网站宣传视频制作器：用AI提升您的品牌
轻松制作引人入胜的网站宣传视频。利用我们专业设计的模板和场景来提高参与度并推动转化。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个为社交媒体经理和内容创作者量身定制的快节奏30秒“视频广告”，具有为垂直观看优化的动态视觉效果和时尚音乐。这个引人入胜的广告利用HeyGen的“AI化身”和“旁白生成”来传递简洁、有活力的信息，展示它们如何无缝融入“社交媒体”活动。
为电子商务企业和产品开发人员设计一个引人入胜的60秒“解说视频”，采用时尚、精致的视觉风格，配以高雅的背景音乐和权威的旁白。这个“产品视频”将通过HeyGen的“从脚本到视频”功能，将简单的脚本转化为动态视觉效果，并配有专业的“字幕/说明”。
为品牌经理和企业传播者制作一个情感共鸣的45秒“宣传视频”，通过结合多样化的素材视频和定制品牌，讲述品牌故事，配以激励人心的音乐和清晰的旁白。视频将利用HeyGen的广泛“媒体库/素材支持”，展示“纵横比调整和导出”如何允许“定制视频”在各个平台上灵活部署。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升我的宣传视频？
HeyGen通过先进的AI技术让您轻松创建专业且引人入胜的宣传视频。利用各种专业设计的模板，快速制作引人注目的社交媒体视频广告和其他平台视频，将HeyGen打造成您的首选宣传视频制作器。
HeyGen为宣传内容提供了哪些创意选项？
HeyGen提供丰富的创意选项，包括丰富的现成视频模板库和AI视觉效果来启动您的项目。您可以通过动画文本、免版税素材视频、多样化的音乐和逼真的AI旁白来增强您的定制视频，确保您的宣传视频脱颖而出。
我可以使用HeyGen从文本或脚本生成宣传视频吗？
可以，HeyGen具备强大的从文本到视频的功能，允许您将脚本转化为引人入胜的解说视频或宣传视频。利用AI化身和先进的旁白生成功能，以及自动字幕，轻松简化您的视频制作流程。
HeyGen适合快速创建社交媒体视频广告吗？
当然，HeyGen被设计为易于使用的在线编辑器，非常适合快速生成社交媒体视频广告和营销活动。通过纵横比调整等功能和用户友好的界面，您可以高效地创建适合YouTube、Instagram和Facebook等平台的专业宣传视频广告。