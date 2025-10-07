Tạo quảng cáo video hiệu suất cao với khả năng quảng cáo AI của HeyGen. Tạo ra các sản phẩm quảng cáo đầy đủ chỉ bằng cách thêm một liên kết sản phẩm, một kịch bản ngắn, hoặc một brief đơn giản. HeyGen xây dựng video đầy đủ với hình ảnh, nhịp độ, chuyển động và âm thanh, giúp bạn ra mắt nhiều quảng cáo chiến thắng hơn trong thời gian ít hơn. Không cần quay phim, không cần diễn viên, không cần chỉnh sửa phức tạp.
Thử ngay công cụ chuyển đổi từ hình ảnh sang video miễn phí của chúng tôi
Tạo video theo phong cách người sáng tạo dễ liên quan sử dụng hình ảnh AI, nhịp độ tự nhiên và chỉnh sửa thân thiện với mạng xã hội. Rất tốt cho việc nâng cao nhận thức và chiến dịch đầu tiên của quảng cáo.
Biến đổi các tính năng sản phẩm thành chuỗi demo sạch sẽ với các cảnh quay cận cảnh, lớp phủ, và chuyển động camera. Lý tưởng cho quảng cáo tập trung vào thương mại điện tử và giáo dục.
Hiển thị từng lợi ích một thông qua những đoạn video ngắn gọn, lôi cuốn. Những clip này thường đem lại hiệu quả cao trong các chiến dịch tiếp thị lại và ra mắt sản phẩm.
Sử dụng lời trích dẫn của khách hàng hoặc đoạn review để xây dựng lòng tin. HeyGen thêm phụ đề, âm thanh và hình ảnh để giữ thông điệp rõ ràng.
Tạo video nhanh chóng tập trung vào một ý tưởng mạnh mẽ hoặc câu hỏi sử dụng công cụ AI. Thích hợp cho TikTok, YouTube Shorts và Instagram Reels.
Dịch và tái tạo các quảng cáo cho khán giả toàn cầu với tính năng dịch video. Cập nhật lời thoại, văn bản trên màn hình và chi tiết hình ảnh trong khi giữ cho thông điệp thương hiệu nhất quán.
Tại sao nên chọn HeyGen cho Quảng cáo Video AI
HeyGen hỗ trợ các đội ngũ tiếp thị, thương hiệu và người sáng tạo di chuyển nhanh chóng đồng thời duy trì chất lượng cao. Mỗi công cụ đều hỗ trợ sản xuất có thể lặp lại, thông điệp rõ ràng và thử nghiệm có thể mở rộng để bạn có thể học hỏi và cải thiện một cách nhanh chóng.
HeyGen sản xuất các video thu hút sự chú ý và giữ cho người xem tập trung. Kịch bản, hình ảnh và tốc độ được thiết kế để phù hợp với hành vi trên nền tảng, giúp bạn thúc đẩy chuyển đổi. Tạo ra nhiều ý tưởng để thử nghiệm và tìm ra điều gì hiệu quả nhất.
Tạo ra nhiều phiên bản quảng cáo mà không cần quay hoặc quay lại. Chuyển đổi một URL, hình ảnh sản phẩm, hoặc một ý tưởng đã viết thành video sạch sẽ, sẵn sàng để xuất bản. Cập nhật ngôn ngữ, phụ đề, và bố cục để ra mắt các biến thể mới trong vài phút.
HeyGen tạo ra các biến thể video nhất quán, dễ so sánh. Xuất chúng ở các định dạng thân thiện với nền tảng để thực hiện các bài kiểm tra có cấu trúc. Bạn có thể thu thập những hiểu biết nhanh chóng và tập trung vào các phong cách và thông điệp mang lại hiệu suất tốt nhất.
Liên kết tạo Video
Dán bất kỳ liên kết sản phẩm hoặc trang đích nào và nhận ngay một bộ phác thảo video. HeyGen quét trang để xác định các chi tiết chính và ánh xạ chúng vào các cảnh, móc câu và ý tưởng hình ảnh. Bạn có thể tinh chỉnh những bản phác thảo này một cách dễ dàng hoặc tạo thêm nhiều biến thể khác.
Thế hệ Hình ảnh Thông minh
Tạo cảnh và chuyển cảnh mượt mà tự nhiên bằng cách mô tả phong cách bạn muốn. HeyGen xây dựng chuyển động camera, ánh sáng và bố cục phù hợp với thông điệp của bạn. Bạn nhận được hình ảnh sẵn sàng cho nền tảng mà không cần chỉnh sửa thủ công.
