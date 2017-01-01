网站视频生成器：使用AI创建惊艳视频
使用我们的网站视频生成器，将文本转化为引人入胜的视频，配合动态AI化身。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的动态社交媒体广告，专为努力提升各平台互动的数字营销人员设计。视觉风格应引人注目，采用鲜艳的色彩和快速剪辑，搭配时尚、充满活力的音乐和热情的旁白。突出HeyGen的先进“AI化身”功能，展示这些栩栩如生的主持人如何瞬间提升任何“AI视频生成器”项目，使内容创作变得简单且对社交媒体活动极具成效。
创建一个60秒的产品演示视频，目标是电商店主，旨在优雅地展示他们的最新产品。视觉美学应以产品为中心，利用高质量的图像和细腻的动画，配以专业、令人安心的旁白，由HeyGen的“语音生成”功能生成，并辅以低调的背景音乐。强调使用多样化的“模板和场景”轻松制作出精美的“视频生成器”内容，真正突出产品特性和优势。
为内容创作者开发一个15秒的快速公告视频，他们需要在各种数字渠道上快速传递有影响力的信息。视觉设计应快速且充满活力，结合大胆、易读的文字覆盖和令人兴奋的音效以立即吸引注意力。展示HeyGen的“字幕/字幕”和“纵横比调整和导出”功能如何使创作者能够迅速调整他们的“AI视频”内容以适应任何平台，证明其作为紧急更新的终极“文本到视频生成器”的价值。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频创作？
HeyGen通过其先进的AI视频生成器，让用户能够轻松将文本转化为引人入胜的视频。只需输入您的视频脚本，选择一个AI化身，HeyGen就会处理制作过程，使内容创作变得简单高效。
HeyGen能帮助创建专业的营销视频吗？
当然可以。HeyGen提供丰富的模板库、可定制的场景和品牌控制，确保您的营销视频完美契合您的品牌形象。快速为社交媒体或商业演示制作专业级内容。
HeyGen为视频提供了哪些类型的AI化身？
HeyGen提供多样化的AI化身，包括逼真的说话头像，可以通过生动的表情和同步的音频传达您的信息。这使得无需摄像机或演员即可制作出动态且引人入胜的AI视频内容。
HeyGen是否设计为易于内容创作？
是的，HeyGen拥有用户友好的界面，简化了整个视频制作过程。从文本到视频生成到最终导出，HeyGen帮助您高效地创建高质量的AI视频，减少复杂性并节省内容创作者的时间。