快速将文本转化为引人入胜的新闻报道。利用HeyGen的文本转视频功能，轻松生成专业故事，无需高级视频编辑。

为当地社区成员制作一个引人入胜的1分钟视频，作为一名专注的志愿者新闻视频制作者，报道当地事件，捕捉突发新闻的紧迫性和重要性。视觉风格应动态且略显原始，模仿公民新闻，而音频则需具备清晰、权威的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能，将书面更新快速转化为引人入胜的视觉内容，确保信息的及时传播。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个90秒的信息性教学视频，面向AI视频制作者的新用户，展示如何快速制作社交媒体视频用于他们的非营利组织。视觉美学应简洁且用户友好，配以友好、鼓励的旁白。展示HeyGen的多样化AI化身，以代表不同的主持人或讲述者，增强在各个平台上的参与度和可访问性。
示例提示词2
为新闻学学生制作一个简洁的2分钟技术分解视频，作为AI新闻视频生成器，解释报道中伦理AI的核心原则。视觉和音频风格应专业、清晰且具有教育性，屏幕上的文字强化关键点。使用HeyGen的模板和场景，保持一致的品牌形象，并简化多个信息片段的创建过程。
示例提示词3
为有志的志愿者视频制作者开发一个简洁的1分钟视频，详细说明如何有效使用AI视频制作者解释复杂的本地政策变化。视觉风格应以信息图为主，易于理解，配以清晰、平静的旁白。利用HeyGen的字幕/说明功能，确保详细信息对所有观众可访问，尤其是那些在嘈杂环境中或有听力障碍的人。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

志愿者新闻视频制作者的工作原理

使用AI驱动的工具快速为您的事业制作有影响力的新闻视频，从脚本到社交媒体准备内容，简化创作过程。

1
Step 1
粘贴您的新闻脚本
即时将您的文本转化为引人入胜的视频内容。我们直观的界面支持文本转视频功能，使您成为强大的AI视频制作者。
2
Step 2
选择视觉场景
浏览并应用专业的模板和场景，以视觉方式呈现您的新闻故事。这有助于志愿者视频制作者项目轻松实现精致的外观。
3
Step 3
生成旁白
通过动态的旁白让您的新闻栩栩如生。利用我们的旁白生成功能，添加清晰且专业的音频，提升您的新闻视频制作者输出。
4
Step 4
导出您的视频
通过关键细节如字幕/说明来完成您的视频，并轻松为任何平台做好准备。我们强大的导出选项确保端到端的视频生成成功。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的新闻信息

将复杂的新闻主题简化为清晰、易懂的AI视频，以提高公众理解和参与度。

常见问题

HeyGen如何简化AI新闻视频的制作？

HeyGen通过先进的AI化身和文本转视频技术将脚本转化为专业视频。这种简化的方法使其成为满足各种内容需求的高效AI新闻视频生成器。

HeyGen能否帮助快速生成志愿者新闻视频？

是的，HeyGen通过提供丰富的媒体库和可定制的模板和场景，能够快速制作志愿者新闻视频。您可以轻松生成高质量的突发新闻或社交媒体视频内容。

HeyGen提供哪些视频定制的技术功能？

HeyGen提供强大的技术功能，如适用于各种平台的纵横比调整和导出、自动字幕/说明以及逼真的旁白生成。这些功能确保您的AI生成视频满足多样的技术要求，并准备好在任何分发渠道上使用。

如何使用HeyGen的AI从脚本创建视频？

使用HeyGen，您只需输入所需的脚本，我们的平台利用AI化身和文本转视频技术生成完整的视频。这个端到端的视频生成过程使内容创作无缝且专业，将文本转化为动态的视觉故事。