掌握合规性：使用我们的工作场所合规视频生成器

轻松创建引人入胜的合规培训视频，利用AI化身提升员工参与度，简化人力资源任务。

制作一个1分钟的工作场所合规视频生成器说明，针对处理敏感数据的新员工，重点介绍GDPR合规要点。视觉风格应专业且简洁，使用清晰的图形，由友好的AI化身呈现，以权威但亲切的语音解说传达信息。

示例提示词1
开发一个90秒的法规合规培训视频，面向所有员工，特别是人力资源团队和管理人员，强调新政策更新。视频需要现代、引人入胜的视觉风格，配有屏幕文本高亮和实际场景，支持对话式音轨和关键字幕/说明文字，以增强视频可访问性。
示例提示词2
为人力资源团队设计一个45秒的员工入职培训片段，介绍公司文化和福利。该视频应采用欢迎的动画视觉风格，使用品牌颜色和图标，由轻松友好的语音解说呈现，利用HeyGen的可定制模板和场景快速制作。
示例提示词3
需要一个2分钟的重要电子学习模块，供管理人员快速传播公司政策的变化。这个直接且专业的视频结合了库存镜头和清晰的文字覆盖，并配有简洁的语音解说，可以通过从政策文件直接生成的文本到视频功能高效创建。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

工作场所合规视频生成器的工作原理

轻松将您的合规政策转化为引人入胜的培训视频，利用AI设计以提升员工理解和遵从。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的合规内容。我们的文本到视频功能将使您的文字栩栩如生，轻松制作出清晰的合规培训视频。
2
Step 2
选择您的主持人
从多样化的AI化身中选择一位作为您培训的面孔。自定义他们的外观，并添加公司的品牌元素，以展现专业风范。
3
Step 3
生成动态语音解说
利用我们先进的语音生成功能，添加自然的音频，与您的脚本完美同步，使您的合规信息栩栩如生。
4
Step 4
导出以便分发
审核后，导出完成的视频，提供多种纵横比，准备好供您的团队使用。然后，您可以轻松部署它以进行全面的法规合规培训。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的法规主题

将复杂的法规和政策信息转化为易于理解的AI驱动视频内容，以实现有效学习。

background image

常见问题

HeyGen如何简化工作场所合规培训视频的制作？

HeyGen作为一个先进的AI视频制作工具，使人力资源团队能够快速生成引人入胜的工作场所合规培训视频。其文本到视频和AI化身功能简化了制作过程，确保所有法规合规培训需求的信息清晰一致。

HeyGen能否确保法规合规培训视频对所有员工都可访问？

是的，HeyGen通过提供自动字幕/说明文字和多样化的语音生成显著提升了视频可访问性。这确保了多元化观众对电子学习内容的全面理解和有效的员工参与。

HeyGen为品牌合规内容提供了哪些可定制功能？

HeyGen提供广泛的可定制视频模板和强大的品牌控制，允许人力资源团队无缝整合公司标志和颜色。这些功能创造出专业且符合品牌的合规视频，与员工产生共鸣。

对于持续的合规教育，HeyGen如何协助人力资源团队进行员工入职培训？

HeyGen通过快速创建清晰的合规视频，支持高效的员工入职培训和持续教育，这些视频采用逼真的AI化身。视频可以轻松导出，集成到任何电子学习平台或LMS中，便于在GDPR合规等关键领域进行培训。