Maak binnen enkele minuten prachtige video-uitnodigingen met HeyGen. Onze videouitnodiging-maker helpt je om foto's, clips, muziek en stem te combineren om uitnodigingen te leveren die persoonlijk, verzorgd en makkelijk te beantwoorden zijn. Sla statische kaarten over, stuur een clip die gasten enthousiast maakt en volg reacties met eenvoudige deeltools.
Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator
Deel uw verhaal met een korte film van foto's en clips, voeg data en locatiegegevens toe, en maak het beheren van RSVP's eenvoudig.
Vier het met een levendige uitnodiging die de sfeer zet, de logistiek deelt en alvast een voorproefje geeft van de hoogtepunten van het feest.
Stuur een uitnodiging met merkuitstraling, die on-brand is, met hoogtepunten van sprekers, voorproefjes van de agenda en registratielinks in uw videotemplates om de opkomst te verhogen.
Maak zoete, deelbare video-uitnodigingen die de details onthullen met muziek, ondertiteling en een aftelling.
Gebruik presentator overlays, instructeur introducties en klikbare links om online evenement uitnodigingen professioneel en eenvoudig te maken om aan deel te nemen.
Bevorder buurtbijeenkomsten, fondsenwervingsevenementen en clubmeetings met aantrekkelijke visuals in uw uitnodigingssjablonen die de lokale opkomst verhogen.
Waarom HeyGen de beste videouitnodigingsmaker is
HeyGen maakt uitnodigingsvideo's snel, flexibel en aangenaam. Gebruik sjablonen, door AI ondersteunde scripts en ingebouwde ontwerpopties om uitnodigingen te maken die passen bij de sfeer van je evenement, exporteer ze vervolgens of deel ze met één link via de uitnodigingsvideomaker. Geen bewerkingservaring nodig, alles is geoptimaliseerd voor sociale media en berichtenapps.
Begin met een sjabloon, upload media, of gebruik een eenvoudige opdracht, en stel vervolgens tekst, muziek en timing bij om binnen enkele minuten een gepolijste uitnodiging te krijgen.
Voeg namen, evenementdetails, aangepaste voice-overs en geanimeerde overlays toe zodat elke gast zich persoonlijk uitgenodigd voelt, zonder de hele video opnieuw te moeten maken.
Exporteer vierkante, verticale of breedbeeldbestanden, of deel een gehoste link voor e-mail en berichten via je videobewerkingsprogramma. HeyGen zorgt ervoor dat je uitnodiging er geweldig uitziet op telefoons, sociale feeds en desktop.
Sjablonen en begeleide indelingen
Kies uit een breed scala aan sjablonen specifiek voor gelegenheden, ontworpen voor bruiloften, verjaardagen, zakelijke evenementen, lanceringen en meer. Elk sjabloon regelt automatisch de lay-out, timing en visuele hiërarchie, zodat uw uitnodiging er verzorgd uitziet zonder dat u hoeft te gissen naar het ontwerp.
Script suggesties en voice-overs
Ontvang door AI aangedreven script suggesties om je te helpen binnen enkele seconden warme, duidelijke uitnodigingsberichten te schrijven. Genereer natuurlijk klinkende voice-overs in meerdere talen of neem je eigen bericht direct op in de videouitnodiging-maker.
Muziek, timing en beat-synchronisatie
Kies uit rechtenvrije achtergrondmuziek of upload je eigen muziek om de juiste sfeer voor je evenement te zetten. Knip audio bij om te passen bij de lengte van je video en synchroniseer automatisch beelden op de maat zodat overgangen soepel en doelbewust aanvoelen.
Aangepaste tekstoverlays en geanimeerde RSVP-knoppen
Voeg namen, data, locaties, kledingvoorschriften en aanwijzingen toe met duidelijke, leesbare tekstoverlays ontworpen voor kleine schermen. Voeg geanimeerde RSVP-knoppen of callouts toe die gasten begeleiden om te reageren, de datum te bewaren of door te klikken voor meer details.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de Video Uitnodigingsmaker te Gebruiken
Maak een voltooide trouwuitnodiging in vier snelle stappen, met bedieningselementen om elk detail aan te passen.
Kies een sjabloon dat bij je evenement past, of begin met een leeg canvas en kies de beeldverhouding voor het platform dat je gaat gebruiken.
Upload media, plak de details van het evenement en gebruik AI-script suggesties om een warme, duidelijke boodschap te schrijven die past bij de tijdsduur.
Selecteer achtergrondmuziek, genereer of neem een voice-over op en voeg een RSVP-knop of link toe om reacties te verzamelen.
Zet de uitnodiging om naar een MP4, of gebruik een gehoste link om gasten direct te e-mailen of te berichten. Werk het project op elk moment bij en genereer een nieuwe versie.
Een videouitnodigingmaker is een AI video generator die afbeeldingen, video, tekst, muziek en stem combineert tot een korte uitnodigingsvideo die je kunt delen via een link, e-mail of sociale platformen.
Nee. HeyGen biedt sjablonen, AI-script suggesties en begeleide bedieningselementen zodat iedereen snel een verzorgde uitnodiging kan maken.
Ja. Je kunt geanimeerde RSVP-callouts in de video opnemen en gebruikmaken van HeyGen's gehoste deellinks of embed-opties om reacties te verzamelen.
Exporteer MP4-bestanden geoptimaliseerd voor mobiel en web. U kunt ook gehoste links genereren voor direct delen, en SRT-bestanden downloaden voor ondertiteling indien nodig in uw videobewerkingsprojecten.
Ja. Neem rechtstreeks op in de videobewerker, of gebruik AI-stemgeneratie in meerdere talen en accenten om bij uw toon te passen.
Ja. HeyGen biedt sjablonen voor bruiloften, verjaardagen, zakelijke evenementen, babyborrels, virtuele meetups en vele andere gelegenheden.
Ja. Kies uit rechtenvrije nummers in de bibliotheek, upload je eigen muziek en knip of herhaal deze om bij de lengte van de uitnodiging te passen.
De meeste uitnodigingen presteren het best tussen 15 en 60 seconden. Kortere clips zijn goed voor het delen op sociale media, terwijl langere uitnodigingen nuttig zijn voor aankondigingen in verhaalstijl.
Ja. Gebruik placeholders voor namen en kleine details, dupliceer vervolgens een project en wissel variabelen om snel gepersonaliseerde versies van je trouwuitnodiging te maken.
Ja. Open het project, voer wijzigingen door en genereer een nieuw bestand of deel een vernieuwde gehoste link zodat gasten altijd de laatste informatie zien.
Ja. HeyGen behandelt uploads en gegenereerde projecten als privé, beveiligde activa op zijn videomakerplatform. U beheert de toegang en deelinstellingen voor elke uitnodiging.
Je kunt HeyGen gratis uitproberen, maar voor het aanmaken en opslaan van projecten, en exporteren zonder watermerken, kan het nodig zijn om je aan te melden, afhankelijk van de functies van het abonnement.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.