Lokalisasi bahasa menghubungkan, tidak hanya menerjemahkan. Konten Anda, suara Anda, disesuaikan secara alami untuk setiap audiens. Mulai dari kampanye pemasaran hingga video pelatihan, lokalisasi video multibahasa memastikan pesan Anda terasa seolah-olah dibuat khusus untuk mereka. Lokalisasi video sangat penting untuk komunikasi global. Ini memungkinkan Anda untuk membagikan cerita Anda ke seluruh dunia sambil menghormati budaya dan bahasa lokal.
Lokalisasi AI
Bawa Konten Anda ke Kancah Global.
Buat Setiap Video Terasa Asli.
HeyGen mengubah lokalalisasi video dengan AI yang canggih untuk memastikan pesan Anda terasa alami dalam berbagai bahasa. Dengan fitur lokalalisasi satu klik, penskalaan menjadi mudah. Ini membantu Anda terhubung dengan audiens global sambil mempertahankan keaslian budaya. Lokalisasi bahasa dengan AI bukan hanya sebuah tren; itu adalah langkah maju bagi komunikator modern.
Beragam Dialek untuk Dampak Nyata di Dunia
Dialek yang tepat membuat perbedaan yang signifikan. Baik itu Spanyol Argentina atau Spanyol Meksiko, menyesuaikan konten dengan dialek yang tepat menjamin kejelasan dan relevansi budaya. Lokalisasi bahasa membuat pesan Anda bergema di setiap sudut dunia.
Lokalisasi Satu Klik untuk Semua Bahasa
Ubah video Anda ke dalam lebih dari 70 bahasa secara instan dengan menggunakan teknologi sinkronisasi bibir AI yang akurat. Dengan alat terjemahan AI dan video, berinteraksilah secara alami dengan audiens Anda dan bangun kepercayaan lintas negara. Opsi penerjemah video gratis kami sangat cocok untuk kreator yang membutuhkan terjemahan cepat.
Terkesan Seperti Anda dalam Setiap Bahasa
Pertahankan keunikan suara, nada, dan kepribadian Anda. Sintesis ucapan berbasis AI menjamin adaptasi konten budaya sambil mempertahankan keaslian Anda. Terjemahan bahasa AI membantu Anda mempertahankan identitas merek di setiap pasar.
Studi Kasus: Hasil Kunci Trivago
“Kami telah melakukan tes dengan perusahaan lain, dan generator video AI HeyGen selalu menjadi yang terbaik dari segi kualitas. Kami berkomunikasi dengan transparan, mempercayai tim mereka sepanjang situasi berisiko tinggi dengan imbalan yang besar, dan itu benar-benar membuahkan hasil.” - João Laureano, Direktur Kreatif
João Laureano, Direktur Kreatif
Lokalisasi Video
Apa itu Lokalisasi Bahasa?
Berbicara Bahasa Lokal, Segera.
Lokalisasi bahasa lebih dari sekadar penerjemahan. Ini memastikan bahwa konten video terasa alami dengan menyesuaikan ke budaya, bahasa, dan ungkapan lokal. Solusi berbasis AI memungkinkan merek untuk menciptakan konten video multibahasa yang menarik dan benar-benar terasa asli serta memiliki resonansi dengan pasar global.
Daur Ulang Video Lama untuk Audiens Global
Masukkan video apa saja, dan lokalalisasi video yang didukung AI akan mengubahnya ke dalam berbagai bahasa. Jika Anda memiliki perpustakaan konten yang besar, otomatisasi prosesnya dengan API kami untuk konten video multibahasa yang mulus dan skala besar. Ini menawarkan cara yang nyaman dan efisien untuk menerapkan lokalalisasi video.
Suara Anda dalam 70+ Bahasa & 175+ Dialek
Masukkan video apa saja, dan penerjemah bahasa AI kami dapat mengubahnya ke dalam berbagai bahasa. Kemampuan ini menciptakan peluang bagi para pembuat konten yang ingin menjangkau audiens yang lebih luas.
Siap untuk Media Sosial
Konten Anda tidak hanya dilokalisasi; tetapi juga disiapkan dengan sempurna untuk platform seperti YouTube, TikTok, atau di mana pun audiens Anda berinteraksi. Terjemahan video yang efisien memungkinkan pemasaran Anda untuk menjangkau konsumen di mana mereka berada.
AI Terjemahan
Berbicara dalam setiap bahasa.
Avatar Anda Bisa Berbicara dalam Bahasa Apa Saja dengan Sempurna.
Jadilah pahlawan di alam semesta konten Anda dengan kembaran digital Anda. Avatar Anda tidak hanya meniru gerakan, ekspresi, dan kepribadian Anda—tetapi juga meningkatkannya. Penerjemahan bahasa AI meningkatkan keterlibatan, memungkinkan Anda untuk mencipta, berinteraksi, dan menginspirasi pengguna, semua itu tanpa perlu istirahat untuk kopi!
Dialek
Berbicara Secara Alami dalam Dialek Regional Apapun
Baik itu bahasa Prancis ala Paris atau bahasa Portugis Brasil, video Anda akan terdengar otentik. Lokalisasi bahasa yang didorong oleh AI menjamin setiap suara akan bergema dengan penonton lokal.
Budaya
Adaptasi Budaya yang Melampaui Terjemahan
Konten Anda lebih dari sekadar mengubah kata-kata—ia mempelajari jargon, idiom, dan ungkapan budaya yang membangun kepercayaan. Adaptasi konten budaya berarti setiap video terasa asli, membuat lokalisisasi bahasa menjadi lebih efektif.
