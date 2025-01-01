工作场所导向视频制作器：简化入职培训
赋能HR团队使用AI驱动的文本转视频功能创建引人入胜的入职视频，确保一致的公司文化。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个时长45秒的“为什么加入我们？”视频，面向潜在候选人和新员工，快速传达我们品牌的使命和价值观。利用HeyGen的文本转视频功能，确保一致、专业的旁白，搭配动态的动态图形和自信的视觉风格，突出我们作为工作场所导向视频制作器的独特卖点。
HR团队可以为特定部门的新员工制作个性化的60秒入职视频，详细介绍他们团队的近期目标并介绍关键成员。视频应采用信息丰富且引人入胜的视觉风格，通过HeyGen的旁白生成功能生成对话式旁白，使入职过程感觉量身定制且充满欢迎感。
使用HeyGen的模板和场景开发一个简洁的30秒解释视频，引导新员工对基本内部工具进行基本概述。目标是采用干净、插图式的视觉风格和平静的旁白，让用户能够快速有效地定制视频内容，为日常操作提供顺利的介绍。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的员工入职视频的制作？
HeyGen作为一个强大的工作场所导向视频制作器，使HR团队能够轻松创建引人入胜的员工入职视频。利用我们广泛的视频模板和AI化身，制作真正反映您公司文化的入职视频。
我可以使用HeyGen自定义我的入职视频以匹配公司品牌吗？
当然可以。HeyGen允许您完全自定义视频元素，如标志、颜色和字体，以确保您的入职视频完美符合公司的品牌。这有助于为新员工创造一致和专业的体验。
HeyGen有哪些功能使其成为HR团队有效的AI视频制作器？
作为一个先进的AI视频制作器，HeyGen提供AI化身和文本转视频功能，使HR团队能够快速从脚本生成专业视频。我们的旁白生成和字幕进一步提升了内容的可访问性和质量。
使用HeyGen我可以多快制作出高质量的入职视频？
HeyGen使您能够快速为新员工制作高质量的入职视频，使用直观的视频模板和AI驱动的工具。我们简化的视频编辑器和文本转视频功能意味着您可以在几分钟内创建出色的入职视频。