Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个45秒的精美产品视频，面向电商经理，展示AI驱动的视频创作的强大功能。视觉效果应高度专业，动态展示各种产品角度，配以选定AI化身的清晰自信的AI旁白。利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持来增强叙述，有效突出关键特性。
为科技创新者和企业家创建一个鼓舞人心的60秒视频，展示使用AI视频生成器进行简单自动化视频创作的过程。视觉和音频风格应具有未来感和吸引力，场景之间的过渡应无缝，并配有专业的AI旁白。展示如何使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松将简单脚本转化为精美视频，并通过集成字幕确保普遍理解。
开发一个有说服力的30秒主视觉视频，目标是社交媒体策略师和数字代理商，强调内容的多样性以提升跨平台的互动。该视频应节奏快且视觉鲜明，使用现代流行音乐保持活力。展示HeyGen的纵横比调整和导出功能如何允许在各种社交媒体格式中无缝适应，同时利用预设计的模板和场景实现快速部署。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强我网站的主视觉视频策略？
HeyGen的AI驱动视频创作可以让您生成引人入胜的主视觉视频，具有动态视觉效果和AI化身，显著提升互动。该平台使您能够快速创建专业级内容，是一个强大的网站主视觉视频生成器。
是什么让HeyGen成为创建多样化内容的有效AI视频生成器？
HeyGen作为一个强大的AI视频生成器，通过直观的模板和从脚本生成视频的能力简化了自动化视频创作。这使用户能够高效地制作各种内容，包括引人注目的产品视频。
HeyGen能否支持我的视频的自定义品牌和AI旁白？
是的，HeyGen提供全面的品牌控制，允许您无缝集成您的标志和颜色。您还可以利用逼真的AI化身和高质量的AI旁白，创建个性化且有影响力的视频信息，与您的观众产生共鸣。
HeyGen适合没有丰富视频编辑经验的用户吗？
当然，HeyGen设计简便易用，作为一个直观的视频编辑器，简化了创作过程。其简单的界面和易于集成的功能使任何人都能在没有先前专业知识的情况下制作高质量视频。