Lip Sync
Sinkronisasi Bibir AI untuk Pencocokan Ucapan yang Sempurna
Ucapkan selamat tinggal pada kata-kata dan gerakan bibir yang tidak sinkron. Teknologi sinkronisasi bibir AI menciptakan sinkronisasi ucapan yang sempurna dan alami lintas bahasa, meningkatkan pengalaman penonton.
Lokalisasi Video
Berbicara kepada Dunia.
70+ Bahasa, 175+ Dialek
Konversikan video apa saja ke lebih dari 70 bahasa dan 175 dialek menggunakan terjemahan video berbasis AI, termasuk layanan penerjemah video gratis. Tidak perlu dubbing atau aktor suara—cukup dengan pembuatan avatar digital otentik yang mempertahankan suara asli Anda. Inilah cara kerja lokalalisasi bahasa dengan efektif.
Varian Bahasa Spanyol
Argentina (Dialect)
Bolivia (Dialect)
Chile (Dialect)
Colombia (Dialect)
Costa Rica (Dialect)
Cuba (Dialect)
Dominican Republic (Dialect)
Ekuador (Dialek)
El Salvador (Dialek)
Meksiko (Dialek)
Varietas Bahasa Tionghoa
Cantonese Traditional (Dialect)
Jilu Mandarin Simplified (Dialect)
Mandarin Simplified (Dialect)
Northeastern Mandarin (Dialect)
Southwestern Mandarin (Dialect)
Taiwanese Mandarin (Dialect)
Wu Simplified (Dialect)
Zhongyuan Mandarin Henan (Dialect)
Variasi Bahasa Inggris
United States (Dialect)
Australia (Dialect)
Canada (Dialect)
Hong Kong SAR (Dialect)
India (Dialect)
Ireland (Dialect)
Kenya (Dialect)
New Zealand (Dialect)
Nigeria (Dialect)
South African (Dialect)
Terjemahan yang Dapat Anda Percayai
Kami tidak hanya sekedar menukar bahasa. Kami menangkap aksen lokal, nada, dan pola bicara untuk memastikan komunikasi yang otentik di mana saja.
Pengucapan yang Sempurna
Jika ada yang terdengar tidak pas, cukup unggah rekaman suara, dan AI akan mempelajari pengucapan sempurna Anda. Fitur ini meningkatkan konten Anda dengan sentuhan pribadi.
Selalu Sesuai dengan Merek
Kami dapat menerapkan gaya suara merek Anda—cukup beritahu kami gaya suara yang Anda inginkan dan cara pengucapan kata-kata penting serta nama bisnis.
Gunakan Bot X Kami untuk Menerjemahkan Linimasa Anda
Tag @HeyGenLabs di X untuk menerjemahkan video. Caranya mudah. Tag @HeyGenLabs dengan bahasa pilihan Anda sebagai balasan di postingan asli. Anda akan mendapatkan notifikasi dari X ketika kami telah memposting video terjemahan Anda. Cukup praktis, bukan?
Jenis Avatar
Berbagai Cara Tak Terbatas untuk Menciptakan Avatar Anda.
Kloning Diri Anda, Hasilkan dengan AI atau Pilih dari Perpustakaan Avatar Stok Kami.
Kloning diri Anda untuk menciptakan kembaran digital. Buat avatar yang tidak ada dengan AI. Temukan avatar komunitas. Atau pilih dari perpustakaan stok kami. Kami memiliki lebih dari 500 avatar untuk Anda pilih.
Avatar IV
Avatar IV is our most advanced model ever. Turn a single photo and script into a lifelike talking avatar, for humans, pets, aliens or anything you can imagine.
Avatar Video
A video avatar enables you to be in two places at the same time, perfect for content creators, business professionals, and digital influencers.
Foto Avatar
Your photo avatar can transform into an animated version of yourself, providing lifelike movement and expressions while maintaining a natural appearance.
Avatar Generatif
Generate AI avatars, photos, and videos from text prompts, perfect for businesses, social media, and more.
Avatar Interaktif
Bring engagement to the next level with an interactive avatar that responds in real-time, making virtual interactions feel more authentic.
FAQ Lokalisasi Bahasa AI
Lokalisasi bahasa menyesuaikan konten untuk konteks budaya dan linguistik, meningkatkan keterlibatan dan keaslian di pasar global. HeyGen menggunakan AI terdepan untuk menghasilkan video yang terdengar alami dan sesuai budaya dalam lebih dari 70 bahasa dan 175 dialek. Coba secara gratis di sini.
Teknologi sinkronisasi bibir yang didukung AI memastikan sinkronisasi ucapan yang akurat dalam video yang diterjemahkan, membuat komunikasi menjadi alami dan membangun kepercayaan tanpa perlu dubbing manual. Mulai menggunakannya secara gratis dengan HeyGen di sini.
HeyGen memungkinkan Anda untuk membuat avatar digital yang tampak nyata yang dapat meniru gerakan dan ekspresi untuk konten pemasaran yang personal dan menarik. Jelajahi lebih banyak opsi di sini.
Adaptasi budaya melampaui terjemahan dengan mengintegrasikan ekspresi lokal dan nuansa budaya, meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan audiens. Dalami lebih jauh manfaat HeyGen di sini.
Ya, HeyGen mendukung berbagai dialek, seperti Spanyol Argentina atau Spanyol Meksiko, untuk memastikan kejelasan dan relevansi budaya bagi beragam audiens. Rasakan secara gratis di sini.