语音到视频生成器：创建惊艳视频

将您的音频转化为社交媒体上引人入胜的内容，使用逼真的AI虚拟人。

126/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个90秒的教育视频，专为企业培训经理设计，展示AI虚拟人的高级定制功能，用于创建引人入胜的员工入职内容。视觉呈现应专业且简洁，AI虚拟人展示各种表情和服装，配以清晰自信的声音。展示HeyGen的AI虚拟人如何在教育环境中发挥作用，强调其多样性。
示例提示词2
为国际市场营销团队制作一个2分钟的全面解说视频，详细介绍如何利用语音到视频生成器创建多语言内容的无缝过程。视觉上应充满活力且具有文化包容性，展示多样化的屏幕文本和精致权威的多语言旁白。此视频应突出HeyGen的语音生成和自动字幕功能，以展示其全球影响力。
示例提示词3
为高级内容创作者和数字代理机构开发一个45秒的宣传视频，展示HeyGen的视频模板如何简化高影响力视觉内容的创作。美学应现代且节奏快速，快速切换不同模板示例，并配以充满活力的背景音乐。展示HeyGen模板和场景的灵活性，以及适用于各种平台的长宽比调整和导出功能。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

语音到视频生成器如何工作

无需编辑技能，轻松将您的音频转化为引人入胜的视频，使用AI虚拟人和动态视觉效果。

1
Step 1
创建您的脚本或上传音频
首先提供您的脚本或上传音频。我们的系统利用先进的语音生成技术将文本转化为自然的语音，或处理您现有的音频，形成语音到视频生成器项目的核心。
2
Step 2
选择您的AI虚拟人和模板
从多样的AI虚拟人中选择一个来传达您的信息，并选择合适的视频模板来设定内容的视觉主题和结构。
3
Step 3
定制视觉效果并添加元素
通过添加背景音乐、定制品牌控制如标志，并利用我们的自动字幕功能来增强视频的可访问性和覆盖范围。
4
Step 4
生成并导出您的视频
满意后，点击生成您的最终AI视频，然后可以以适合不同平台的各种长宽比和分辨率导出，包括社交媒体视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训与教育

.

通过创建动态、引人入胜的AI驱动培训视频来增强学习体验和提高记忆力。

background image

常见问题

HeyGen如何通过高级虚拟人简化AI视频生成？

HeyGen作为一个强大的“AI视频生成器”，通过将您的脚本转化为包含逼真“AI虚拟人”的引人入胜的视频内容。这一“文本到视频AI”过程简化了视频创作，使其即使在复杂项目中也能轻松实现。

我可以定制HeyGen创建的视频以匹配我的品牌形象吗？

当然可以。HeyGen在其“AI视频编辑器”中提供了广泛的“定制功能”和“视频模板”。您可以轻松整合品牌控制，包括标志和颜色，以确保每个视频都完美契合您的品牌。

HeyGen是否提供多语言支持和字幕以扩大受众范围？

是的，HeyGen支持“多语言支持”和自动“字幕”，帮助您与全球观众建立联系。其强大的“语音生成”功能也确保您的信息在不同语言群体中产生共鸣。

HeyGen提供哪些输入方法来创建动态AI视频？

HeyGen提供灵活的输入选项，既可以作为“文本到视频AI”，也可以作为“音频到视频AI”。您可以轻松从书面脚本生成视频，或利用“语音到视频生成器”将音频输入转化为精美的视频内容。