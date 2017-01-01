演示视频生成器：AI说明视频轻松制作

快速创建AI生成的视频文档和客户入门视频，利用逼真的语音生成功能。

为新软件用户创建一个90秒的产品演示视频，展示关键功能，采用简洁现代的视觉风格，并使用HeyGen的文本转视频功能生成积极专业的旁白。这个演示视频应简化初始入门过程，使复杂功能易于理解。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个1分钟的说明视频，展示内部团队的新流程更新，使用友好的AI化身引导他们完成步骤。视觉风格应具有吸引力和说明性，并辅以清晰的信息性旁白，利用HeyGen的AI化身实现个性化和有效的AI生成视频文档。
示例提示词2
制作一个45秒的客户入门视频，专为移动应用的新用户设计，旨在快速采用功能。使用充满活力、用户友好的视觉风格，配以充满活力的背景音乐和鼓励性的旁白，轻松实现HeyGen的模板和场景，简化创作并提升整体演示视频生成体验。
示例提示词3
为全球观众制作一个2分钟的技术演示视频，展示高级软件功能，强调清晰度和指导性。视觉风格应干净精确，辅以HeyGen的语音生成功能生成的复杂旁白，确保专业和一致的叙述以应对复杂主题。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

演示视频生成器的工作原理

轻松使用AI创建引人入胜的演示视频，将您的脚本和想法转化为专业的产品演示和文档。

1
Step 1
创建您的项目
首先选择合适的模板或从头开始编写您的脚本。利用“文本转视频”功能即时填充您的场景。
2
Step 2
添加视觉效果和语音
通过整合动态“AI化身”来展示信息，并生成专业的旁白以实现清晰的叙述，增强您的演示。
3
Step 3
完善您的视频
通过为您的视频添加精确的“字幕/说明文字”来确保观众的可访问性和清晰度。调整时间和视觉效果以完美契合您的演示流程。
4
Step 4
导出和分享
通过选择所需的输出分辨率和“纵横比调整和导出”来完成您的创作。轻松在您喜欢的平台上分享完成的演示视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

为社交媒体制作引人入胜的产品演示

快速创建引人注目的短格式演示和产品演示视频，优化社交媒体平台以吸引注意力。

常见问题

HeyGen如何促进高质量说明视频的制作？

HeyGen通过其生成式AI平台简化说明视频制作。用户可以将文本转换为视频，从各种AI化身中选择，并生成自然听感的旁白，使专业说明视频的制作变得高效。

HeyGen能否协助视频品牌化和可访问性的技术方面？

是的，HeyGen提供强大的品牌化和可访问性功能。您可以使用您的标志和颜色自定义模板，确保品牌标识的一致性，并自动生成准确的字幕/说明文字，以增强客户入门视频的可访问性。

是什么让HeyGen成为有效的产品演示视频生成器？

HeyGen通过利用AI简化引人入胜的产品演示视频的创建，成为出色的演示视频生成器。其直观的拖放编辑器允许用户轻松组合场景、AI化身和脚本，形成引人入胜的视觉指南。

HeyGen在视频输出格式和媒体集成方面提供灵活性吗？

HeyGen通过其广泛的媒体库和对各种素材资产的支持提供灵活的媒体集成。该平台还包括纵横比调整和多样的导出选项，确保您的AI生成视频在任何平台或设备上都能得到优化。