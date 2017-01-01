沃尔玛视频制作器：快速创建引人入胜的视频
轻松使用AI虚拟形象制作专业视频，将您的脚本转化为引人注目的视觉效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为在线课程创作者制作一个45秒的说明视频，用简洁、形象的视觉效果和冷静、权威的声音简化复杂的技术概念。该视频应充分利用HeyGen的从脚本到视频功能，实现精确的旁白，并集成字幕以增强可访问性和覆盖面。
制作一个真实的60秒“认识我们的团队”视频，面向潜在员工进行内部企业沟通，呈现温暖、亲切的视觉效果和热情、友好的声音。结合自定义镜头和HeyGen的媒体库/素材支持，确保纵横比调整和导出优化适用于各种平台，使其成为一个精致的视频制作作品。
开发一个快速15秒的社交媒体广告，专为营销团队推广限时促销而设计，具有快节奏、引人注目的视觉效果，配以吸引人的背景音乐和简洁的屏幕文字。这个短视频应有效利用HeyGen的模板和场景实现快速周转，并通过从脚本到视频功能快速生成引人注目的旁白。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化我的视频制作过程？
HeyGen通过将文本转化为引人入胜的视频，利用AI虚拟形象和专业模板，使您能够轻松创建视频内容。这个在线视频制作器简化了整个视频制作过程，让每个人都能轻松上手。
HeyGen是否支持视频制作的高级品牌化？
当然。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色直接融入视频制作中。您还可以利用其媒体库并添加专业字幕，打造精美的最终产品。
HeyGen提供哪些创新工具来制作视频？
HeyGen提供创新工具，如AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，彻底改变您的视频制作方式。这个先进的软件包括自然的语音生成，使HeyGen成为满足多样化需求的强大视频制作器。
HeyGen能否制作适合各种平台的短视频？
是的，HeyGen是一个理想的视频创作者，能够制作高质量的短视频，适合不同平台。其纵横比调整和导出选项，结合自动字幕，简化了视频编辑过程，确保您的内容在任何渠道上都能完美优化。