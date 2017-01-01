职场培训视频制作工具：创建引人入胜的内容

使用AI虚拟人即时创建引人入胜的员工培训视频，吸引您的L&D团队。

制作一段45秒的欢迎和信息丰富的入职视频，旨在介绍公司文化和基本的第一步。该视频应采用专业、现代的视觉风格，利用HeyGen的多样化“模板和场景”打造出精致的外观，并辅以友好且清晰的“语音生成”来引导观众顺畅地了解内容。目标是帮助L&D团队简化他们的“员工入职”流程，制作引人入胜的“培训视频”。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段60秒的指导视频，面向所有现有员工，解释新的“工作流程”或政策更新。视觉风格应具有吸引力和动态性，结合“AI虚拟人”清晰地呈现信息，并使用“字幕/说明”确保所有观众都能访问。音频应具有信息性，专业但平易近人，使复杂信息易于整个团队理解。
示例提示词2
制作一段简洁的30秒“合规培训”更新视频，适合快速向所有员工传达重要信息。视觉呈现应直接且具有品牌特色，利用HeyGen的“媒体库/素材支持”添加相关视觉效果，通过“从脚本到视频”高效制作。权威但平易近人的音频风格将确保信息被认真对待，同时保持对“培训视频制作人”的吸引力。
示例提示词3
制作一段90秒的“技术培训”片段，旨在引导员工了解新的软件功能或工具。视频需要逐步的视觉呈现，使用“AI虚拟人”清晰地演示操作，并具备“纵横比调整和导出”的灵活性，以便在各种平台上进行最佳观看。音频应详细且具有解释性，以平静和缓慢的节奏传达，确保那些希望“创建培训视频”的人能够全面理解。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

职场培训视频制作工具的工作原理

轻松制作专业、引人入胜的培训视频，以提升团队技能，简化入职流程，并通过AI驱动的工具标准化知识共享。

1
Step 1
创建您的培训视频
通过选择多样化的专业“模板”或粘贴您的脚本以自动生成场景，快速开始。
2
Step 2
选择您的AI主持人
通过从“AI虚拟人”库中选择来增强参与度，以一致、专业的屏幕呈现叙述您的内容。
3
Step 3
用语音定制
轻松生成自然的“AI语音解说”，支持多种语言，或上传您自己的音频以个性化您的培训信息。
4
Step 4
品牌化和导出
在导出高质量培训视频以实现无缝部署之前，使用“品牌控制”应用公司的标志和颜色以获得一致的外观。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化医学主题并增强医疗教育

.

将复杂或技术性主题分解为清晰、易于理解的视频内容，使专业培训更易于获取和有效。

background image

常见问题

HeyGen如何简化职场培训视频的制作？

HeyGen通过先进的AI视频生成器使L&D团队能够快速创建培训视频。我们的平台将脚本转化为引人入胜的视频内容，配有AI虚拟人和语音解说，大大简化了制作高质量职场培训视频的过程。

HeyGen的AI虚拟人对员工培训视频有什么优势？

HeyGen的AI虚拟人为您的员工培训视频提供专业且一致的屏幕呈现。这些AI驱动的主持人可以通过自然的语音解说提供引人入胜的内容，使您的培训更加动态和可扩展，无需传统的视频制作。

HeyGen是否为L&D团队提供快速制作按需培训视频的工具？

当然。HeyGen是一个高效的在线视频制作工具，专为L&D团队设计，轻松制作按需培训视频。利用可定制的模板和直观的视频编辑功能，您可以快速创建和分发有效的培训内容。

HeyGen能否协助开发全面的技术培训模块？

是的，HeyGen是开发全面技术培训内容的理想培训视频制作工具。通过屏幕录制、AI语音解说以及整合详细操作视频的能力，HeyGen帮助您为复杂主题制作清晰有效的教育资源。