Hãy mang đến cho mỗi câu chuyện một lời giới thiệu hoành tráng mà nó xứng đáng với một đoạn giới thiệu phim hấp dẫn. Trí tuệ nhân tạo của chúng tôi ngay lập tức biến ý tưởng của bạn thành một đoạn giới thiệu điện ảnh mạnh mẽ, tạo nên sự hồi hộp, thu hút sự chú ý và thôi thúc mọi người theo dõi những gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Trình bày những khoảnh khắc hấp dẫn và những điểm cảm xúc khiến khán giả háo hức chờ đợi ngày ra mắt. Tạo sự phấn khích từ sớm và chuyển đổi sự quan tâm thành người xem và fan hâm mộ thực sự.
Biến những nhân vật, thế giới và chủ đề chính thành những đoạn xem trước phong phú về mặt hình ảnh với trình tạo video được hỗ trợ bởi AI của chúng tôi. Khơi gợi sự tò mò của độc giả và người nghe để khám phá câu chuyện đầy đủ thông qua việc kể chuyện điện ảnh trong video AI chất lượng cao của bạn.
Tiết lộ các tính năng hoặc lợi ích mà không tiết lộ hết mọi thứ. Tạo ra sự bí ẩn khuyến khích người dùng nhấp chuột, trò chuyện và tạo ra sự hứng thú trước khi ra mắt sản phẩm, từ đó lan truyền nhanh chóng.
Biến những thông báo hàng ngày thành những cột mốc thú vị. Làm cho logo, văn bản và cảnh quay trở nên sống động để lời mời trở nên không thể bỏ qua.
Thu hút khán giả ngay từ những giây đầu tiên của lượt cuộn với một đoạn giới thiệu phim hấp dẫn. Những đoạn giới thiệu được tối ưu cho Reels, Shorts và TikTok đảm bảo mỗi người xem đều cảm nhận được sức hút ngay lập tức.
Sử dụng chuyển động linh hoạt và hình ảnh hấp dẫn để kể câu chuyện thương hiệu của bạn. Những đoạn phim giới thiệu theo phong cách trailer tạo ra phản ứng cảm xúc mạnh mẽ và tăng cường sự tương tác trong suốt các chiến dịch, làm cho chúng trở thành công cụ tiếp thị video chất lượng cao.
Tại sao nên chọn Trình tạo Trailer AI
Trailer phải khiến khán giả hứng thú trong vài giây. Trí tuệ nhân tạo của chúng tôi giúp bạn tạo ra nhịp độ năng động, hình ảnh ấn tượng và kể chuyện có sức ảnh hưởng mạnh mẽ để mỗi khoảnh khắc đều tăng thêm sự mong đợi và hấp dẫn.
Bạn sẽ nhận được một đoạn giới thiệu hoàn chỉnh nhanh chóng, với nhiều phiên bản khác nhau có thể đăng tải trên mạng xã hội, quảng cáo và thông báo ra mắt để tối đa hóa sự chú ý và tương tác.
AI tạo ra hình ảnh động hoặc hình ảnh thực tế phù hợp với yêu cầu của bạn. Hiệu ứng, sự chuyển tiếp, và những thao tác camera táo bạo ngay lập tức nâng cao chất lượng sản xuất và giữ cho người xem hoàn toàn mê say.
Chọn những bản nhạc điện ảnh và phong cách kể chuyện giàu biểu cảm để tạo nên sự căng thẳng và hứng thú. Thiết kế âm thanh được đồng bộ hóa tự động để làm nổi bật những cảnh quay kịch tính nhất của bạn với thêm nhiều ấn tượng.
Bỏ qua những cảnh quay dài và việc chỉnh sửa nâng cao. Tạo ra những đoạn giới thiệu chuyên nghiệp chỉ trong một phần nhỏ thời gian mà vẫn hoàn toàn kiểm soát được âm điệu, phong cách và hướng dẫn câu chuyện.
Cảnh và cú quay điện ảnh được tạo ra bởi AI
Trí tuệ nhân tạo tạo ra những hình ảnh ấn tượng từ dữ liệu bạn nhập vào, bao gồm những khoảnh khắc nổi bật, sự chuyển tiếp và chuyển động mang lại cảm giác hoành tráng cho đoạn giới thiệu mà không cần chỉnh sửa thủ công, hoàn hảo cho một đoạn trailer phim.
Lồng tiếng và Thiết kế Âm thanh Động
Chọn phong cách kể chuyện, giọng điệu và ngôn ngữ phù hợp với tính cách của đoạn giới thiệu. Âm nhạc và hiệu ứng được tự động lựa chọn để tăng cường độ cảm xúc.
Biên tập và Sắp xếp Trailer Thông minh
Mỗi cắt cảnh được thiết kế để tối đa hóa năng lượng hình ảnh và duy trì sự hồi hộp. AI cấu trúc câu chuyện cho dòng chảy điện ảnh, những cao trào nhanh chóng, những khoảnh khắc nghỉ ngơi mượt mà và những màn bật mí mạnh mẽ.