Trình Tạo Biến Thể theo Lô
Tạo nhiều phiên bản quảng cáo cùng một lúc bằng cách điều chỉnh các móc nối, kêu gọi hành động, hình ảnh, hoặc nhịp độ với công cụ AI. Xuất hàng loạt tổ chức tất cả các tệp với tên rõ ràng để đội ngũ của bạn có thể tải lên và kiểm tra mà không cần các bước phụ. Điều này giúp các đội nhóm mở rộng việc kiểm tra một cách mượt mà.
Công cụ Tự động hóa Địa phương hóa
Dịch kịch bản, lời bình và văn bản trên màn hình cho thị trường mới trong vài phút. HeyGen tái tạo từng phiên bản với hình ảnh và thời gian nhất quán, đảm bảo quảng cáo UGC chất lượng cao. Điều này làm cho việc phân phối toàn cầu trở nên đơn giản đối với các thương hiệu và đại lý.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng Công cụ Tạo Quảng cáo Video AI
HeyGen cung cấp cho bạn một quy trình làm việc rõ ràng giúp bạn biến ý tưởng thành quảng cáo nhanh chóng, ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm chỉnh sửa video.
Chia sẻ mục tiêu của bạn hoặc dán trang sản phẩm. HeyGen nhận diện các thông điệp chính và chuẩn bị một khái niệm ban đầu.
Chọn một định dạng, tốc độ và phong cách sáng tạo. Lựa chọn tỷ lệ khung hình phù hợp với nền tảng của bạn.
Xem xét nhiều bản nháp với các mẫu móc và bố cục khác nhau. Thực hiện chỉnh sửa nhanh chóng hoặc tạo mới các lựa chọn khác nếu cần.
Tải xuống phiên bản MP4 hoặc xuất các lô hàng để kiểm thử đa kênh. Tải lên trình quản lý quảng cáo của bạn và tối ưu hóa dựa trên kết quả.
Quảng cáo video AI là những video tiếp thị được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Chúng tự động hóa hình ảnh, tốc độ và lời kể để các đội ngũ có thể sản xuất nhiều sản phẩm sáng tạo hơn nhanh chóng và thử nghiệm nhiều ý tưởng hơn.
Không. HeyGen sử dụng các liên kết sản phẩm của bạn để tạo ra các quảng cáo hấp dẫn với AI. văn bản thành video, hoặc hình ảnh thành video để tạo ra các quảng cáo video đầy đủ. Bạn có thể tải lên tài sản nếu muốn, nhưng bạn không bao giờ cần phải quay phim.
Vâng, bạn có thể tạo quảng cáo với AI. Chọn định dạng dọc, vuông hoặc ngang. Mỗi phiên bản được tối ưu hóa cho việc đặt trên TikTok, Instagram, YouTube và các nền tảng khác.
Vâng. HeyGen có thể dịch kịch bản, cập nhật phụ đề và tạo lại lời bình trong các ngôn ngữ mới. Điều này giúp bạn ra mắt quảng cáo ở các thị trường mới một cách nhanh chóng.
Vâng. Bạn có thể tải lên logo, hình ảnh sản phẩm, màu sắc thương hiệu, âm thanh và các tài sản sáng tạo khác. HeyGen sử dụng chúng để đảm bảo quảng cáo của bạn phù hợp với thương hiệu.
Vâng. Công cụ tạo lô và khả năng tạo nhanh cho phép các đội ngũ tạo ra nhiều biến thể quảng cáo trong một phiên làm việc, hỗ trợ các chu kỳ thử nghiệm nặng.
Hầu hết người dùng xuất các tệp MP4 ở các độ phân giải khác nhau. Việc xuất hàng loạt giúp giữ các tệp được tổ chức gọn gàng cho việc tải lên chiến dịch.
Vâng. Hãy dán kịch bản của bạn để tạo ra một video với các cảnh, lời thoại và bố cục. Bạn có thể cập nhật thời gian và hình ảnh một cách dễ dàng.
Hầu hết các video đều được chuẩn bị trong vài phút, nhờ vào hiệu quả của công cụ AI. Những video dài hơn hoặc phức tạp hơn có thể mất một chút thời gian hơn, nhưng quá trình tổng thể vẫn rất nhanh chóng.
Vâng. Bạn sở hữu quyền cho tất cả các video mà bạn tạo ra. Hãy chắc chắn rằng bạn có sự cho phép để sử dụng bất kỳ tài sản của bên thứ ba nào mà bạn tải lên cho quảng cáo UGC của mình.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.