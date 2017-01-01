2

Step 2

选择您的AI化身和模板

从多样化的“AI化身”中选择一个来视觉化地代表您的品牌，并选择一个适合您财富管理培训需求的专业模板。此步骤使您能够自定义视频的外观，使您的金融内容更具亲和力和吸引力。