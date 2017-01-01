工作流视频生成器：自动化和扩展您的内容
使用AI视频生成加速您的视频制作工作流并降低成本，轻松将脚本转化为精美的视频，通过文本转视频功能实现。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为IT专业人士和系统架构师制作一个90秒的信息视频，展示HeyGen如何无缝集成到现有的AI工作流中。采用现代的分步视觉方法，由AI化身自信地解说，展示自动化内容创作如何简化技术文档。
开发一个45秒的动态公告视频，针对产品经理和B2B营销团队，突出通过自动化视频生成实现的快速产品更新。视觉和音频风格应具有吸引力，快速剪辑并配以欢快的背景音乐，使用HeyGen的字幕/说明确保可访问性和清晰度。
设计一个2分钟的复杂解释视频，面向研发团队和AI研究人员，探索生成式AI在创建专业培训内容中的高级应用。视频应具有未来感的视觉风格，配以数据可视化元素，并由HeyGen提供的智能且精确的解说生成，以传达复杂的研究成果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频生成工作流？
HeyGen通过提供强大的AI视频生成工作流简化了视频创作过程。用户可以轻松地以可视化方式构建AI工作流，通过连接节点自动化从脚本到最终输出的步骤，确保更快的迭代。
HeyGen能否与现有的自动化视频生成系统集成？
是的，HeyGen提供强大的API功能，允许与现有系统无缝集成以实现自动化视频生成。这使得程序化控制和自定义AI工作流成为可能，从而提升您的视频制作。
HeyGen在视频内容中使用了哪些技术AI编辑模型？
HeyGen采用了先进的AI编辑模型，用于AI剪辑、AI重构和动态字幕等功能。这些工具使用户能够精确地优化视频内容，并高效地适应各种平台。
HeyGen如何在视频创作过程中提供完全控制和即时视觉反馈？
HeyGen的可视化工作流基于节点应用程序构建，提供用户完全控制和即时视觉反馈。通过连接节点，创作者可以实时预览更改，并更快地迭代视频制作。