một công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi các lời nhắc, hình ảnh hoặc kịch bản thành chuỗi câu chuyện được hoạt hóa, tối ưu hóa cho di động. HeyGen tự động hóa bố cục, phụ đề, lời thoại và xuất bản, giúp bạn nhanh chóng có được những câu chuyện sẵn sàng xuất bản.
Không. HeyGen được xây dựng cho các nhà sáng tạo và đội ngũ không muốn học những công cụ thiết kế phức tạp. Chọn một mẫu hoặc mô tả ý tưởng của bạn và AI sẽ tự động xử lý cấu trúc, chuyển động và thời gian.
Vâng, chúng tôi cũng hỗ trợ tạo các câu chuyện trên Instagram với nhiều định dạng khác nhau. Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu với màu sắc, phông chữ, logo và mẫu một lần và HeyGen sẽ áp dụng những quy tắc đó cho mọi câu chuyện, đảm bảo nhận diện thị giác nhất quán ở quy mô lớn.
Vâng. HeyGen tự động tạo phụ đề với phong cách và vị trí phù hợp cho di động để tối đa hóa khả năng đọc khi phát tự động không âm thanh. Bạn có thể chỉnh sửa từ ngữ và phong cách trước khi xuất.
Tất nhiên. Thêm giọng đọc AI nghe tự nhiên, sao chép giọng nói của bạn, hoặc tải lên các bản nhạc. HeyGen sẽ tự động phối âm thanh để giọng nói và âm nhạc nghe tuyệt vời trên thiết bị di động.
Vâng. Tải lên một tệp CSV chứa tên khách mời, ngày tháng, hoặc liên kết và HeyGen sẽ tạo ra các bộ truyện cá nhân hóa hàng loạt, thích hợp cho thiệp mời, chiến dịch địa phương hóa, hoặc tiếp cận quy mô lớn.
Xuất file MP4 dọc được tối ưu hóa cho Instagram Stories, ảnh động GIF, hoặc chuỗi hình ảnh. HeyGen cũng cung cấp file phụ đề SRT và metadata được đề xuất cho các công cụ lập lịch.
Hầu hết các bản nháp câu chuyện được tạo ra trong chưa đầy một phút. Thời gian render hoàn chỉnh phụ thuộc vào độ dài, độ phức tạp và kích thước lô. Việc chỉnh sửa và tái tạo nhanh chóng nên quy trình lặp lại diễn ra mượt mà.
Bạn giữ quyền sở hữu đầy đủ đối với mọi tài sản bạn tạo ra. HeyGen lưu trữ và chuyển giao tài sản một cách an toàn; các gói doanh nghiệp bao gồm các tùy chọn kiểm soát truy cập nâng cao và lưu trữ riêng tư.
Vâng. HeyGen rút trích những điểm nổi bật và chuyển đổi video dài hình thức thành nhiều slide câu chuyện, kèm theo phụ đề và gợi ý móc câu để tối đa hóa sự tương tác.
