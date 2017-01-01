掌握合规性：使用我们的工作场所合规视频生成器
轻松创建引人入胜的合规培训视频，利用AI化身提升员工参与度，简化人力资源任务。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的法规合规培训视频，面向所有员工，特别是人力资源团队和管理人员，强调新政策更新。视频需要现代、引人入胜的视觉风格，配有屏幕文本高亮和实际场景，支持对话式音轨和关键字幕/说明文字，以增强视频可访问性。
为人力资源团队设计一个45秒的员工入职培训片段，介绍公司文化和福利。该视频应采用欢迎的动画视觉风格，使用品牌颜色和图标，由轻松友好的语音解说呈现，利用HeyGen的可定制模板和场景快速制作。
需要一个2分钟的重要电子学习模块，供管理人员快速传播公司政策的变化。这个直接且专业的视频结合了库存镜头和清晰的文字覆盖，并配有简洁的语音解说，可以通过从政策文件直接生成的文本到视频功能高效创建。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化工作场所合规培训视频的制作？
HeyGen作为一个先进的AI视频制作工具，使人力资源团队能够快速生成引人入胜的工作场所合规培训视频。其文本到视频和AI化身功能简化了制作过程，确保所有法规合规培训需求的信息清晰一致。
HeyGen能否确保法规合规培训视频对所有员工都可访问？
是的，HeyGen通过提供自动字幕/说明文字和多样化的语音生成显著提升了视频可访问性。这确保了多元化观众对电子学习内容的全面理解和有效的员工参与。
HeyGen为品牌合规内容提供了哪些可定制功能？
HeyGen提供广泛的可定制视频模板和强大的品牌控制，允许人力资源团队无缝整合公司标志和颜色。这些功能创造出专业且符合品牌的合规视频，与员工产生共鸣。
对于持续的合规教育，HeyGen如何协助人力资源团队进行员工入职培训？
HeyGen通过快速创建清晰的合规视频，支持高效的员工入职培训和持续教育，这些视频采用逼真的AI化身。视频可以轻松导出，集成到任何电子学习平台或LMS中，便于在GDPR合规等关键领域进行培训。