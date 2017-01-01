您的终极工作场所合规视频制作工具

赋能HR团队轻松创建引人入胜且有效的合规培训视频，使用逼真的AI化身。

设计一个引人入胜的45秒合规培训视频，专注于新员工必备的工作场所安全协议。视频应由一个专业但友好的AI化身引导观众了解关键的安全措施，使用明亮、欢迎的视觉效果和由HeyGen的语音生成技术生成的欢快、清晰的旁白。这段引人入胜的介绍旨在为所有新员工营造积极的氛围。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为需要复习GDPR和HIPAA等数据隐私法规的HR团队和现有员工制作一个信息丰富的60秒视频。该视频应采用简洁的企业视觉风格，配以细腻的动画和冷静、权威的声音，解释关键的合规要点。通过利用HeyGen的从脚本到视频的功能，复杂的法律文本可以被翻译成易于理解的叙述，确保所有观众的清晰理解。
示例提示词2
开发一个动态的30秒工作场所合规视频制作教程，针对需要快速制作内部更新的管理人员。该视频应展示使用HeyGen的模板和场景功能的效率，结合现代、快速的视觉效果和充满活力、简洁的旁白。目标是突出AI视频制作工具如何轻松简化紧急合规沟通的创建。
示例提示词3
操作人员，特别是那些高风险岗位的员工，需要一个有影响力的90秒合规培训视频，清晰地展示处理危险材料的正确程序，加强工作场所安全。视频应使用HeyGen的媒体库/素材支持，展示基于场景的真实视觉效果，并展示多样化的AI化身演示关键步骤。清晰的指导性旁白，配合屏幕文字，将确保特定目标受众的最大理解。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

工作场所合规视频制作工具的工作原理

使用AI驱动的工具轻松为您的HR团队创建专业的合规培训视频，确保清晰的沟通和高效的员工教育。

Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的合规脚本粘贴到AI视频制作工具中。我们的平台会立即将您的文本转换为视觉叙述，形成通过从脚本到视频功能进行培训的基础。
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的逼真AI化身中选择一位作为您合规视频的主持人。这增加了人性化的触感，使您的培训更具吸引力和亲和力。
Step 3
添加视觉效果和场景
使用现成的模板和场景增强您的合规培训。轻松整合相关的视觉效果、文本和元素，以清晰传达复杂信息。
Step 4
导出您的视频
完成并导出您的高质量合规培训视频，使用纵横比调整和导出功能。它们现在可以与您的员工共享，确保在您的组织中实现可访问和一致的学习。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的合规信息

将复杂的法规或工作场所安全指南转化为易于理解且有影响力的视频课程，适用于所有员工。

常见问题

HeyGen如何通过创意元素增强我们的合规培训视频？

HeyGen允许HR团队使用AI驱动的内容生成创建引人入胜且有效的合规培训视频。您可以利用广泛的模板和场景，并结合AI化身，使您的课程更加互动和视觉吸引力。

是什么让HeyGen成为HR团队有效的工作场所合规视频制作工具？

HeyGen通过利用AI化身和从脚本到视频的功能简化了工作场所合规视频的创建。这使HR团队能够快速制作高质量的培训内容，涵盖员工入职和工作场所安全等主题，而无需复杂的制作技能。

HeyGen是否支持多样化合规内容的本地化能力？

是的，HeyGen支持强大的语音生成功能，使您能够以多种语言提供合规培训视频。这确保了您的全球员工能够获得关于GDPR或HIPAA合规等主题的清晰且文化相关的信息。

我们可以使用HeyGen自定义合规培训视频的视觉品牌吗？

当然可以。HeyGen提供广泛的自定义选项，包括品牌控制，直接将您的标志和品牌颜色整合到合规培训视频中。您还可以从各种模板和场景中选择，以保持所有AI驱动内容生成的一致和专业外观。