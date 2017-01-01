您的终极工作场所合规视频制作工具
赋能HR团队轻松创建引人入胜且有效的合规培训视频，使用逼真的AI化身。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为需要复习GDPR和HIPAA等数据隐私法规的HR团队和现有员工制作一个信息丰富的60秒视频。该视频应采用简洁的企业视觉风格，配以细腻的动画和冷静、权威的声音，解释关键的合规要点。通过利用HeyGen的从脚本到视频的功能，复杂的法律文本可以被翻译成易于理解的叙述，确保所有观众的清晰理解。
开发一个动态的30秒工作场所合规视频制作教程，针对需要快速制作内部更新的管理人员。该视频应展示使用HeyGen的模板和场景功能的效率，结合现代、快速的视觉效果和充满活力、简洁的旁白。目标是突出AI视频制作工具如何轻松简化紧急合规沟通的创建。
操作人员，特别是那些高风险岗位的员工，需要一个有影响力的90秒合规培训视频，清晰地展示处理危险材料的正确程序，加强工作场所安全。视频应使用HeyGen的媒体库/素材支持，展示基于场景的真实视觉效果，并展示多样化的AI化身演示关键步骤。清晰的指导性旁白，配合屏幕文字，将确保特定目标受众的最大理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何通过创意元素增强我们的合规培训视频？
HeyGen允许HR团队使用AI驱动的内容生成创建引人入胜且有效的合规培训视频。您可以利用广泛的模板和场景，并结合AI化身，使您的课程更加互动和视觉吸引力。
是什么让HeyGen成为HR团队有效的工作场所合规视频制作工具？
HeyGen通过利用AI化身和从脚本到视频的功能简化了工作场所合规视频的创建。这使HR团队能够快速制作高质量的培训内容，涵盖员工入职和工作场所安全等主题，而无需复杂的制作技能。
HeyGen是否支持多样化合规内容的本地化能力？
是的，HeyGen支持强大的语音生成功能，使您能够以多种语言提供合规培训视频。这确保了您的全球员工能够获得关于GDPR或HIPAA合规等主题的清晰且文化相关的信息。
我们可以使用HeyGen自定义合规培训视频的视觉品牌吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的自定义选项，包括品牌控制，直接将您的标志和品牌颜色整合到合规培训视频中。您还可以从各种模板和场景中选择，以保持所有AI驱动内容生成的一致和专业外观。