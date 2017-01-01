演示视频制作工具：创建引人入胜的演示
通过脚本到视频的转换，轻松将脚本转化为令人惊叹的视频演示。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个吸引人的90秒功能演示视频，宣布并展示移动应用程序中的重大更新，目标受众为现有用户和产品经理。视觉风格应现代且富有动感，配以欢快的背景音乐，利用HeyGen的模板和场景，呈现出新功能的精致一致的展示。
开发一个全面的2分钟视频，详细介绍IT支持团队的技术标准操作程序（SOP）。这个AI生成的视频文档应保持信息丰富且结构化的视觉风格，配以精确的解说声音，充分利用HeyGen的AI虚拟形象，清晰呈现复杂步骤，无需现场主持人。
制作一个简洁的45秒视频，解释一个虚构的云存储服务对小企业主的三个核心优势。视频需要明亮、鼓舞人心的视觉风格和乐观、说服力强的音频语调，充分利用HeyGen的字幕/说明文字来增强可访问性，并在用户分享和导出最终创作前强化关键信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化演示视频的制作过程？
HeyGen简化了整个过程，让您可以使用AI功能创建专业的演示视频。其直观的拖放编辑器和丰富的视频模板使得从脚本到精美成品视频的制作变得快捷。
HeyGen提供哪些AI功能来提升功能演示视频？
HeyGen结合了先进的AI功能来提升您的功能演示视频，包括逼真的AI虚拟形象和从文本自动生成的语音解说。您还可以轻松添加字幕，确保信息清晰易懂。
HeyGen是否支持详细教程视频的屏幕录制？
是的，HeyGen通过其浏览器扩展和桌面应用程序提供无缝的屏幕录制功能，非常适合捕捉详细教程视频和用户入门内容中的逐步操作。您可以在平台内轻松编辑这些录制内容。
HeyGen有哪些定制选项可用于品牌演示视频？
HeyGen提供全面的品牌控制和多功能视频编辑器，允许您定制设计演示视频。您可以利用各种视频模板，添加文字覆盖，调整布局，并结合品牌的标志和颜色，创建专业外观的视频。