轻松生成工作坊亮点视频
快速为社交媒体创建引人入胜的工作坊亮点视频，自动添加字幕/说明。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为企业制作一个专业的45秒AI亮点视频生成器宣传片，推广他们的过去活动，采用时尚的视觉风格，动态过渡和HeyGen提供的清晰字幕/说明，强调关键信息。
为内容创作者开发一个引人入胜的2分钟亮点视频，展示长篇YouTube视频的关键要点，利用HeyGen的模板和场景，呈现出精致、信息丰富的外观，并配以平静的背景音乐以保持观众的注意力。
为小企业和个人设计一个吸引人的30秒亮点视频生成器，用于创建短视频内容，配有充满活力的音乐和醒目的文字覆盖，确保通过HeyGen的纵横比调整和导出功能在各种平台上完美展示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化亮点视频的制作？
HeyGen的AI亮点视频生成器使用AI驱动的编辑功能，从您的长视频内容中自动生成亮点。它智能识别关键时刻，处理编辑、节奏和音乐，将原始素材轻松转化为引人入胜的短视频内容。
我可以用品牌元素自定义我的亮点视频吗？
当然可以。HeyGen提供可自定义的品牌套件，允许您加入您的标志、品牌颜色和特定字体。您还可以利用各种视频模板，添加文字，并选择背景音乐，以确保您的亮点视频完美匹配品牌风格。
HeyGen提供哪些技术功能来优化视频输出和分享？
HeyGen确保您的亮点视频适合任何平台，提供如社交媒体和YouTube视频的纵横比调整和导出功能。它还提供自动字幕/说明和旁白生成，以增强可访问性和传播性，使您的内容更易于分享。
HeyGen支持为特定类型的活动生成亮点吗？
是的，HeyGen是一个多功能的亮点视频生成器，适用于各种活动。无论您需要工作坊亮点视频生成器、AI会议亮点视频生成器，还是一般的活动宣传片，HeyGen都能帮助您将内容转化为引人入胜的短视频亮点，以实现最大影响。