工作场所行为视频制作工具，用于吸引人的人力资源培训
快速制作专业的人力资源合规培训视频，使用可定制的模板和场景来教育新员工。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的基本培训视频，向所有员工介绍反骚扰和歧视政策，采用专业但亲切的视觉风格，配以清晰权威的旁白，通过使用HeyGen的AI化身实现多样化的代表性，确保一个尊重和安全的工作环境。
开发一个简洁的30秒解释视频，阐明复杂的公司指南，采用简洁的动画白板风格，配以独特的音效和集中的叙述，通过HeyGen高效的文本转视频功能简化信息，便于快速理解。
制作一个50秒的激励视频，旨在促进员工参与和推动多元化与包容性，采用明亮、振奋人心的视觉美学，结合动态过渡和激励背景音乐，确保通过HeyGen的高质量语音生成传递一个引人入胜的信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我们制作工作场所行为视频的效果？
HeyGen让您轻松创建引人入胜的工作场所行为视频。利用AI化身和多样化的视频模板，开发出能够引起员工共鸣的工作行为培训视频。
HeyGen为创建人力资源视频提供了哪些自定义选项？
HeyGen为您的人力资源视频提供全面的自定义选项，允许您使用品牌控制、动态文本动画和丰富的媒体库来定制动画模板。这确保了您的内容，从员工入职到公司文化视频，完美反映您的组织声音。
HeyGen能否简化复杂公司政策解释视频的制作？
当然可以。HeyGen的AI驱动视频内容功能使得制作简洁的解释视频变得简单，这些视频能够有效传达复杂的公司政策。利用文本转视频和语音生成功能，将繁琐的信息转化为易于理解的培训视频，用于企业培训。
我可以多快使用HeyGen生成高质量的安全视频？
HeyGen旨在提高效率，使您无需具备广泛的视频编辑经验即可快速创建安全视频。通过直观的视频模板和AI编辑功能，您可以快速制作专业且简短的安全视频，以教育您的员工关于安全法规。