Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个90秒的教育视频，专为企业培训经理设计，展示AI虚拟人的高级定制功能，用于创建引人入胜的员工入职内容。视觉呈现应专业且简洁，AI虚拟人展示各种表情和服装，配以清晰自信的声音。展示HeyGen的AI虚拟人如何在教育环境中发挥作用，强调其多样性。
为国际市场营销团队制作一个2分钟的全面解说视频，详细介绍如何利用语音到视频生成器创建多语言内容的无缝过程。视觉上应充满活力且具有文化包容性，展示多样化的屏幕文本和精致权威的多语言旁白。此视频应突出HeyGen的语音生成和自动字幕功能，以展示其全球影响力。
为高级内容创作者和数字代理机构开发一个45秒的宣传视频，展示HeyGen的视频模板如何简化高影响力视觉内容的创作。美学应现代且节奏快速，快速切换不同模板示例，并配以充满活力的背景音乐。展示HeyGen模板和场景的灵活性，以及适用于各种平台的长宽比调整和导出功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过高级虚拟人简化AI视频生成？
HeyGen作为一个强大的“AI视频生成器”，通过将您的脚本转化为包含逼真“AI虚拟人”的引人入胜的视频内容。这一“文本到视频AI”过程简化了视频创作，使其即使在复杂项目中也能轻松实现。
我可以定制HeyGen创建的视频以匹配我的品牌形象吗？
当然可以。HeyGen在其“AI视频编辑器”中提供了广泛的“定制功能”和“视频模板”。您可以轻松整合品牌控制，包括标志和颜色，以确保每个视频都完美契合您的品牌。
HeyGen是否提供多语言支持和字幕以扩大受众范围？
是的，HeyGen支持“多语言支持”和自动“字幕”，帮助您与全球观众建立联系。其强大的“语音生成”功能也确保您的信息在不同语言群体中产生共鸣。
HeyGen提供哪些输入方法来创建动态AI视频？
HeyGen提供灵活的输入选项，既可以作为“文本到视频AI”，也可以作为“音频到视频AI”。您可以轻松从书面脚本生成视频，或利用“语音到视频生成器”将音频输入转化为精美的视频内容。