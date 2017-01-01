通过我们的员工发展视频生成器提升培训效果
快速创建引人入胜的培训视频，利用AI虚拟形象，将复杂概念转化为清晰、可分享的团队知识。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段60秒的培训视频，旨在向现有员工高效分享新软件功能更新。视觉美学应简洁且具有教学性，使用屏幕录制和从脚本生成的清晰屏幕文字视频，辅以字幕/说明文字以提高可访问性，确保有效的知识共享。
设计一段30秒的引人注目的宣传视频，目标是人力资源经理和学习与发展专业人士，突出我们的员工发展视频生成器如何简化内容创作。视觉上应动态且专业，利用多样化的模板和场景以及丰富的媒体库/素材支持，有效展示各种教育资源。
制作一段40秒的展示视频，面向全球团队，展示AI视频生成器在创建多语言内容方面的强大功能。视觉设计应流畅且具有全球代表性，使用AI虚拟形象以多种语言传递信息，支持无缝的纵横比调整和导出，适应不同平台，满足多样化受众的需求。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创作具有创意风格的吸引人视频？
HeyGen通过提供多种可定制的视频模板和强大的品牌控制，帮助用户轻松制作吸引人的视频。您可以轻松整合您的标志和品牌色彩，确保所有内容的创意一致性。
是什么让HeyGen成为有效的AI培训视频生成器？
HeyGen作为强大的AI培训视频生成器，通过使用逼真的AI虚拟形象和无缝的文字转视频功能脱颖而出。这使得高质量教育资源的快速创建成为可能，无需复杂的编辑。
HeyGen支持多语言视频的创建吗？
是的，HeyGen通过先进的语音生成功能和自动字幕/说明文字支持多语言视频的生成。这确保了您的内容能够有效地覆盖全球受众。
HeyGen可以用作员工发展视频生成器吗？
当然可以。HeyGen是理想的员工发展视频生成器，能够使用逼真的AI虚拟形象和简单的文字转视频过程创建有影响力的员工入职视频和知识共享内容。