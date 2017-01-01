工作流程解说视频生成器：快速创建视频

通过AI化身即时将脚本转化为引人入胜的解说视频。

制作一个动态的30秒产品功能介绍视频，专为小企业主设计，采用充满活力的视觉风格，配以欢快的背景音乐和热情的旁白。利用HeyGen丰富的模板和场景以及动态AI化身，快速生成引人注目的内容，成为一个有效的解说视频制作工具。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个引人入胜的60秒产品工作流程解说视频，专为产品经理和软件培训师量身定制，采用专业和简洁的美学风格，配以清晰的旁白和流畅的过渡。这段视频将通过HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能，结合先进的旁白生成技术，精确地概述复杂的流程，创造出无缝的工作流程解说视频生成体验。
示例提示词2
为人力资源专业人士和内部沟通团队制作一个信息丰富的45秒AI视频，采用友好的视觉风格、易于理解的视觉效果和柔和的背景音乐。该视频应清晰解释新的公司政策，通过HeyGen的字幕/说明功能确保最大程度的可访问性，并结合其媒体库/库存支持提供的丰富内容，提供用户友好的学习体验。
示例提示词3
设计一个引人注目的15秒社交媒体广告，展示一个创意概念，目标是内容创作者和社交媒体经理，采用动态、时尚和现代的视觉方法，配以有影响力的音乐和简洁的旁白。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，优化此解说视频模板以适应各种平台，允许完全自定义，以最大化影响力。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的工作流程解说视频生成器如何运作

通过我们直观的平台，轻松生成符合您需求的高质量解说视频，简化内容创作过程。

1
Step 1
创建您的脚本或选择模板
通过利用我们广泛的解说视频模板库，以预设计的布局高效启动您的项目。
2
Step 2
选择您的AI化身和视觉效果
通过选择一系列逼真的AI化身来个性化您的叙述，有效地在屏幕上传达您的信息。
3
Step 3
添加旁白和自定义品牌
通过专业的旁白生成增强视频的影响力，确保在整个解说视频中清晰沟通。
4
Step 4
导出并分享您的最终视频
通过利用纵横比调整和导出功能，为任何平台准备您的解说视频，以最佳格式下载您的内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

生成产品解说视频

创建有影响力的AI视频，有效展示产品功能和用户工作流程，用于市场营销和客户获取。

常见问题

HeyGen如何提升我制作解说视频的创意过程？

HeyGen通过先进的AI化身和多样化的解说视频模板，轻松帮助您创建令人惊叹的解说视频。其用户友好的拖放编辑器允许无缝定制，使您成为一个高效的解说视频制作人。

HeyGen提供哪些创意资产来定制我的解说视频？

HeyGen提供丰富的媒体库，包含免费库存视频、图片和各种动画，以定制您的解说视频。您还可以整合您的品牌资产，确保视频风格独特且专业。

我可以使用HeyGen创建专业的旁白并添加背景音乐吗？

当然可以！HeyGen具备AI语音生成功能，支持超过50种语言的高质量旁白。您可以轻松从其广泛的库中添加引人入胜的背景音乐，以提升您的AI视频并确保沉浸式体验。

HeyGen如何简化工作流程解说视频的创建？

作为一个先进的工作流程解说视频生成器，HeyGen简化了从脚本到视频的整个制作过程。它使您能够快速生成动态的AI解说视频，将复杂的想法转化为简单且引人入胜的视觉效果，满足各种需求。