Trình Tạo Video AI Hài Hước: Tạo Video Viral Nhanh Chóng

Tạo những video hài hước, thu hút sự chú ý chỉ trong vài giây. HeyGen giúp bạn biến những ý tưởng thành nội dung hài hước, có thể chia sẻ với những nhân vật AI biểu cảm, hoạt hình mượt mà và màn trình diễn tự nhiên giữ cho khán giả được giải trí.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Thử ngay công cụ chuyển đổi từ hình ảnh sang video miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Đoạn clip gây sốt trên mạng xã hội

Đoạn clip gây sốt trên mạng xã hội

Biến những câu chuyện cười ngắn, meme, hoặc ý tưởng lấy cảm hứng từ xu hướng thành những video được chỉnh sửa cẩn thận nhằm kích thích sự tương tác, chia sẻ và bình luận.

Tiểu phẩm hài và các nhân vật

Tiểu phẩm hài và các nhân vật

Tạo nhân vật hoạt hình cho các tiểu phẩm hoặc cốt truyện xuất hiện thường xuyên. Xây dựng tính cách nhân vật để mang lại tiếng cười một cách nhất quán trong nội dung của bạn, làm phong phú thêm video mà không cần thêm sức lực.

Video Phản Ứng và Bình Luận

Video Phản Ứng và Bình Luận

Sử dụng hình đại diện AI để kể lại những phản ứng quá khích, đưa ra ý kiến hài hước, hoặc dàn dựng câu chuyện một cách vui nhộn, hấp dẫn.

Tiếp thị bằng hài hước

Tiếp thị bằng hài hước

Thêm năng lượng vui nhộn vào các chiến dịch quảng cáo với sự giúp đỡ của công cụ tạo video của chúng tôi. Hài hước khiến thương hiệu của bạn trở nên đáng nhớ và tăng khả năng giữ chân người xem trên các nền tảng xã hội.

Cộng đồng và Nội dung của Fan

Cộng đồng và Nội dung của Fan

Tạo những bản cập nhật giải trí, trò đùa nội bộ, hoặc video thử thách nhằm tăng cường mối liên kết với khán giả của bạn.

Trò đùa và Tin nhắn bất ngờ

Trò đùa và Tin nhắn bất ngờ

Tạo ra những video vui nhộn để kỷ niệm những dịp cá nhân hoặc gửi những thông điệp bất ngờ khiến mọi người cười.

Tại sao nên chọn HeyGen cho những video AI hài hước

HeyGen cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để biến những ý tưởng hàng ngày thành những video hài hước, dễ chia sẻ mà không cần diễn xuất, quay phim hay chỉnh sửa phức tạp. Các avatar AI của chúng tôi mang lại những màn trình diễn biểu cảm nâng cao hài hước của bạn và giữ chân người xem ngay từ giây đầu tiên. Với khả năng tạo video nhanh chóng và sự linh hoạt sáng tạo không giới hạn, bạn có thể sản xuất nội dung hài hước sẵn sàng lan truyền bất cứ khi nào cảm hứng ập đến.

Hiện thực hóa bất kỳ ý tưởng nào

Biến những tình huống bất ngờ, kịch bản hài hước và đề xuất kỳ quặc thành video hoạt hình đầy đủ sử dụng công cụ tạo video của chúng tôi. Những hình đại diện AI của HeyGen thêm vào biểu cảm, thời gian biểu và cá tính để mỗi lần truyền đạt mẩu chuyện cười của bạn đều thành công.

Khiến khán giả cười và chia sẻ

Video hài hước lan truyền nhanh chóng. Tạo những đoạn clip ngắn, hấp dẫn hoàn hảo cho TikTok, Instagram, YouTube và nhiều hơn nữa với trình tạo video của chúng tôi. Thu hút sự chú ý nhanh chóng và giữ cho người xem tiếp tục theo dõi với những phản ứng biểu cảm và hài hước trực quan.

Tạo Vô Hạn Biến Thể

Thử nghiệm các câu punchline, phản ứng, giọng nói và định dạng chỉ trong vài phút. Sao chép bất kỳ tác phẩm nào và khám phá các phong cách hài kịch khác nhau mà không cần khởi động lại dự án, nhờ vào các tính năng tạo video tiên tiến của chúng tôi.

Avatar AI Biểu Cảm

Chọn từ những nhân vật có khả năng thể hiện biểu cảm khuôn mặt tự nhiên, thời gian biểu diễn hài hước, và sắc thái cảm xúc trong video được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo của bạn. Họ sẽ thích nghi với kịch bản của bạn để làm nổi bật mỗi điểm nhấn trong video mà bạn muốn.

Hai người đang cười, một người đàn ông cầm máy tính bảng và một người phụ nữ đang vẫy tay, ở hai ô riêng biệt trên nền xanh.

Chỉnh sửa kịch bản linh hoạt

Viết những câu đùa riêng, thêm lời thoại, hoặc chỉnh sửa cốt truyện một cách dễ dàng. Cập nhật câu và thời gian ngay lập tức để tạo nên dòng chảy hài hước hoàn hảo.

