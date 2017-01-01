沃尔玛市场视频生成器：利用AI提升销售
通过市场优化的AI产品视频生成，利用语音生成提升客户参与度和销售。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的信息视频，面向希望在产品详情页上增强"客户参与度"的小企业主。使用一个友好的"AI化身"来解释产品优势，配以引人入胜的视觉效果和专业、平和的音频风格，展示"AI驱动的视频生成平台"的强大功能。
生成一个60秒的视觉震撼的"富媒体"视频，专为营销团队在"社交媒体"上推广新产品发布而设计。风格应快速且现代，配以吸引人的流行音轨。使用"从脚本到视频"技术无缝创建引人注目的场景。
为专注于"市场优化AI产品视频生成"的公司制作一个简洁的20秒品牌视频，专门针对"沃尔玛市场"。视频应具有简洁的视觉美感，通过"品牌控制"保持品牌一致性，配以清晰、自信的旁白和简约、精致的背景音乐。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的沃尔玛市场产品列表？
HeyGen的AI驱动视频生成平台允许电子商务卖家快速创建专为沃尔玛市场优化的引人注目的产品视频。这种富媒体可以通过动态视觉内容吸引客户，显著提升销售并增加订单转化率。
HeyGen提供哪些AI功能来创建动态产品视频？
HeyGen利用先进的AI简化视频创建，包括从脚本到视频和专业语音生成。用户还可以利用AI化身和自动字幕来为各种平台制作引人入胜的动态产品视频。
我可以定制HeyGen生成的产品视频以匹配我的品牌吗？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将标志、品牌颜色和其他元素融入到您的产品视频中。您还可以定制场景，利用媒体库，并调整纵横比以确保品牌一致性。
HeyGen如何帮助电子商务卖家提高客户参与度和销售？
HeyGen使电子商务卖家能够创建高质量、市场优化的AI产品视频生成，吸引观众。通过提供引人入胜的富媒体，HeyGen帮助提高客户参与度，增加产品曝光度，并最终提升企业销售。