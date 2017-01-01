职场指南视频制作器 – 创建引人入胜的培训

通过动态视频文档提升培训参与度并简化入职流程，轻松使用从脚本到视频功能创建。

制作一个引人入胜的45秒“操作指南”解说视频，向新员工展示如何高效使用我们的内部沟通平台。视频应由一个友好的AI化身以专业且吸引人的视觉风格呈现关键功能，并配以清晰、积极的旁白。目标观众是新员工，旨在通过HeyGen的AI化身快速将他们引入我们的数字化工作流程，提供一致的演示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个信息丰富的60秒培训视频，针对现有团队成员，重点介绍一项新的软件更新，以增强跨部门的“知识共享”。视觉风格应现代且流畅，结合动画图形和令人安心的专家声音。利用HeyGen的从脚本到视频功能，确保复杂信息的准确和简洁传达给团队负责人和经理。
示例提示词2
制作一个简洁的30秒视频文档片段，展示常见IT问题的快速解决方案，格式为“分步指南”。此视频面向寻求即时技术解决方案的一般员工，呈现干净直接的视觉美学，并以易于接近、乐于助人的语气呈现。利用HeyGen的语音生成功能，清晰地阐述每个步骤，使复杂的指令易于理解。
示例提示词3
开发一个引人入胜的90秒“职场指南视频制作器”片段，用于新员工入职，介绍公司文化和基本资源。视觉风格应温暖且吸引人，配以动态过渡和鼓励且友好的声音。此视频专为新员工设计，旨在通过利用HeyGen的模板和场景创造积极的第一印象，简化制作并保持品牌一致性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

职场指南视频制作器的工作原理

通过我们直观的AI驱动平台，轻松创建专业的视频指南，用于入职、培训和知识共享。

1
Step 1
粘贴您的内容
首先粘贴您的文本脚本。HeyGen的**从脚本到视频**功能将您的书面内容转化为口述旁白，形成指南的基础。
2
Step 2
选择您的演示者
从多样的**AI化身**中选择一个来呈现您的指南。自定义他们的外观和声音，以匹配您的品牌并吸引您的观众。
3
Step 3
应用您的品牌
通过您的独特身份增强您的指南。利用**品牌控制**添加您的标志、定制颜色和字体，确保一致且专业的外观。
4
Step 4
导出并分享
一旦完成，使用精确的**纵横比调整和导出**导出您的专业视频指南。分享您的创作，以有效支持您的知识共享计划。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的职场程序

通过易于理解的视频指南和文档，澄清复杂的职场主题并增强员工的理解和教育。

常见问题

HeyGen如何将脚本转化为引人入胜的解说视频？

HeyGen利用先进的AI驱动的从脚本到视频技术，允许您将脚本转化为引人入胜的解说视频。只需输入文本，HeyGen即可生成逼真的语音并动画化AI化身来呈现您的内容，简化动态视频文档的创建。

HeyGen为何适合创建培训视频和操作指南？

HeyGen提供了一个全面的解决方案，用于创建引人入胜的培训视频和分步操作指南。凭借多样的模板和使用AI化身的能力，HeyGen帮助提升培训参与度，使复杂的知识共享变得简单且视觉上吸引人，适用于入职或内部教育。

HeyGen能否快速创建职场指南的视频文档？

是的，HeyGen通过其AI驱动的平台使用户能够快速创建视频文档和职场指南视频。其直观的界面和从脚本到视频的功能自动化了大部分制作过程，大大提高了创建重要内部资源的效率。

HeyGen是否提供品牌视频内容的定制选项？

当然，HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您应用公司的标志和颜色，以确保所有解说视频和视频文档与您的品牌形象一致。您还可以利用各种模板并使用拖放编辑器自定义场景，以获得精美的效果。