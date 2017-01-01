为创作者打造的终极语音视频生成器

使用我们强大的从脚本到视频功能，快速制作动态AI视频片段和引人入胜的内容。

想象一个为IT专业人士和系统架构师制作的2分钟视频，提供关于集成新API的高级技术概述。视觉风格应简洁且图解化，包含动画数据流，而音频则使用HeyGen的配音生成功能生成的精准AI语音，清晰地解释AI视频平台的细微差别。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为软件培训专家和产品经理创建一个简洁的1分45秒教程，演示应用程序中的复杂功能。视觉风格应为结构化的逐步演练，结合屏幕录制，并由HeyGen生成的清晰字幕/说明文字辅助，以提高培训内容的可访问性，有效地充当AI视频编辑器。
示例提示词2
为公司全体员工开发一个专业的1分15秒内部沟通视频，宣布新的HR政策更新。视觉美学应现代且吸引人，展示由HeyGen生成的多样化AI化身，通过文本到视频脚本直接传达信息，确保个性化的推广和组织内一致的信息传递。
示例提示词3
制作一个针对开发人员和技术社区成员的快速30秒技术公告，突出最近的软件补丁或小更新。该视频应利用动态HeyGen模板和场景进行快速剪辑和有冲击力的视觉效果，配以充满活力、简洁的AI配音，以惊人的视频制作速度传达关键的动态AI视频片段信息。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的语音视频生成器如何工作

将您的文本转化为引人入胜的视频，配以逼真的语音和动态AI化身，使视频创作更快、更具吸引力。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的文本粘贴或输入到编辑器中。我们的平台将此脚本作为AI生成视频的基础，利用我们的从脚本到视频功能。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身库中选择一个来视觉化地传达您的信息。这些数字演示者将在屏幕上为您的脚本赋予生命。
3
Step 3
添加语音并自定义
自动为您的脚本生成自然的配音。您可以优化语音的呈现，并使用我们的配音生成功能创建逼真的语音。
4
Step 4
导出您的视频
一旦满意，完成您的视频。您还可以利用字幕/说明文字等功能来增强可访问性，然后导出您惊艳的视频作品。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训和学习效果

通过轻松创建动态、语音支持的培训视频和教育内容，提高学习者的参与度和记忆力。

background image

常见问题

HeyGen如何简化从文本到视频的创作过程？

HeyGen利用其先进的文本到视频AI生成器，将您的脚本转化为动态AI视频片段，结合多样化的AI化身和逼真的配音。这个AI驱动的功能简化了视频制作过程，使用户能够高效地从文本创建出色的视频。

我可以在HeyGen中使用哪些类型的AI化身制作视频？

HeyGen提供多种AI化身，包括可定制的库存化身、照片化身和视频化身，您可以根据品牌需求进行调整。我们的AI化身生成器允许广泛的个性化，帮助您轻松创建引人入胜且符合品牌的内容。

HeyGen能否为全球观众本地化视频内容？

是的，HeyGen具备强大的AI视频翻译功能，可以轻松地为全球观众本地化您的视频。我们的平台可以自动将视频翻译成超过175种语言和方言，确保您的信息高效地传达给更广泛的受众。

HeyGen提供哪些高级语音和视频编辑功能？

HeyGen集成了强大的AI语音生成器，可以创建真实感的配音，并可调节音调和速度。平台还提供直观的视频编辑工具，包括基于文本的编辑器和剪辑修剪、旋转或裁剪选项，提升您的整体制作质量。