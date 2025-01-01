世界新闻视频制作器：用AI创造全球故事

通过HeyGen的AI化身，将脚本瞬间转化为引人入胜的世界新闻视频，提供多语言的专业播报。

HeyGen的"AI新闻生成器"如何简化内容创作？制作一段1分钟的技术演示视频，面向有志于新闻内容创作的人士，专业展示"从脚本到视频"功能如何结合动态AI化身，将原始文本转化为精美的新闻片段，强调高效的"语音生成"以实现清晰的传达。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
企业沟通者可以显著提升内部更新。制作一段90秒的教学视频，采用现代、吸引人的视觉和音频风格，展示HeyGen用户友好的"模板和场景"以及"媒体库/素材支持"，以定制"新闻视频模板"，并配有便于广泛内部传播的"字幕/说明"。
示例提示词2
通过一段2分钟的演示视频探索全球媒体公司的能力，重点展示HeyGen的"精准本地化"。这部精致的作品将展示"超真实AI新闻主播"通过先进的"语音生成"以多种语言播报新闻，并配有同步的"字幕/说明"，最终展示精准的多市场内容交付。
示例提示词3
为数字记者量身定制的45秒教程，揭示制作"突发新闻视频"的快速过程。采用简洁、紧迫的新闻广播风格，该视频突出HeyGen的"AI化身"和"从脚本到视频"功能，以快速生成内容，顺畅利用"纵横比调整和导出"以适应即时社交媒体发布。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

世界新闻视频制作器的工作原理

快速使用AI制作专业的世界新闻视频。利用可定制的模板、超真实的AI主播和无缝的编辑工具。

1
Step 1
创建您的新闻脚本
将您的新闻脚本粘贴到编辑器中，立即将文本转化为视频，或选择一个新闻视频模板开始。
2
Step 2
选择您的AI新闻主播
从我们的超真实AI化身中选择一位作为您的主持人，为您的新闻增添真实的人性化触感。
3
Step 3
添加引人入胜的媒体和品牌
从我们的媒体库中整合素材，动态文本动画，并应用您的品牌控制以获得精美的外观。
4
Step 4
导出您的世界新闻视频
自动生成字幕以提高可访问性，并以各种纵横比导出您的高质量世界新闻视频，以适应任何平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

高效制作宣传新闻内容

.

快速生成高影响力的视频宣传片，用于即将播出的新闻片段、特别报道或频道品牌推广，以吸引更广泛的观众。

background image

常见问题

HeyGen的AI新闻生成器如何简化视频创作？

HeyGen利用先进的AI将您的脚本转化为引人入胜的新闻视频，简化整个制作过程。其直观的界面帮助您高效地创建专业新闻内容，利用AI脚本生成器和文本转语音工具等功能。

我可以用特定元素自定义新闻视频模板吗？

当然可以！HeyGen提供多样化的可定制新闻视频模板，允许广泛的个性化。您可以轻松整合动态文本动画、下三分之一字幕和新闻开场白等功能，为您的内容增添专业的广播感。

HeyGen为新闻报道提供了哪些先进的AI功能？

HeyGen提供超真实的AI新闻主播，以自然的表达和表现将您的故事生动呈现。我们的平台还支持多种语言和口音，确保全球观众的精准本地化，使其成为强大的AI新闻视频生成器。

使用HeyGen制作突发新闻视频容易吗？

是的，HeyGen通过其用户友好的拖放编辑界面和高效的文本转视频功能，使制作突发新闻视频变得简单。只需输入您的脚本，HeyGen的编辑工具将帮助您几乎瞬间将其转化为引人入胜的视觉故事。