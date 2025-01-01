白板视频生成器：创建引人入胜的解释视频

使用我们强大的文本转视频功能，轻松将您的脚本转化为动态的白板动画解释视频。

83/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个45秒的营销内容，针对营销专业人士，利用HeyGen的AI化身，以简洁专业的白板动画风格分解关键行业统计数据，配以清晰权威的旁白。
示例提示词2
为教育工作者或企业培训师制作一个60秒的教育白板视频，利用HeyGen丰富的媒体库/素材支持，简化复杂概念，展示逐步的视觉进程，并配以冷静的指导性旁白。
示例提示词3
为SaaS公司开发一个30秒的促销白板视频，突出新软件功能，采用现代品牌化的白板动画风格，通过HeyGen的旁白生成功能生成热情的旁白，旨在通过快速有力的视觉解释吸引潜在用户。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

白板视频生成器的工作原理

使用我们直观的白板动画软件，轻松创建引人入胜的解释视频，只需几个步骤即可将您的想法转化为引人入胜的视觉故事。

1
Step 1
创建您的脚本
将您的文本或脚本直接粘贴到平台中。我们强大的AI会分析您的内容，将您的文字转化为动态白板动画的基础。
2
Step 2
选择白板元素
从多样化的白板模板、角色和素材库中进行选择。轻松自定义场景，以视觉方式呈现您的脚本并增强您的信息。
3
Step 3
添加旁白
为您的白板视频整合专业旁白。使用我们的AI生成逼真的声音，或上传您自己的音频，以提供清晰的解说。
4
Step 4
导出您的解释视频
完成您的项目并导出高质量的解释视频。选择各种纵横比，以确保其完美优化适合任何平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作营销与社交内容

.

快速为社交媒体和营销活动创建引人入胜的白板动画视频，提升观众互动和品牌知名度。

background image

常见问题

HeyGen如何简化白板动画视频的制作？

HeyGen的AI视频平台通过允许用户轻松将脚本转换为引人入胜的视频，简化了白板动画的制作。它作为一个强大的白板视频制作工具，利用AI简化整个制作过程。

我可以使用HeyGen的白板模板自定义我的解释视频外观吗？

可以，HeyGen提供了一系列可自定义的白板模板，帮助您创建独特的解释视频。您可以通过自定义品牌元素，包括标志和颜色，并整合其丰富的媒体库中的元素，进一步个性化您的内容。

HeyGen制作的白板视频有哪些旁白选项？

HeyGen的白板视频生成器提供了先进的旁白生成功能，允许您直接从文本创建专业的旁白。此文本转视频功能确保您的白板动画具有清晰且引人入胜的音频。

HeyGen是否支持我的白板内容的灵活编辑和导出选项？

作为一个多功能的视频编辑器，HeyGen确保您的白板视频经过精心打磨，适合任何平台。您可以轻松调整纵横比，并以多种格式导出高质量的白板动画内容。