为新入职的仓库员工制作一个引人入胜的60秒培训视频，直观地展示高效收货的逐步流程。目标观众是刚接触仓库操作的个人，他们将从明亮、干净的视觉风格中受益，并配以友好且信息丰富的旁白，该旁白由HeyGen强大的旁白生成功能生成。此视频旨在通过清晰解释程序来简化操作，确保快速有效的入职培训。

生成视频