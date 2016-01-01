Chuyển đổi nội dung văn bản của bạn thành video chất lượng cao chỉ trong vài phút. Với nền tảng được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo của HeyGen, bạn có thể tạo ra những video từ văn bản sang video ấn tượng cho các trang web, mạng xã hội, e-learning và nhiều hơn nữa. Không cần quay phim hay sử dụng công cụ chỉnh sửa phức tạp. Chỉ cần gõ văn bản của bạn, chọn một giọng nói, và để nền tảng của chúng tôi thổi hồn vào ý tưởng của bạn.
Công cụ Dịch Video AI của HeyGen tự động chuyển đổi bất kỳ video nào sang ngôn ngữ khác với âm thanh đồng bộ môi tự nhiên phù hợp với giọng nói và cảm xúc của người nói. Nó giữ nguyên phong cách truyền đạt ban đầu trong khi tạo ra các phiên bản đa ngôn ngữ chất lượng studio chỉ trong vài phút.
Tạo ra những video lôi cuốn với giọng kể chuyên nghiệp mà không cần đến diễn viên lồng tiếng
Bạn có muốn tạo ra những video có chất lượng lồng tiếng chuyên nghiệp mà không cần phải trải qua những phức tạp khi thuê diễn viên lồng tiếng không? Với công nghệ video chuyển đổi văn bản thành giọng nói bằng AI của HeyGen, bạn có thể dễ dàng thêm giọng nói nghe tự nhiên vào nội dung của mình một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Công cụ sáng tạo giọng nói AI này biến văn bản của bạn thành lời nói chân thực, làm cho video của bạn trở nên cuốn hút và chuyên nghiệp hơn.
HeyGen cho phép bạn lựa chọn từ nhiều giọng nói và giọng điệu khác nhau, đảm bảo chúng phù hợp với tông của video và sở thích của khán giả. Cho dù bạn cần một tông giọng tự nhiên như cuộc trò chuyện hay một lời kể chuyện chính thức hơn, công nghệ video chuyển đổi văn bản thành giọng nói bằng AI của chúng tôi đảm bảo kết quả chất lượng cao mỗi lần.
Phương pháp tốt nhất cho video văn bản thành giọng nói AI
Tối đa hóa sự tương tác của bản kể chuyện bằng giọng nói với những lời khuyên sau:
Tăng cường tương tác với các video văn bản chuyển thành giọng nói
Việc tích hợp chức năng kể chuyện bằng giọng nói vào video của bạn làm cho chúng trở nên dễ tiếp cận và bao quát hơn. Tính năng này giúp đối tượng khán giả có khuyết tật về thị lực hoặc những người thích nội dung âm thanh kết nối với tài liệu của bạn. Một giọng đọc rõ ràng và chuyên nghiệp cũng tăng thêm độ tin cậy và mang lại cảm giác gần gũi cho video của bạn, hỗ trợ bạn trong việc thiết lập mối liên kết tốt hơn với khán giả. Sử dụng hệ thống nhận dạng giọng nói được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo càng làm tăng khả năng tiếp cận, cho phép thu hút khán giả rộng rãi hơn.
Công cụ video chuyển văn bản thành giọng nói bằng AI của HeyGen được thiết kế để đảm bảo việc lồng tiếng video chất lượng chuyên nghiệp trở nên dễ dàng và tiếp cận được. Với các điều khiển thân thiện với người dùng, nhiều lựa chọn giọng nói, và độ trong trẻo âm thanh không đối thủ, chúng tôi trao quyền cho các nhà sáng tạo để sản xuất những video thu hút và có sức hấp dẫn.
Chuyển đổi văn bản thành video trong 4 bước đơn giản
Tạo video chuyên nghiệp chỉ trong vài phút—chỉ cần đánh máy, chọn lựa và tạo ra.
Bắt đầu bằng cách dán nội dung viết của bạn—dù đó là bài đăng blog, bài báo, thông báo, hay kịch bản—vào trình soạn thảo của chúng tôi.
Chọn từ hơn 300 hình đại diện và giọng nói để phù hợp với phong cách và đối tượng của bạn. Không cần diễn viên hay phòng thu.
Nâng cao chất lượng video của bạn bằng cách thêm hiệu ứng hoạt hình, phụ đề, hình nền và hiệu ứng chuyển cảnh để làm cho thông điệp của bạn trở nên sinh động.
Cho phép HeyGen tạo mô hình video từ văn bản sang video bằng trí tuệ nhân tạo của bạn chỉ trong vài phút. Bạn có thể tải xuống hoặc chia sẻ trực tiếp lên bất kỳ nền tảng nào ngay lập tức.
Bạn có thể dán kịch bản của mình, chọn một giọng nói AI hoặc hình đại diện, và HeyGen sẽ tự động chuyển nó thành một video có lời bình hoàn chỉnh. Nếu bạn cần trợ giúp để chuẩn bị kịch bản, hãy thử Trình Tạo Kịch Bản Video AI
Vâng. Bạn có thể nhập một ý tưởng đơn giản hoặc một lời nhắc ngắn gọn, và AI sẽ tự động tạo ra lời thoại, cảnh và nhịp độ. Điều này rất phù hợp cho việc tạo nội dung nhanh chóng cho YouTube, TikTok hoặc nội dung đào tạo.
Không. Tất cả các bản thuật lại được tạo ra bằng công nghệ chuyển đổi văn bản thành giọng nói bằng mạng nơ-ron, vì vậy bạn có thể sản xuất các bản voiceover mượt mà mà không cần ghi âm bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều hoạt động hoàn toàn trực tuyến trong trình duyệt của bạn.
Có. Bạn có thể nhập bất kỳ video nào và chồng lên đó lời giải thích bằng AI cho các video giới thiệu, hướng dẫn hoặc bài giảng. Nếu bạn muốn thêm ảnh hoặc logo vào đoạn phim của mình, hãy sử dụng công cụ Thêm Ảnh vào Video
HeyGen sử dụng các mô hình giọng nói thần kinh tiên tiến giúp tạo ra lời kể chuyện mượt mà, tự nhiên và giàu biểu cảm. Bạn có thể tinh chỉnh thêm về giọng điệu, tốc độ và độ cao để phù hợp với thương hiệu hoặc phong cách video của bạn.
Vâng. Bạn có thể tạo ra các video bằng 70+ ngôn ngữ và giọng điệu, rất phù hợp cho các đội ngũ toàn cầu, các khóa học đa ngôn ngữ hoặc kênh YouTube quốc tế.
Có. Bạn có thể chọn các nhân vật AI trình bày trên màn hình hoặc nhân vật theo phong cách UGC để truyền đạt thông điệp của mình một cách trực quan. Để khám phá hiệu ứng hoạt hình avatar nâng cao hơn, hãy khám phá AI Talking Head Video Generator
Tất nhiên. Video cuối cùng của bạn được xuất ở định dạng HD hoặc 4K, đảm bảo hình ảnh sắc nét và giọng kể rõ ràng trên YouTube, TikTok, Instagram và các nền tảng khác.
