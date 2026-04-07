Sa wakas, isang AI avatar na hindi mo mapag-iiba sa iyo
Ang pagkakapare-pareho ng karakter ang naghihiwalay sa isang kapaki-pakinabang na avatar mula sa isang paandar lang. Ibinibigay ito ng Avatar V sa bawat anggulo, bawat ekspresyon, at bawat video na ginagawa mo.
- Itinanghal na #1 na pinaka-realistic na avatars sa G2
- Napatunayan ang pagkakapare-pareho ng karakter sa lahat ng eksena
- Isang recording, walang katapusang mga itsura
Ang susunod na henerasyon ng iyong digital na sarili
Ang Avatar V ang pinaka-advanced na AI avatar model ng HeyGen. Nagsimula ang mga naunang avatar sa isang litrato at ini-animate lang ang mukha. Pagkatapos ay dumating ang video-based training, na mas mahusay na nakakahuli kung paano ka kumilos at magsalita. Dinadala ito ng Avatar V sa mas mataas na antas: hinihiwalay nito ang iyong pagkakakilanlan mula sa iyong itsura, at pinag-aaralan nang eksakto kung paano ka gumalaw, mag-gesture, at magpahayag ng sarili para maipataw ang galaw na iyon sa anumang bersyon mo.
Ibig sabihin, magre-record ka lang nang isang beses, kung ano man ang suot mo at nasaan ka man. Pagkatapos, puwede mo nang i-generate ang sarili mo sa kahit anong setting, kahit anong damit, kahit anong itsura na maiisip mo. Ang avatar na gumaganap sa video mo ay hindi lang basta kamukha mo. Gumagalaw ito tulad mo, tunog ikaw, at tumpak nitong pinanghahawakan ang pagkakakilanlan na ’yan sa bawat video na gagawin mo.
Hindi mo na kailangan ng propesyonal na studio, camera crew, o oras-oras na pagkuha ng video. Isang 15-segundong recording gamit ang webcam lang ang kailangan para makagawa ng propesyonal na kalidad na video sa anumang scale.
Ang isang bagay na nagbabago sa lahat
Ang pagkakapare-pareho ng karakter ang pangunahing kakayahan ng Avatar V. Ibig sabihin, ang iyong digital na kakambal ay mukhang ikaw, boses mo, at kilos mo—hindi lang sa isang clip, kundi sa bawat eksena, bawat background, at bawat video na gagawin mo kailanman.
Pagkakapare-pareho ng karakter
Pinananatili ng Avatar V ang iisang, buo at pare-parehong pagkakakilanlan sa bawat video na gagawin mo. Parehong mukha, parehong maliliit na ekspresyon, parehong presensya—mapa-30 segundong clip o 10 minutong course module. Walang paglihis. Walang artipakto. Walang nakakailang na “uncanny valley.”
Maraming anggulo
Malalawak na kuha, medium na frame, at close-up—lahat pare-pareho, lahat mula sa iisang recording. Mga anggulong nagpapagana sa isang avatar sa kahit anong format.
Mga dynamic na eksena
Makinis na galaw ng itaas na bahagi ng katawan, natural na mga kilos, at tuloy-tuloy na paggalaw kahit nagbabago ang eksena. Ito ang kaibahan ng avatar na basta nagpe-presenta at ng avatar na tunay na umaarte.
Mas eksaktong pag-sync ng labi
Eksaktong antas-ponema sa lahat ng suportadong wika. Ang naririnig mo at ang nakikita mo ay ganap na magkatugma sa anumang bilis, sa mahigit 175 na wika at diyalekto.
Katumpakan ng ekspresyon ng mukha
Natural na galaw ng kilay, tunay na eye contact, at mga micro-expression na nakikitang totoo. Sinanay sa higit 10M na data points, ang mga detalyeng ito ang nagbubukod sa kapani-paniwala mula sa nakaka-asiwang hindi natural.
Tungkol sa modelo ng avatar
Ang Avatar V ay nagdadala ng isang pangunahing pagbabago sa paraan ng paghawak ng mga modelo ng avatar generation sa identidad. Kung saan ang mga naunang sistema ay umaasa lang sa isang reference frame, ang Avatar V ay gumagana gamit ang buong video context window, na nagbibigay-daan sa modelo na piliing pagtuunan ng pansin ang pinakamahahalagang sandali sa iyong recording.
Ang mekanismo ng selective attention ay kumukuha ng mahahalagang palatandaan ng identidad sa iba’t ibang frame, kabilang ang hugis ng labi, estruktura ng silweta ng mukha, at mga pattern ng pagbabago ng ekspresyon, habang natural na pinapahina ang mga frame kung saan ang posisyon, ilaw, o pagkakaharang ay nagpapababa sa kalidad ng signal. Ang resulta ay isang mas mayamang identity embedding na nakaugat sa panahon (temporally grounded) na nananatili sa buong konteksto ng pagbuo (generation).
