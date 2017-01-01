制作一个30秒的营销视频，目标是需要快速为新网站创建专业介绍的小企业主。视觉风格应简洁现代，具有清晰的图形和流畅的过渡，配以欢快、激励人心的背景音乐和清晰简洁的旁白。该视频将展示HeyGen的“从脚本到视频”功能如何让用户轻松将营销信息转化为引人入胜的视觉内容，成为强大的“网站视频生成器”。

生成视频