语音解说视频制作：简单、快速、专业
将文字转化为语音，生成引人入胜的语音解说视频，利用我们强大的语音生成能力，获得专业效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为科技爱好者制作一个45秒的活力营销短片，展示一项新的软件功能。视觉设计应充满动感，采用现代图形和快速剪辑，配以欢快、充满活力的AI语音旁白。别忘了利用HeyGen的自动字幕功能提高可访问性，使“AI语音生成器”内容更具吸引力。
为新公司员工开发一个1分钟的内部培训视频，介绍核心价值观。该视频需要企业和专业的视觉风格，贯穿一致的品牌形象，配以清晰、令人安心且信息丰富的旁白。HeyGen的模板和场景可以简化这些“教育视频”的制作，确保外观精美。
为公众制作一个简洁的30秒社交媒体公告，介绍即将到来的活动。视觉呈现应明亮醒目，配有动画文字，并由友好简洁的AI语音传达。使用HeyGen的从脚本到视频功能，快速从您的“文字转语音”脚本中生成这些“社交媒体视频”，确保快速发布。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何为视频提供AI语音生成？
HeyGen的先进AI语音生成器将您的脚本转化为自然的语音，用于您的视频。您只需添加想要转换为视频的文本，利用强大的文字转语音技术，高效创建引人入胜的AI语音解说。
HeyGen提供哪些技术工具用于编辑语音解说视频？
HeyGen提供了一个综合的语音解说视频编辑器，界面直观。它允许您编辑语音解说、同步视觉和音频，并使用拖放界面自定义视频，添加额外元素，以制作出精美的最终产品。
HeyGen能否为全球受众创建多语言语音解说？
当然可以，HeyGen支持多语言语音生成，使创作者能够接触全球观众。此功能通过AI生成的字幕和一键配音的潜力得到增强，确保您的内容具有广泛的可访问性和本地化。
如何使用HeyGen平台创建完整的语音解说视频？
HeyGen简化了创建完整语音解说视频的过程。您可以从使用我们的AI语音生成器从脚本生成语音解说开始，然后将其与我们的媒体库或模板中的视觉内容整合，最后导出高质量视频以适应各种平台。