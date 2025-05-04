Videouitnodiging Maker voor Creatieve Deelbare Uitnodigingen

Maak binnen enkele minuten prachtige video-uitnodigingen met HeyGen. Onze videouitnodiging-maker helpt je om foto's, clips, muziek en stem te combineren om uitnodigingen te leveren die persoonlijk, verzorgd en makkelijk te beantwoorden zijn. Sla statische kaarten over, stuur een clip die gasten enthousiast maakt en volg reacties met eenvoudige deeltools.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Bruiloften en 'save the date'-aankondigingen

Bruiloften en 'save the date'-aankondigingen

Deel uw verhaal met een korte film van foto's en clips, voeg data en locatiegegevens toe, en maak het beheren van RSVP's eenvoudig.

Verjaardags- en mijlpaalfeesten

Verjaardags- en mijlpaalfeesten

Vier het met een levendige uitnodiging die de sfeer zet, de logistiek deelt en alvast een voorproefje geeft van de hoogtepunten van het feest.

Zakelijke evenementen en lanceringen

Zakelijke evenementen en lanceringen

Stuur een uitnodiging met merkuitstraling, die on-brand is, met hoogtepunten van sprekers, voorproefjes van de agenda en registratielinks in uw videotemplates om de opkomst te verhogen.

Babyshowers en geslachtsonthullingen

Babyshowers en geslachtsonthullingen

Maak zoete, deelbare video-uitnodigingen die de details onthullen met muziek, ondertiteling en een aftelling.

Virtuele evenementen en webinars

Virtuele evenementen en webinars

Gebruik presentator overlays, instructeur introducties en klikbare links om online evenement uitnodigingen professioneel en eenvoudig te maken om aan deel te nemen.

Gemeenschap en lokale bijeenkomsten

Gemeenschap en lokale bijeenkomsten

Bevorder buurtbijeenkomsten, fondsenwervingsevenementen en clubmeetings met aantrekkelijke visuals in uw uitnodigingssjablonen die de lokale opkomst verhogen.

Waarom HeyGen de beste videouitnodigingsmaker is

HeyGen maakt uitnodigingsvideo's snel, flexibel en aangenaam. Gebruik sjablonen, door AI ondersteunde scripts en ingebouwde ontwerpopties om uitnodigingen te maken die passen bij de sfeer van je evenement, exporteer ze vervolgens of deel ze met één link via de uitnodigingsvideomaker. Geen bewerkingservaring nodig, alles is geoptimaliseerd voor sociale media en berichtenapps.

Snelle creatie, professionele afwerking

Begin met een sjabloon, upload media, of gebruik een eenvoudige opdracht, en stel vervolgens tekst, muziek en timing bij om binnen enkele minuten een gepolijste uitnodiging te krijgen.

Personalisatie op schaal

Voeg namen, evenementdetails, aangepaste voice-overs en geanimeerde overlays toe zodat elke gast zich persoonlijk uitgenodigd voelt, zonder de hele video opnieuw te moeten maken.

Klaar voor elk platform of formaat

Exporteer vierkante, verticale of breedbeeldbestanden, of deel een gehoste link voor e-mail en berichten via je videobewerkingsprogramma. HeyGen zorgt ervoor dat je uitnodiging er geweldig uitziet op telefoons, sociale feeds en desktop.

Sjablonen en begeleide indelingen

Kies uit een breed scala aan sjablonen specifiek voor gelegenheden, ontworpen voor bruiloften, verjaardagen, zakelijke evenementen, lanceringen en meer. Elk sjabloon regelt automatisch de lay-out, timing en visuele hiërarchie, zodat uw uitnodiging er verzorgd uitziet zonder dat u hoeft te gissen naar het ontwerp.

Meerdere videoframes van een man, met een 'Vertaal naar elke taal'-banner en vlaggen van landen.

Script suggesties en voice-overs

Ontvang door AI aangedreven script suggesties om je te helpen binnen enkele seconden warme, duidelijke uitnodigingsberichten te schrijven. Genereer natuurlijk klinkende voice-overs in meerdere talen of neem je eigen bericht direct op in de videouitnodiging-maker.

Drie personen in videobel-stijl kaders, met een overlay die 'Gekloonde Stemmen' toont waar menselijke stemmen worden omgezet naar AI-stemmen in 175 talen.

Muziek, timing en beat-synchronisatie

Kies uit rechtenvrije achtergrondmuziek of upload je eigen muziek om de juiste sfeer voor je evenement te zetten. Knip audio bij om te passen bij de lengte van je video en synchroniseer automatisch beelden op de maat zodat overgangen soepel en doelbewust aanvoelen.

Twee overlappende kaders tonen een man die gitaar speelt in een auto op het strand en een persoon die ernaast filmt bij een auto. Over de beelden heen ligt een paarse afspeelknop en een sprankelicoon.

