制作一个60秒的教学视频，专为新入职的仓库员工设计，涵盖基本的OSHA合规视频。视觉风格应简洁专业，重点展示安全协议的清晰演示，配以由HeyGen生成的平静而权威的旁白，确保每位员工理解关键的仓库安全培训。

示例提示词1
开发一个90秒的引人入胜的入职资源视频，展示仓库的日常工作和文化。视频应由友好的AI化身引导观众参观关键区域，配以欢快的背景音乐和信息丰富的语调，欢迎他们体验在线学习平台。
示例提示词2
为现有仓库员工制作一个1分钟的设备操作复习培训视频，利用HeyGen的AI视频模板之一。视频应具有清晰的分步骤视觉风格，配以简洁的屏幕文字，使复杂的程序易于理解，确保在仓库培训视频中持续保持熟练。
示例提示词3
为仓库主管和团队负责人设计一个2分钟的综合技术教程，详细介绍使用HeyGen的文本转视频功能进行库存管理的最佳实践。视觉和音频风格应分析性和精确性，结合动画图表和清晰的叙述，解释复杂的过程，以实现有效的仓库培训视频制作。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

仓库培训视频制作工具的工作原理

从概念到完成，使用AI轻松制作专业的仓库培训视频，确保团队的清晰沟通和有效学习。

1
Step 1
创建您的视频基础
首先创建一个新项目。选择一个**AI化身**来主持您的培训，从各种风格中选择，以匹配您的品牌并传达专业性。
2
Step 2
添加您的培训内容
输入您的培训脚本，我们的平台将生成自然的旁白。通过综合**媒体库**中的图像和视频补充您的内容。
3
Step 3
应用品牌和字幕
通过自动生成精确的**字幕/说明**，增强观众的可访问性和理解力。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成后，**导出并分享**您完成的培训视频。选择各种格式和分辨率，以便轻松在您首选的平台上分发或集成到您的在线学习系统中。

促进积极文化

制作激励性视频，鼓励最佳实践，提升团队士气，并加强安全协议。

常见问题

HeyGen如何帮助创建有效的仓库培训视频？

HeyGen提供了一个直观的平台，通过AI视频模板和可定制的功能生成引人入胜的仓库培训视频。您可以轻松地将脚本转换为动态内容，确保您的员工培训清晰且有影响力。

HeyGen是否支持创建OSHA合规视频？

是的，HeyGen是开发OSHA合规视频和一般仓库安全培训内容的优秀工具。其AI化身和旁白生成功能确保了关键安全协议的一致信息传递。

HeyGen有哪些功能适合用于在线学习平台或入职资源？

HeyGen提供了AI视频模板、AI化身和字幕生成等功能，非常适合创建全面的在线学习平台内容和入职资源。视频可以轻松导出为各种纵横比，以便在不同设备上进行移动友好型培训。

HeyGen如何简化培训内容的制作过程？

HeyGen通过允许用户将文本脚本转换为视频，配以AI化身和配音演员，简化了培训内容的创建过程，避免了复杂的视频编辑工具。其媒体库和品牌控制功能有助于保持一致性，加速您的工作流程。