Giao diện số hiển thị trình soạn thảo văn bản AI tạo ra bản tóm tắt kết quả quý 3 và một slide thuyết trình với hình ảnh của một người đàn ông.

Điều chỉnh Giọng nói và Dấu hiệu

Điều chỉnh phong cách giao hàng, giọng điệu và tốc độ để phù hợp với hài hước của bạn. Từ phản ứng tinh tế đến màn trình diễn phóng đại, chỉnh video của bạn đúng như bạn muốn.

Nhân bản giọng nói

Xuất và Chia sẻ Dễ dàng

Tải xuống video chất lượng cao và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội chỉ trong vài giây. Chia sẻ trực tiếp với khán giả của bạn và giữ cho dòng nội dung của bạn luôn chuyển động nhanh.

Người đàn ông đang cười đứng cạnh menu pop-up để xuất nội dung dưới dạng SCORM 1.2.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng Công cụ Tạo Video Hài hước bằng AI

Hãy thổi hồn vào những ý tưởng hài hước của bạn với Trình tạo Video Hài AI của HeyGen chỉ trong bốn bước đơn giản.

Bước 1

Mô tả Ý tưởng của Bạn

Nhập một lời nhắc hoặc tải lên hình ảnh. Thêm ngữ cảnh, giọng điệu và chi tiết nhân vật để định hình phong cách cho video hài của bạn.

Bước 2

Chọn một hình đại diện AI

Chọn hình đại diện phản ánh phong cách hài hước của bạn nhất. Tùy chỉnh biểu cảm, giọng nói và nhịp độ để cải thiện việc truyền đạt trong video được tạo bởi trí tuệ nhân tạo của bạn.

Bước 3

Tạo Video Của Bạn

HeyGen biến kịch bản của bạn thành sự sống với những hoạt hình biểu cảm, đồng bộ hóa môi mượt mà và chuyển động tự nhiên.

Bước 4

Tinh chỉnh và Chia sẻ

Chỉnh sửa cảnh, tạo biến thể, hoặc tinh chỉnh chi tiết. Tải video của bạn và xuất bản ở bất cứ đâu trong vài giây.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

AI tạo video hài hước là gì?

Đây là một công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi ý tưởng hoặc kịch bản của bạn thành các video hài hước được hoạt hóa. Nhân vật thể hiện các câu của bạn với cử chỉ biểu cảm và nhịp độ tự nhiên.

Tôi có cần kỹ năng chỉnh sửa để tạo ra những video hài hước không?

Không. HeyGen hỗ trợ hoạt hình, đồng bộ hóa và thiết kế cho bạn, giúp việc tạo video trở nên dễ dàng. Tất cả những gì bạn cần chỉ là ý tưởng, và nền tảng sẽ tự động xây dựng màn trình diễn thông qua AI video generator.

Tôi có thể tùy chỉnh phong cách hài hước không?

Vâng, bạn có thể sử dụng công cụ làm video để tạo video một cách dễ dàng. Bạn có thể xác định giọng điệu, tốc độ, giọng nói và biểu cảm để video phù hợp với tính cách hài hước hoặc phong cách thương hiệu của bạn.

Tôi có thể tải lên âm thanh của mình không?

Vâng. Bạn có thể tải lên đoạn hội thoại đã ghi âm, và HeyGen sẽ đồng bộ màn trình diễn của avatar với giọng nói của bạn một cách chính xác với các động tác môi.

Tôi có thể sử dụng những video này cho mạng xã hội không?

Tất nhiên. Tất cả các video được tạo ra đều sẵn sàng để xuất ra TikTok, YouTube, Instagram và các nền tảng khác mà không cần định dạng thêm.

Những hình đại diện có đủ biểu cảm để diễn tả hài kịch không?

Vâng. Chúng bao gồm những phản ứng trên khuôn mặt tinh tế, cử chỉ, và thời gian biểu giúp cho những câu đùa trở nên tự nhiên và làm cho các cảnh quay thêm phần hấp dẫn.

Tôi có thể tạo ra nhiều biến thể của một trò đùa không?

Vâng. Sao chép kịch bản hoặc cảnh của bạn và ngay lập tức tạo ra những lần thử mới. Điều này rất lý tưởng để thử nghiệm tính hài hước hoặc cải thiện thời gian biểu diễn hài kịch.

Tôi có thể tạo ra những tiểu phẩm hài dài hơn không?

Bạn có thể tạo ra nhiều cảnh và kết hợp chúng để tạo nên những câu chuyện dài hơn bằng cách sử dụng nền tảng tạo video của chúng tôi. Mỗi phân đoạn có thể được tùy chỉnh về tốc độ và cấu trúc.

Tôi có thể sử dụng những video này vào mục đích thương mại không?

Có. Bạn có thể sử dụng các video đã xuất cho kinh doanh, tiếp thị, nội dung có kiếm tiền, hoặc kể chuyện thương hiệu.

Các định dạng xuất khẩu nào được hỗ trợ?

Bạn có thể tải xuống các tệp video chất lượng cao phù hợp cho mạng xã hội, bài thuyết trình và chia sẻ cá nhân trên mọi thiết bị.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

