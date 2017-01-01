网站视频制作器：轻松创建惊艳视频
轻松为您的网站制作专业视频，吸引注意力。利用我们强大的语音生成功能完善您的信息传达。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为在线零售商开发一个45秒的解释视频，演示如何使用“AI视频生成器”为产品页面创建“专业视频”。视觉上应简洁且具有指导性，采用动态图形和清晰简洁的语音解说。重点在于通过HeyGen的“从脚本到视频”功能简化复杂主题，并通过自动“字幕/说明”确保可访问性，增强丰富的“媒体库/素材支持”。
为社交媒体经理和内容创作者制作一个引人入胜的60秒视频，展示如何将现有内容转化为动态的“社交媒体视频”。视觉美学应快速且充满活力，利用快速剪辑和流行音频来吸引注意力。突出HeyGen轻松制作多功能内容的能力，展示“纵横比调整和导出”以适应各种平台，并通过精致的“语音生成”增强参与度。
为专业品牌打造一个精致的30秒视频，目标是推出新服务，使用“网站视频制作器”。视觉上，视频应散发优雅和权威，使用高清画面和自信、清晰的语音解说。这个叙述应展示HeyGen如何赋予品牌快速创建“高质量视频”内容的能力，特别是利用“模板和场景”来保持一致的品牌形象，并通过完美的“语音生成”有效传达信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业的视频制作？
HeyGen是一款直观的AI视频生成器，使用户，包括小企业主，能够轻松创建专业视频。其丰富的媒体资源和用户友好的界面使其成为各种需求的理想网站视频制作器。
我可以使用HeyGen自定义视频的视觉元素吗？
当然可以！HeyGen提供广泛的自定义选项，包括多种模板和拖放照片的功能。这使您能够制作具有动态效果的高质量视频内容，非常适合营销视频和社交媒体视频。
HeyGen支持视频翻译和字幕生成吗？
是的，HeyGen提供强大的视频翻译功能，帮助您接触全球观众。您还可以轻松生成字幕和自动说明，确保您的专业视频既可访问又有影响力。
HeyGen提供哪些工具来提升视频质量？
HeyGen配备了先进的功能，如AI文本转语音和AI化身，所有这些都在浏览器内编辑体验中。这些工具有助于创建高质量的视频内容，使HeyGen成为您所有需求的综合视频编辑器。