创建 使用婚礼邀请视频制作器的令人惊叹的邀请函
使用HeyGen的AI化身，自定义带有浪漫边框的模板并添加音乐，让您的婚礼邀请视频令人难忘。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
仅需60秒，就能用HeyGen的婚礼请柬视频创造器，将你的婚礼请柬变成一段电影般的体验。这适合于那些欣赏创意与技术结合的技术娴熟的情侣，这段视频将以惊艳的视觉效果和感人的旁白展现你们的爱情故事。使用AI化身和旁白生成确保了个性化的触感，而添加字幕/标题的选项使其对所有宾客都易于接入。在社交媒体上分享这部杰作，观看激动人心的氛围逐渐构建。
想要30秒钟的浪漫爆发，就使用HeyGen的在线婚礼请柬制作器来创建一个能够传递深情的视频。这个视频专为那些希望以一种快速而有影响力的方式宣布他们大喜之日的情侣们设计，它将会包含动态文字和一系列浪漫的画面。通过自定义模板以及添加你喜欢的音乐和照片，这份请柬将真实反映出你们的爱情。媒体库/素材支持功能确保你可以访问到广泛的视觉素材来增强你的故事。
制作一段45秒的婚礼邀请视频，融合了优雅与创新，非常适合那些希望留下深刻印象的情侣。这段视频专为注重细节的人设计，提供自定义模板选项并加入动态文字。使用HeyGen的宽高比调整和导出功能，你可以确保你的邀请函在任何平台上都看起来完美无瑕。添加精心挑选的音乐和照片，为你的爱情故事增添一抹浪漫色彩，并与全世界分享。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI视频代理在工作
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen通过提供可定制的模板、动态文字和浪漫画框等创意工具，彻底改变了婚礼邀请视频制作的体验，确保您的婚礼邀请视频与众不同。使用HeyGen，您可以轻松创建并分享个性化的婚礼邀请视频，吸引您的宾客。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Create captivating wedding invitation videos that are perfect for sharing on social media, enhancing your event's reach and excitement.
激励和提升观众的励志视频.
Craft wedding invitation videos that inspire and excite your guests, setting the perfect tone for your special day.
常见问题
HeyGen怎么帮我制作婚礼邀请视频？
HeyGen 提供了一个无缝的体验，用于通过其直观的在线婚礼邀请制作器创建婚礼邀请视频。您可以轻松自定义模板，添加音乐和照片，并结合动画文本来制作独特而难忘的邀请函。
HeyGen的婚礼邀请视频制作工具都有哪些功能？
HeyGen的婚礼邀请视频制作器提供了多种功能，包括浪漫的相框、可定制的模板以及添加旁白的能力。这些工具让您可以个性化您的视频邀请，以完美匹配您的婚礼主题。
我可以使用HeyGen在社交媒体上分享我的婚礼邀请视频吗？
是的，HeyGen 让在社交媒体平台上分享你的婚礼邀请视频变得简单。通过它的导出选项，你可以快速调整视频大小并分享，确保它在任何平台上看起来都很棒。
是什么让HeyGen成为在线婚礼请柬制作的首选？
HeyGen 作为在线婚礼请柬制作工具的首选之一，以其全面的媒体库、AI头像和品牌控制功能而脱颖而出。这些功能让您能够创建既专业又个性化的请柬，反映出您独特的风格。