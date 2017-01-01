工作流视频生成器：自动化和扩展您的内容

使用AI视频生成加速您的视频制作工作流并降低成本，轻松将脚本转化为精美的视频，通过文本转视频功能实现。

制作一个1分钟的专业演示视频，面向软件开发人员和技术负责人，展示如何使用HeyGen作为工作流视频生成器。视觉风格应简洁明了，配以清晰的屏幕录制，并通过HeyGen的文本转视频功能创建一个平静的解说，解释复杂的编码概念。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为IT专业人士和系统架构师制作一个90秒的信息视频，展示HeyGen如何无缝集成到现有的AI工作流中。采用现代的分步视觉方法，由AI化身自信地解说，展示自动化内容创作如何简化技术文档。
示例提示词2
开发一个45秒的动态公告视频，针对产品经理和B2B营销团队，突出通过自动化视频生成实现的快速产品更新。视觉和音频风格应具有吸引力，快速剪辑并配以欢快的背景音乐，使用HeyGen的字幕/说明确保可访问性和清晰度。
示例提示词3
设计一个2分钟的复杂解释视频，面向研发团队和AI研究人员，探索生成式AI在创建专业培训内容中的高级应用。视频应具有未来感的视觉风格，配以数据可视化元素，并由HeyGen提供的智能且精确的解说生成，以传达复杂的研究成果。
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

工作流视频生成器的工作原理

通过自动化工作流简化您的视频创作。高效设计、生成和发布专业质量的视频，转变您的内容管道。

1
Step 1
创建您的工作流
通过连接节点设计您的自动化“可视化工作流”，以定义视频生成任务的顺序。利用可用的“模板和场景”快速设置项目结构。
2
Step 2
输入您的内容
为您的视频提供原材料。您可以利用“文本转视频”功能来推动“AI视频生成”过程，或整合现有的媒体资产。
3
Step 3
自动化生成
工作流接管，处理您的输入以实现“自动化视频生成”，包括“语音生成”和其他AI增强功能。
4
Step 4
审核和发布
通过利用“纵横比调整和导出”来完美适应各种平台，最终确定您的视频，实现无缝的“多平台发布”。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强的AI培训视频

通过AI生成的视频提升您的培训项目，提高学习者的参与度和知识保留效果。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI视频生成工作流？

HeyGen通过提供强大的AI视频生成工作流简化了视频创作过程。用户可以轻松地以可视化方式构建AI工作流，通过连接节点自动化从脚本到最终输出的步骤，确保更快的迭代。

HeyGen能否与现有的自动化视频生成系统集成？

是的，HeyGen提供强大的API功能，允许与现有系统无缝集成以实现自动化视频生成。这使得程序化控制和自定义AI工作流成为可能，从而提升您的视频制作。

HeyGen在视频内容中使用了哪些技术AI编辑模型？

HeyGen采用了先进的AI编辑模型，用于AI剪辑、AI重构和动态字幕等功能。这些工具使用户能够精确地优化视频内容，并高效地适应各种平台。

HeyGen如何在视频创作过程中提供完全控制和即时视觉反馈？

HeyGen的可视化工作流基于节点应用程序构建，提供用户完全控制和即时视觉反馈。通过连接节点，创作者可以实时预览更改，并更快地迭代视频制作。