Các điều khiển sáng tạo cho việc xây dựng thương hiệu
Tải lên logo, chọn phông chữ và thêm các thẻ đồ họa có phong cách để tạo ra một đoạn video giới thiệu chuyên nghiệp. Đoạn giới thiệu của bạn trông như một tài sản cao cấp được tùy chỉnh cho thương hiệu của bạn ngay từ khung hình đầu tiên, nhờ vào trình tạo video được hỗ trợ bởi AI của chúng tôi.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng Trình tạo Trailer AI
Tạo ra những đoạn giới thiệu ấn tượng với quy trình tối giản giúp bạn tự do sáng tạo trong khi trí tuệ nhân tạo xử lý những phức tạp phía dưới.
Chia sẻ âm hưởng, những khoảnh khắc then chốt và cốt truyện trong một lời nhắn ngắn gọn. AI sẽ chuyển đổi nó thành kịch bản phong cách đoạn giới thiệu và lựa chọn những hình ảnh phù hợp với câu chuyện của bạn một cách hoàn hảo, tạo ra một video đoạn giới thiệu chất lượng cao.
Hoán đổi các đoạn clip, điều chỉnh nhịp độ và chỉnh sửa âm thanh một cách tinh tế. Bạn có thể chỉnh sửa cảnh cụ thể chỉ với vài cú nhấp chuột để tạo ra đúng độ hấp dẫn và kể chuyện mà bạn mong muốn.
Chọn lời kể, thêm tiêu đề mang thương hiệu, và áp dụng âm nhạc để tạo cảm xúc cao trào. AI xử lý thời gian để mọi chi tiết đều trở nên tự nhiên.
Tải xuống ở định dạng dọc, vuông hoặc màn hình rộng. Xuất bản trailer ngay lập tức trên mạng xã hội, trang tiếp thị và sự kiện xem trước mà không cần chỉnh sửa lại với công cụ tạo video AI miễn phí của chúng tôi.
Đây là một công cụ tự động tạo ra các đoạn giới thiệu điện ảnh từ những lời nhắn ngắn. Trí tuệ nhân tạo sẽ viết kịch bản, điều chỉnh tốc độ biên tập, và thêm lời thoại cùng âm nhạc để bạn có được kết quả chuyên nghiệp mà không cần kỹ năng chỉnh sửa.
Không. Hệ thống xử lý các nhiệm vụ sản xuất phức tạp như định thời, hiệu ứng và trộn âm thanh. Bạn chỉ cần thực hiện một số thay đổi nhỏ để cá nhân hóa giọng điệu, hình ảnh và cách kể chuyện theo nhu cầu.
Trailer tập trung vào việc nhá hàng và nổi bật, không phải chi tiết đầy đủ. Mục đích của chúng là tạo sự hứng thú và tò mò để khán giả cảm thấy muốn xem hoặc tìm hiểu thêm sau khi xem qua.
Có, bạn có thể sử dụng chúng cho các chương trình quảng bá kinh doanh, chiến dịch thương hiệu, ra mắt sản phẩm và dự án với khách hàng. Xuất khẩu của bạn bao gồm quyền sử dụng cho phân phối thương mại.
Những đoạn giới thiệu hiệu quả nhất thường kéo dài từ 30–90 giây. Độ dài này tạo ra sự hứng thú nhanh chóng đồng thời tránh sự giảm sút, nhất là trên các bảng tin di chuyển nhanh trên mạng xã hội.
Tất nhiên. Bạn có thể nâng cao giá trị của đoạn giới thiệu bằng cách thêm logo, đoạn phim sản phẩm, khẩu hiệu và các yếu tố đặc trưng của thương hiệu sao cho phù hợp với bản sắc của bạn mọi nơi bạn quảng bá.
Trailer được xuất ra định dạng bạn cần cho YouTube, TikTok, Instagram, các trang web, bài thuyết trình và trang phát trực tuyến, sẵn sàng để tải lên ngay lập tức.
Vâng. Bạn có thể tái tạo từng cảnh, viết lại lời dẫn, hoặc điều chỉnh tốc độ bất cứ lúc nào. AI giúp cập nhật nhanh chóng để bạn có thể lặp lại và cải thiện một cách dễ dàng.
Bạn có thể tạo ra những đoạn giới thiệu gay cấn, trailer phim tình cảm đầy xúc cảm, những màn ra mắt hành động nghẹt thở, hoặc những đoạn mở đầu vui nhộn, được điều chỉnh cho phù hợp với diện mạo, cảm giác và khán giả mục tiêu của bạn khi sử dụng trình chỉnh sửa video của chúng tôi.
Các phiên bản ban đầu được tạo ra trong vài phút, cho phép bạn nhanh chóng thử nghiệm nhiều góc độ sáng tạo. Tốc độ giúp bạn chuyển từ ý tưởng sang việc ra mắt mà không bị trì hoãn.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.