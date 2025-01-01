工作流程视频制作工具，简化视频创作

使用AI工具轻松管理您的视频项目，从脚本到最终剪辑，实现快速创作。

为小企业主和市场经理制作一段1分钟的快节奏且鼓舞人心的视频，展示如何使用`AI工具`改变他们的`视频创作流程`。画面应现代且流畅，配以欢快的背景音乐和专业的旁白，突出使用HeyGen的“从脚本到视频”和“AI虚拟人”功能快速生成视频的便捷性。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段90秒的教学视频，视觉风格应简洁、有序且专业，目标受众为市场营销机构和内部视频团队，重点介绍高效的`后期制作`和`远程协作`。音频应有平静、自信的旁白和微妙、激励的背景音乐，展示HeyGen的“字幕/字幕生成”和“旁白生成”功能如何简化视频项目的`审查和反馈`过程。
示例提示词2
为在线课程创作者和企业培训师开发一段2分钟的引人入胜的教育视频，展示如何通过创意工作流程构建引人入胜的培训内容。画面应具备插图和动画效果，配以友好且信息丰富的旁白和轻松的教育背景音乐，强调HeyGen的“模板和场景”和“媒体库/素材支持”在快速`视频编辑`和制作中的实用性。
示例提示词3
为社交媒体经理和内容创作者设计一段45秒的动态、充满活力且适合短视频形式的视频，提供关于优化视频`文件管理`以实现多平台分发的快速提示。视频应包含快速剪辑、流行的背景音频和有冲击力的屏幕文字，展示HeyGen的“纵横比调整和导出”功能如何简化`视频编辑流程`的最终`导出`阶段。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

工作流程视频制作工具的工作原理

通过直观的工作流程简化您的视频创作过程，高效地将想法转化为精美视频。

1
Step 1
创建您的脚本
通过编写或粘贴您的脚本开始视频项目。我们的平台利用从脚本到视频的功能，轻松将您的文字转化为视觉内容。
2
Step 2
选择视觉元素
选择引人注目的视觉效果来配合您的信息。您可以利用我们广泛的媒体库或导入自定义素材，并通过专业的模板和场景进行增强。
3
Step 3
完善您的视频
通过专业的添加来润色您的视频。轻松添加旁白，使用旁白生成功能，并通过自动字幕/字幕确保可访问性。
4
Step 4
导出和分享
一旦满意，完成您的视频。我们的平台提供灵活的纵横比调整和导出功能，以便为任何平台和观众准备您的内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

可扩展的课程内容创作

.

高效地开发和分发大量教育视频课程，扩大您在全球受众中的影响力。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI简化视频创作流程？

HeyGen作为一个强大的工作流程视频制作工具，利用AI工具将文本转化为专业视频，配以AI虚拟人和旁白生成。这一高效流程显著简化了您的视频创作流程，使其更快、更易于访问。

HeyGen能否支持视频项目的远程协作？

是的，HeyGen通过为您的视频项目提供云工作空间来促进远程协作。您可以安全地分享视频并收集审查和反馈，确保无论身在何处，团队协调都能顺利进行。

HeyGen提供哪些专业视频输出的技术编辑功能？

HeyGen提供了专业视频输出所需的强大技术编辑功能，包括自动转录和字幕、可定制的品牌控制以及纵横比调整。这些工具简化了您的后期制作过程，确保结果精美。

HeyGen如何增强多样化内容需求的创意工作流程？

HeyGen通过提供丰富的媒体库和素材支持，以及多样化的模板和场景，增强了创意工作流程。这一广泛的视觉资产集合使用户能够高效地从脚本开发多样化的视频内容，以满足各种项目需求。