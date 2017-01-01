工作场所安全视频制作器：创建吸引人的培训

快速创建吸引人的培训视频，使用AI化身传达清晰的安全指令。

制作一段45秒的教学视频，面向制造厂的新员工，展示基本的机器操作安全。视频应采用清晰、信息丰富的视觉风格，由AI化身演示正确的操作步骤，并配以友好且权威的旁白，使用HeyGen的语音生成功能，使复杂的指令易于理解。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段60秒的吸引人视频，作为所有员工的紧急疏散程序复习，采用生动的卡通动画风格，配以欢快的背景音乐。这个动画安全视频应利用HeyGen的丰富视频模板，并提供清晰简洁的字幕，确保所有观众都能理解。
示例提示词2
为小企业主制作一段30秒的警示视频，教育员工识别常见的办公室工作场所隐患，如绊倒风险和不当的提举技巧。视频应采用专业、现实的视觉风格，使用HeyGen的媒体库/素材支持中的素材镜头，穿插有影响力的文字转视频字幕，传递关键要点，并配以平静、令人安心的音频语调。
示例提示词3
设计一段90秒的吸引人培训视频，面向建筑工地的主管，详细介绍新设备的安全协议。这个动态的教学视频需要用粗体文字突出关键点，直接从脚本生成，使用HeyGen的文字转视频功能，并配以强有力、自信的旁白，所有内容可导出为多种纵横比，以适应不同的观看平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

工作场所安全视频制作器的工作原理

使用先进的AI功能和直观的工具，轻松为您的员工创建吸引人且信息丰富的安全培训视频，确保合规和准备就绪。

1
Step 1
选择模板
通过从为各种工作场所场景设计的专业视频模板库中选择，立即开始您的安全培训视频。这将加速您的创作过程。
2
Step 2
创建您的内容
输入您的安全信息，并从多样化的AI化身中选择，以清晰且专业地呈现您的信息。
3
Step 3
添加吸引人的音频
通过一键生成自然的多语言语音，为您的视频增强理解力并扩大受众范围。
4
Step 4
导出和分发
轻松发布您完成的安全视频，提供如SCORM导出等选项，便于集成到您的学习管理系统中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的安全程序

将复杂的工作场所危险和紧急协议转化为清晰、易于理解且视觉上引人入胜的AI驱动安全视频，以便于理解。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建吸引人的工作场所安全培训视频？

HeyGen通过AI化身和文字转视频技术，帮助您高效地制作专业且吸引人的培训视频。我们的平台简化了重要安全培训视频的制作过程，有效促进工作场所安全。

HeyGen有哪些功能使其成为高效的安全视频制作器？

HeyGen提供多种视频模板、可定制的AI化身和多语言语音，简化了整个安全视频制作过程。这使企业能够在无需复杂视频编辑工具的情况下，创建高质量、成本效益高的安全培训材料。

AI化身能否在我的工作场所安全视频中传达安全指令？

当然可以，HeyGen的可定制AI化身提供了一种专业且一致的方式，在您的工作场所安全视频中传达清晰的安全指令。它们使您的安全信息栩栩如生，使员工培训更具吸引力和记忆性，以防止危险。

HeyGen是否支持动画安全视频和视觉定制？

是的，HeyGen通过其多样化的视频模板和丰富的媒体库，支持创建动画安全视频。您可以自定义场景、角色和品牌控制，以确保您的安全培训视频在视觉上具有冲击力，并根据您的具体需求进行定制。