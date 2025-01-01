创建一个温馨的60秒“年度回顾视频”，记录您的个人里程碑和珍贵时刻，适合与家人和朋友分享。采用怀旧的视觉风格，展示您的照片和视频蒙太奇，并配以振奋人心的背景音乐。利用HeyGen的“媒体库/素材支持”无缝上传您的珍贵媒体，并通过温柔的“语音生成”叙述关键事件来增强故事性。

生成视频