Aangepaste tekstoverlays en geanimeerde RSVP-knoppen

Voeg namen, data, locaties, kledingvoorschriften en aanwijzingen toe met duidelijke, leesbare tekstoverlays ontworpen voor kleine schermen. Voeg geanimeerde RSVP-knoppen of callouts toe die gasten begeleiden om te reageren, de datum te bewaren of door te klikken voor meer details.

Interactieve videospeler toont een vrouw die een flesje foundation vasthoudt, met een cursor die naar een 'Bestel nu' knop wijst, en een 'Toevoegen aan winkelwagen' knop is ook zichtbaar.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelmedia."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Hoe het werkt

Hoe de Video Uitnodigingsmaker te Gebruiken

Maak een voltooide trouwuitnodiging in vier snelle stappen, met bedieningselementen om elk detail aan te passen.

Stap 1

Kies een gelegenheid of sjabloon

Kies een sjabloon dat bij je evenement past, of begin met een leeg canvas en kies de beeldverhouding voor het platform dat je gaat gebruiken.

Stap 2

Voeg foto's, clips en tekst toe

Upload media, plak de details van het evenement en gebruik AI-script suggesties om een warme, duidelijke boodschap te schrijven die past bij de tijdsduur.

Stap 3

Kies muziek-, stem- en RSVP-instellingen

Selecteer achtergrondmuziek, genereer of neem een voice-over op en voeg een RSVP-knop of link toe om reacties te verzamelen.

Stap 4

Exporteer, deel of verstuur

Zet de uitnodiging om naar een MP4, of gebruik een gehoste link om gasten direct te e-mailen of te berichten. Werk het project op elk moment bij en genereer een nieuwe versie.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een videouitnodiging maker?

Een videouitnodigingmaker is een AI video generator die afbeeldingen, video, tekst, muziek en stem combineert tot een korte uitnodigingsvideo die je kunt delen via een link, e-mail of sociale platformen.

Heb ik bewerkingsvaardigheden nodig om een uitnodiging te maken?

Nee. HeyGen biedt sjablonen, AI-script suggesties en begeleide bedieningselementen zodat iedereen snel een verzorgde uitnodiging kan maken.

Kan ik een RSVP-link of -knop aan mijn video toevoegen?

Ja. Je kunt geanimeerde RSVP-callouts in de video opnemen en gebruikmaken van HeyGen's gehoste deellinks of embed-opties om reacties te verzamelen.

In welke bestandsformaten kan ik exporteren?

Exporteer MP4-bestanden geoptimaliseerd voor mobiel en web. U kunt ook gehoste links genereren voor direct delen, en SRT-bestanden downloaden voor ondertiteling indien nodig in uw videobewerkingsprojecten.

Kan ik mijn eigen voice-over opnemen?

Ja. Neem rechtstreeks op in de videobewerker, of gebruik AI-stemgeneratie in meerdere talen en accenten om bij uw toon te passen.

Zijn er sjablonen voor verschillende gelegenheden?

Ja. HeyGen biedt sjablonen voor bruiloften, verjaardagen, zakelijke evenementen, babyborrels, virtuele meetups en vele andere gelegenheden.

Kan ik muziek gebruiken in mijn uitnodiging?

Ja. Kies uit rechtenvrije nummers in de bibliotheek, upload je eigen muziek en knip of herhaal deze om bij de lengte van de uitnodiging te passen.

Hoe lang moet een video-uitnodiging zijn?

De meeste uitnodigingen presteren het best tussen 15 en 60 seconden. Kortere clips zijn goed voor het delen op sociale media, terwijl langere uitnodigingen nuttig zijn voor aankondigingen in verhaalstijl.

Kan ik uitnodigingen personaliseren voor meerdere ontvangers?

Ja. Gebruik placeholders voor namen en kleine details, dupliceer vervolgens een project en wissel variabelen om snel gepersonaliseerde versies van je trouwuitnodiging te maken.

Kan ik een uitnodiging bijwerken nadat ik deze heb verzonden?

Ja. Open het project, voer wijzigingen door en genereer een nieuw bestand of deel een vernieuwde gehoste link zodat gasten altijd de laatste informatie zien.

Is mijn media- en gastgegevens veilig?

Ja. HeyGen behandelt uploads en gegenereerde projecten als privé, beveiligde activa op zijn videomakerplatform. U beheert de toegang en deelinstellingen voor elke uitnodiging.

Heb ik een account nodig om HeyGen te gebruiken?

Je kunt HeyGen gratis uitproberen, maar voor het aanmaken en opslaan van projecten, en exporteren zonder watermerken, kan het nodig zijn om je aan te melden, afhankelijk van de functies van het abonnement.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

CTA background