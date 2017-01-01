职场培训视频生成器：创建引人入胜的L&D内容
使用逼真的AI化身创建引人入胜的员工培训视频，简化L&D团队的制作流程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有员工开发一个简洁的60秒合规更新，面向合规官，利用现代互动的视觉风格，由AI化身呈现，展示HeyGen强大的AI化身以传递关键信息。
制作一个详细的90秒技术培训视频，为技术团队解释新的软件功能，采用清晰的分步视觉风格和动画图形，轻松使用HeyGen的多种模板和场景进行组装。
为新员工制作一个30秒的公司文化介绍，面向人力资源部门，采用信息丰富且人性化的声音，通过HeyGen的高级语音生成功能实现。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的培训视频的制作？
HeyGen通过AI赋能L&D团队轻松创建高质量的培训视频。只需输入您的脚本，我们的高级AI视频生成器就能将其转化为专业视频，配有逼真的AI化身和可定制的AI语音，大大加快您的视频制作过程。
HeyGen为视频内容提供了哪些创意定制选项？
HeyGen提供广泛的创意控制，允许您从各种AI化身中选择，定制语音，并利用多种模板和场景。您还可以整合品牌的标志和颜色，以确保所有AI生成的视频保持一致的专业外观。
没有编辑技能的用户可以使用HeyGen创建视频吗？
当然可以。HeyGen设计易于使用，使任何人都能成为培训视频制作者，无需事先具备编辑技能。我们直观的AI视频平台允许您直接从文本生成引人入胜的视频内容，使专业视频制作对团队中的每个人都可及。
HeyGen的AI化身如何增强信息传递？
HeyGen的逼真AI化身作为引人入胜的演示者，配合同步音频和逼真的表情传递您的信息。它们将静态脚本转化为动态的AI生成视频，使员工培训和其他信息内容更具吸引力，更易于观众吸收。