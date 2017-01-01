批量培训生成器：快速课程创建
轻松构建引人入胜的在线学习课程和定制内容，利用从脚本到视频的技术实现高效的培训交付。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
探索SaaS公司和产品经理如何通过高度“定制化的培训内容”提升品牌形象。制作一个90秒现代且时尚的视频，配有轻松友好的旁白，展示“白标”批量培训生成器的强大功能。说明企业如何使用个性化的“AI虚拟形象”来部署独特的在线学习体验，反映其品牌身份。
对于IT支持团队和合规官员，深入探讨创建强大且“符合GDPR”的培训模块。开发一个2分钟详细且逐步的视频，配有冷静且权威的旁白，解释如何使用我们的生成器构建“互动课程”。强调添加关键合规信息的简便性，并通过自动生成的“字幕/说明”确保所有学习者的可访问性。
销售经理和培训协调员可以显著加快团队的准备速度。制作一个45秒动态且快速的视频，由充满活力和激励的旁白驱动，展示我们的批量培训生成器如何快速创建“入职培训”，澄清复杂的“工作流程和过程”。强调利用预设计的“模板和场景”快速调整和部署引人入胜的内容所获得的效率。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何促进与现有在线学习平台的集成？
HeyGen旨在支持无缝集成，允许您导出AI驱动的课程创建内容以用于各种学习管理系统（LMS）。您可以生成符合行业标准的SCORM包，简化培训部署，使HeyGen成为一个多功能的批量培训生成器。
HeyGen能否支持定制培训内容的白标解决方案？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的定制培训内容完美符合您的品牌指南。您可以利用白标功能提供一个完全品牌化的学习体验，提升您的课程创建平台的专业性。
哪些技术特性提升了HeyGen作为课程创建平台的效率？
HeyGen利用先进的AI处理和用户友好的拖放编辑器来简化AI驱动的课程创建。这使用户无需广泛的技术专长即可快速开发引人入胜的在线学习课程和互动课程。
HeyGen如何在技术上支持使用AI视频创建多样化的在线学习课程？
HeyGen利用其AI视频生成器将脚本转化为引人入胜的视频，配有AI虚拟形象和旁白。这一技术能力还包括生成字幕并支持即时本地化，以高效地覆盖全球受众。