职场培训视频生成器：创建引人入胜的L&D内容

使用逼真的AI化身创建引人入胜的员工培训视频，简化L&D团队的制作流程。

设计一个引人入胜的45秒新员工入职模块，面向L&D团队，采用专业且吸引人的视觉风格，配有清晰的旁白，只需输入您的脚本即可生成文本到视频的演示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为现有员工开发一个简洁的60秒合规更新，面向合规官，利用现代互动的视觉风格，由AI化身呈现，展示HeyGen强大的AI化身以传递关键信息。
示例提示词2
制作一个详细的90秒技术培训视频，为技术团队解释新的软件功能，采用清晰的分步视觉风格和动画图形，轻松使用HeyGen的多种模板和场景进行组装。
示例提示词3
为新员工制作一个30秒的公司文化介绍，面向人力资源部门，采用信息丰富且人性化的声音，通过HeyGen的高级语音生成功能实现。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

职场培训视频生成器的工作原理

通过我们的AI视频平台快速为您的L&D团队和员工制作高质量、引人入胜的培训视频，简化您的内容创作过程。

1
Step 1
创建您的脚本
首先创建或粘贴您的培训内容脚本。我们的平台利用文本到视频功能，立即将您的文本转化为引人入胜的视频场景。
2
Step 2
选择您的演示者
从多样化的AI化身中选择，以代表您的品牌并传递您的信息。此功能增强了培训模块的参与度和个性化。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
通过专业的语音、背景音乐和动态场景增强您的视频。我们的语音生成确保为您的观众提供清晰而有力的旁白。
4
Step 4
导出并分享
完成您的培训视频，并以适合您的LMS或内部平台的各种格式导出。我们的平台支持无缝的纵横比调整和导出，以实现最佳传递。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的合规和技术培训

将复杂的合规规定和技术说明转化为清晰、引人入胜的AI生成视频课程。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的培训视频的制作？

HeyGen通过AI赋能L&D团队轻松创建高质量的培训视频。只需输入您的脚本，我们的高级AI视频生成器就能将其转化为专业视频，配有逼真的AI化身和可定制的AI语音，大大加快您的视频制作过程。

HeyGen为视频内容提供了哪些创意定制选项？

HeyGen提供广泛的创意控制，允许您从各种AI化身中选择，定制语音，并利用多种模板和场景。您还可以整合品牌的标志和颜色，以确保所有AI生成的视频保持一致的专业外观。

没有编辑技能的用户可以使用HeyGen创建视频吗？

当然可以。HeyGen设计易于使用，使任何人都能成为培训视频制作者，无需事先具备编辑技能。我们直观的AI视频平台允许您直接从文本生成引人入胜的视频内容，使专业视频制作对团队中的每个人都可及。

HeyGen的AI化身如何增强信息传递？

HeyGen的逼真AI化身作为引人入胜的演示者，配合同步音频和逼真的表情传递您的信息。它们将静态脚本转化为动态的AI生成视频，使员工培训和其他信息内容更具吸引力，更易于观众吸收。