Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为学生和教育工作者开发一段45秒的教育总结，探索历史冲突，采用纪录片风格的视觉美学，使用柔和的色调和权威的旁白，有效利用HeyGen的战争视频模板和从脚本到视频的功能，将历史叙事生动呈现。
示例提示词2
为公民记者和在线观众制作一段动态的30秒社交媒体报道，采用移动优先的视觉风格，快速剪辑和有力的音频片段，使用AI视频生成器和清晰的字幕/说明文字，使其易于传播和理解。
示例提示词3
为非营利组织和人道主义援助团体创建一段富有同情心的50秒信息视频，使用充满希望但现实的视觉叙事，配以平静、信息丰富的声音和细腻的视觉效果，展示HeyGen的语音生成功能以及强大的品牌和定制功能，以传达有力的信息。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

战争报道视频制作工具的工作原理

轻松将您的新闻脚本转化为动态、专业的战争报道，配有AI化身、定制品牌和无缝视频生成。

1
Step 1
创建您的脚本
首先撰写您的战争报道脚本。HeyGen的先进文本到视频功能允许您从书面文字即时生成视频内容，将您的脚本转化为视频。
2
Step 2
选择您的主持人
从多样的专业AI化身库中选择一位来呈现您的战争报道。这些说话的化身将通过自然的动作和表情使您的脚本栩栩如生，增强您的报道。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌
从媒体库中加入相关视觉效果，并应用您品牌的独特风格。利用品牌控制（标志、颜色）确保您的战争报道视频专业且反映您的品牌和定制。
4
Step 4
导出并分享
在导出之前，通过自动生成字幕/说明文字确保您的视频可访问。然后，下载您的高质量视频，准备好用于专业广播或社交媒体分享，配有自动字幕。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作专业广播

快速生成专业、广播质量的新闻片段，以应对突发事件。

HeyGen为战争报道视频制作提供了哪些创意功能？

HeyGen的AI视频生成器通过提供可定制的战争视频模板和先进的AI化身，简化了动态战争报道视频的制作。这使用户能够快速制作引人入胜且视觉上吸引人的内容，适用于专业广播。

HeyGen提供哪些定制选项来为我的突发新闻报道进行品牌化？

HeyGen提供强大的品牌和定制功能，允许您整合您的标志、品牌颜色和独特的视觉效果。我们直观的在线编辑器确保您的突发新闻报道保持一致且专业的外观。

我可以使用HeyGen的文本到视频技术将脚本转换为完整视频吗？

可以，HeyGen的尖端文本到视频技术允许您将脚本转换为完整的视频，配有说话的化身。我们的平台简化了从脚本到视频的转换过程，简化了视频创作。

HeyGen是否支持高效的视频创作以用于社交媒体报道？

HeyGen针对社交媒体报道进行了优化，提供快速视频创作工具，包括自动字幕和多样的AI化身。这确保了您的内容在各种社交平台上都能被广泛传播和产生影响。