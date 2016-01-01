Thêm emoji vào video của bạn là cách đơn giản để làm cho nội dung của bạn trở nên sinh động và dễ liên quan hơn. Emoji hoạt động như những tín hiệu trực quan giúp nổi bật phản ứng, hướng sự chú ý và giúp người xem theo dõi cảm xúc đằng sau thông điệp của bạn. Bằng cách sử dụng những biểu tượng quen thuộc, bạn có thể làm cho những khoảnh khắc quan trọng trở nên nổi bật và tạo ra một mối liên kết cá nhân mạnh mẽ hơn với khán giả của mình.

HeyGen giúp việc này trở nên dễ dàng. Với trình chỉnh sửa video AI của HeyGen, bạn có thể kéo và đặt emoji ở bất cứ đâu trong video của mình mà không cần phải đối mặt với những dòng thời gian phức tạp. Cho dù bạn đang giải thích một ý tưởng, phản ứng với một chủ đề, hay thêm cá tính vào nội dung mạng xã hội hoặc đoạn clip tiếp thị, việc chèn emoji giúp thông điệp của bạn trở nên rõ ràng, hiện đại và thu hút trên mọi nền tảng.