志愿者信息视频生成器：激发您的社区

通过AI虚拟形象简化沟通，瞬间让您的志愿者信息栩栩如生，提升社区参与度。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一段动态的90秒教学视频，面向新志愿者培训师，展示创建引人入胜的志愿者培训视频的简化过程。视觉和音频风格应轻松愉快且实用，结合屏幕录制和动画元素，利用HeyGen的多样化模板和场景来启动各种培训模块的内容创作。
示例提示词2
制作一段引人入胜的45秒演示视频，面向全球志愿者组织，展示如何利用先进的AI虚拟形象在不同语言群体中进行有影响力的社区互动。视觉风格应现代且吸引人，展示AI虚拟形象在多种语言间的无缝切换，自动生成的清晰字幕/说明文字突出HeyGen的多语言支持功能。
示例提示词3
开发一段精致的1分钟视频，面向通讯总监，展示如何通过志愿者表彰视频制作工具在所有志愿者沟通中保持品牌一致性。视觉风格应简洁专业，贯穿一致的品牌元素，配以鼓舞人心且自信的解说，强调HeyGen的媒体库/素材支持在整合自定义品牌资产和创建专业效果方面的强大功能。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

志愿者信息视频生成器的工作原理

通过AI快速轻松地创建有影响力的志愿者信息和培训视频，有效地吸引您的社区和志愿者。

1
Step 1
创建您的视频脚本
通过输入您的信息脚本开始一个新项目。我们的平台使用先进的从文本到视频技术将您的文本转化为动态视频，使视频创作变得轻而易举。
2
Step 2
选择AI虚拟形象
从我们多样化的库中选择一个AI虚拟形象来代表您的组织。这使您的信息个性化，使其对您的观众更具吸引力和亲和力。
3
Step 3
添加品牌和媒体
使用品牌控制添加您组织的标志、颜色和其他视觉元素。通过相关的素材库或您自己的上传来进一步增强您的信息，以强化您的品牌形象。
4
Step 4
导出并分享
一旦满意，导出您的高质量视频，适合在社交平台或内部沟通中分享。通过精美专业的内容触达您的志愿者和社区。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激励和鼓舞观众

制作鼓舞人心的激励视频，以表彰志愿者并鼓励参与。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI视频生成过程？

HeyGen是一款先进的AI视频生成器，可以轻松将您的文本脚本转化为精美的视频。我们的平台利用尖端的从文本到视频技术，快速高效地制作高质量内容，使复杂的视频创作变得触手可及。

HeyGen能否利用AI虚拟形象和语音生成满足多样化的内容需求？

当然可以。HeyGen支持多种逼真的AI虚拟形象和强大的语音生成功能来传达您的信息。这种强大的组合使得在各种社交平台上进行引人入胜的故事讲述和动态沟通成为可能。

HeyGen提供哪些技术功能以增强视频制作？

HeyGen提供了一套复杂的技术功能，旨在提升您的视频制作。这包括先进的文本转语音转换、更广泛覆盖的多语言支持，以及品牌控制以保持您的独特身份，确保专业的视频编辑软件体验。

HeyGen是否为组织提供模板和品牌控制？

是的，HeyGen提供了一个全面的模板和场景库，以启动您的视频项目，特别适用于创建志愿者培训视频或社区参与内容的非营利组织。我们强大的品牌控制允许您自定义每个方面，包括标志和颜色，确保所有输出的品牌一致性。