Ang naka-target na cross-frame aggregation na ito ay lumulutas sa identity drift—ang unti-unting paglayo ng pagkakakilanlan sa reference kumpara sa nalilikhang output—na siyang pumipigil sa pare-parehong karakter sa mga sistemang gumagamit lamang ng single-frame conditioning. Pinananatili ng Avatar V ang matatag na representasyon ng pagkakakilanlan sa iba’t ibang eksena, anggulo ng kamera, at mahahabang tagal ng video nang hindi nangangailangan ng karagdagang fine-tuning o reference input.
Tatlong yugto ng pagsasanay
Una munang natututo ang modelo na tapat na kopyahin ang hitsura ng mukha sa loob ng iisang eksena, upang makapagtatag ng matibay na pundasyon para sa pagpapanatili ng identidad bago ipakilala ang anumang komplikasyon sa pagitan ng magkaibang mga eksena.
Pagkatapos ay sinasanay ang modelo upang punan ang agwat sa pagitan ng isang reference na video at isang target na eksena na may ibang background, ilaw, at distribusyon ng mga posisyon, upang maging posible ang matatag na pag-aangkop sa iba’t ibang eksena.
Sa huling yugto, ang task-specific reinforcement learning na may mga human-centric na reward signal ay nagpapalaki sa pagkakahawig ng identidad, upang matiyak na ang nabubuong avatar ay pinakamalapit hangga’t maaari sa totoong tao.
Isang makabuluhang pag-usad pasulong
Naglabas ang Avatar IV ng output na madaling makilala. Ang Avatar V naman ay lumilikha ng output na halos hindi na maipagkaiba sa totoong bagay. Ang kaibahan ay isang bagong reference architecture na kumokondisyon batay sa buong video mo sa halip na isang frame lang, kaya mas mayamang identity data ang nahuhugot at nawawala ang paglihis o pagbabago sa hitsura sa iba’t ibang eksena.
Mula sa webcam hanggang digital twin sa apat na hakbang
Walang studio. Walang camera crew. Walang komplikadong setup. Ikaw lang at isang webcam.
Mag-record ng 15 segundo ng sarili mo
Buksan ang webcam ng iyong laptop at mag-record ng maikling video kung saan nagsasalita ka nang natural. Hindi kailangan ng espesyal na ilaw o anumang kagamitan.
Tinuturuan ng Avatar V ang iyong kakambal
Pinoproseso ng modelo ang iyong video bilang isang buong context window, at natututo ito ng iyong itsura, mga ekspresyon, galaw ng katawan, at mga pattern ng paggalaw.
Pumili ng eksena
Pumili ng anumang background: isang propesyonal na studio, isang opisina na may branding, isang lokasyong outdoor, o isang custom na setting. Sumasama sa’yo ang iyong pagkakakilanlan saan ka man magpunta.
Gumawa at ibahagi
Ilagay ang iyong script at gumawa ng video na kasinghaba ng kailangan mo. Hindi bumababa ang kalidad, at nananatiling pare-pareho ang itsura at kilos ng iyong karakter mula simula hanggang dulo.
Bawat use case na nangangailangan sa iyo, sa malakihang antas
Mula sa isang onboarding video hanggang sa isang buong library ng lokal na nilalaman, kayang-kaya ni Avatar V ang dami ng kailangan.
Pagsasanay at onboarding
Gumawa ng kumpletong training library nang isang beses lang. I-update ang bawat module nang hiwalay nang hindi muling nagre-record. Makakatanggap ang iyong team ng pare-pareho at akmang gabay sa brand sa bawat pagkakataon.
Sales enablement
Mag-record ka lang ng isang prospecting video at i-personalize ito nang maramihan. Pinananatili ng Avatar V ang presensya at kredibilidad mo sa bawat outreach.
Lokalisasyon
Gumawa ng video sa English. Ihahatid ito ni Avatar V sa mahigit 175 na wika na may eksaktong lip sync, para pareho ang dating ng mensahe mo saan mang panig ng mundo.
Pamumunong may pananaw
Mag-publish nang tuloy-tuloy nang walang abala ng palagiang pagre-record. Mga ideya mo, mukha mo, kredibilidad mo. Naipaparating sa bilis na inaasahan ng audience mo.
Founder at executive communications
Manatiling present sa iyong organisasyon nang hindi kailangang mamuhay sa recording booth. Ipadala ang mga internal update, anunsyo ng produkto, at mensahe para sa mga investor ayon sa iskedyul mo.
Pagmemerkado ng produkto
Gawing mga video-first na mensahe ang iyong nakasulat na content—para sa demo walkthroughs, feature announcements, at customer education—lahat gamit ang sarili mong mukha sa video.