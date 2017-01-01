制作一段45秒的欢迎和信息丰富的入职视频，旨在介绍公司文化和基本的第一步。该视频应采用专业、现代的视觉风格，利用HeyGen的多样化“模板和场景”打造出精致的外观，并辅以友好且清晰的“语音生成”来引导观众顺畅地了解内容。目标是帮助L&D团队简化他们的“员工入职”流程，制作引人入胜的“培训视频”。

生成视频