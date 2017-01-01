解锁效率：我们的工作流程培训视频生成器

通过可定制的模板加速员工培训和入职，制作高质量的AI驱动视频。

为企业培训师创建一个1分钟的视频，展示HeyGen如何作为一个强大的工作流程培训视频生成器。视觉风格应专业且信息丰富，配有清晰的旁白，演示AI虚拟人如何简化复杂流程，使培训更具吸引力。利用HeyGen的AI虚拟人和语音生成功能高效解释复杂步骤。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的视频，面向团队负责人，展示如何快速创建专业的标准操作程序（SOP）。视觉和音频风格应现代且引人入胜，采用友好的AI语音解释步骤。突出HeyGen的从脚本到视频的功能，将书面指南转化为动态视觉效果，并通过自动字幕/字幕增强员工培训的可访问性。
示例提示词2
为新员工入职制作一个2分钟的欢迎视频，目标是人力资源经理和小企业主。视觉风格应精致且高清，配以温暖、专业的旁白。展示HeyGen的可定制模板和场景，结合强大的媒体库/素材支持，创造出高质量的视频输出，有效介绍公司文化和程序。
示例提示词3
为市场团队制作一个30秒的宣传视频，重点是将现有脚本转化为动态视频内容。采用动态且简洁的视觉风格，配以专业旁白，展示HeyGen的从脚本到视频功能的易用性。强调各种平台的纵横比调整和导出功能，促进团队在视频项目上的高效协作。
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

工作流程培训视频生成的工作原理

通过AI驱动的工具简化专业、引人入胜的企业培训视频和SOP的创建，增强员工学习和知识转移。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的培训脚本。我们的生成式AI平台将使用此文本作为从脚本到视频的基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多样化的AI虚拟人库中选择来展示您的内容。通过赋予视频人性化的触感来增强参与度。
3
Step 3
添加增强功能
通过专业的语音生成进一步定制您的视频。结合品牌元素并从库中整合相关媒体。
4
Step 4
导出并分享
生成完成的工作流程培训视频，具有高质量的视频输出，准备好在LMS平台或内部渠道中无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的工作流程和SOP

将复杂的操作程序和SOP转化为清晰、易于理解的AI驱动视频，增强理解和合规性。

常见问题

HeyGen如何简化AI驱动的培训视频和SOP的创建？

HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，简化了全面的工作流程培训视频和SOP的制作。用户可以轻松地将脚本转化为引人入胜的内容，利用逼真的AI虚拟人、多样的AI语音和可定制的模板。

HeyGen提供哪些技术能力来定制企业培训视频？

HeyGen提供了创建企业培训视频所需的强大定制选项。这些选项包括可定制的模板、精确的品牌控制（如标志和颜色）以及自动字幕/字幕，所有这些都为符合品牌标准的高质量视频输出做出了贡献。

HeyGen能否帮助生成有效的员工培训内容？

当然可以，HeyGen是一个强大的生成式AI平台，旨在高效创建引人入胜的员工培训内容。通过AI虚拟人和从脚本到视频的功能，它可以快速开发教学材料，并辅以广泛的媒体库支持。

HeyGen有哪些关键功能可以创建高质量的教育视频？

HeyGen通过其先进的AI视频生成器实现高质量教育内容的创建。关键功能包括多种AI虚拟人、自动字幕/字幕以提高可访问性，以及纵横比调整功能，确保在各种平台上的最佳展示。