创建一个充满活力的30秒介绍视频，专为新员工在他们的初始“员工培训”期间设计，使他们的第一天既难忘又信息丰富。目标是人力资源和入职经理，旨在制作“引人入胜的培训视频”，留下深刻的第一印象。视觉风格应现代且充满活力，使用明亮的色彩和动态的过渡效果，配以欢快的背景音乐。利用HeyGen丰富的“模板和场景”快速打造专业且热情的体验。

