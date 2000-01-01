创建 使用我们的保存日期视频制作器留下难忘的回忆
轻松使用可定制模板和AI驱动的编辑工具设计个性化婚礼视频邀请函。在社交媒体上无缝分享您的动画邀请。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
对于经典而优雅的60秒婚礼视频邀请函，HeyGen提供了一个无缝的在线视频编辑体验。非常适合欣赏永恒之美的情侣，这个视频采用了精致的模板和AI驱动的编辑工具制作而成。视觉风格简洁且精致，以黑白画面为主，点缀以微妙的金色装饰。伴随的音频是柔和的钢琴旋律，增强了视频的优雅氛围。借助HeyGen的社交媒体分享功能，轻松分享你们的爱情故事。
用一段生动的30秒视频来捕捉你即将到来的婚礼的激动心情。这段视频专为喜爱色彩冲击的现代情侣设计，利用HeyGen的拖放功能和媒体库支持，打造出一个充满活力和引人入胜的宣布片段。视觉风格大胆而充满活力，色彩鲜艳，转场迅速，而音频则是来自HeyGen庞大音乐库中的一首欢快曲目。非常适合在社交媒体上分享，这段视频将留下深刻印象。
用一个迷人的45秒动画邀请函宣布你的婚礼日期，这结合了创意与技术。专为想要一个独特而难忘的宣告的情侣量身定制，这个视频利用了HeyGen的文本到视频的剧本功能和可定制模板。视觉风格是异想天开和艺术性的，包含手绘动画和温暖的色彩方案。音频是一首轻松愉快的曲调，补充了视频的俏皮性质。通过HeyGen的社交媒体分享选项，轻松地与亲朋好友分享你的创作。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过其 AI 驱动的在线视频编辑器彻底改变了婚礼预告视频的制作方式，提供可定制的模板和动画邀请函，以吸引您的宾客。
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Create stunning wedding video invitations quickly, perfect for sharing on social media to announce your special day.
激励和提升观众的励志视频.
Craft personalized save the date videos that inspire excitement and anticipation for your wedding celebration.
常见问题
HeyGen如何帮助制作保存日期的视频？
HeyGen 提供了一个可定制模板和 AI 强力编辑工具的保存日期视频制作器，让您可以轻松制作独特而吸引人的婚礼视频邀请。
HeyGen为动画邀请函提供了哪些功能？
HeyGen提供了一系列视频模板和拖放功能，使创建引人注目的动画邀请函变得简单。您还可以从我们丰富的音乐库中添加音乐，以增强您的视频效果。
我可以使用HeyGen来在社交媒体上分享我的视频吗？
是的，HeyGen的在线视频编辑器可以让您创建专为社交媒体分享而优化的视频，确保您的内容在所有平台上都表现出色。
HeyGen为视频编辑提供了哪些技术工具？
HeyGen的在线视频编辑器包括AI驱动的编辑工具，例如从脚本到视频的文本转换和配音生成，提供了一个无缝且高效的编辑体验。